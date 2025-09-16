Mancini: “La rosa della Roma non è da Champions. Wesley? Ha corsa e qualità, mi piace molto”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex esterno giallorosso Amantino Mancini ha parlato dei temi più caldi in casa Roma: dal derby in programma domenica ai problemi in attacco, fino ad arrivare agli obiettivi stagionali dei ragazzi di Gasp. Ecco le sue dichiarazioni.
Mancini, questa Roma è già da Champions o no?
“Non mi aspettavo il KO contro il Torino per quanto visto con Bologna e Pisa, ma la tifoseria crede in questo progetto e Gasperini. La squadra non è ancora da Champions come rosa. Manca qualcosa. Ma il gioco migliorerà di partita in partita. È un percorso nuovo e la Roma è ancora in rodaggio”.
Il problema principale è in attacco. Cosa manca?
“La Roma fa pochi gol e questo è un fatto. E l’assenza di Dybala non aiuterà, anche se vedo un Soulé in crescita. Con Gasperini tutte le squadre e tutti gli attaccanti hanno fatto bene, anche in questo caso penso sia soltanto questione di tempo. Non parlerei ancora di bocciature”.
Da un brasiliano all’altro, come le sembra Wesley?
“La Roma ha una grande tradizione di terzini destri brasiliani: ci siamo stati io, Cafu, Maicon. Wesley mi piace molto, è uno che, come si dice in gergo, sa giocare dentro e fuori. Ha molta fisicità, corsa e un bel piede. Ora imparerà qualcosa in più dal calcio italiano”.
Ora arriva il derby, che lei conosce bene…
“Ne ho giocati e vinti tanti segnando anche il mio gol più bello in carriera, quindi conosco la tensione. Oggi Roma e Lazio sono molto simili, vedo una sfida equilibrata. Ovviamente spero vinca la Roma”.
Fonte: Gazzetta dello Sport
Manca il mediano forte come Koné, manca l’ esterno alto a sx .
Lo sanno anche i sassi.
vallo a dire a Ranieri che con la stessa rosa ha fatto 18 partite da 1′ in classifica.
❤️🧡💛
Ranieri è uno specialista delle rimonte. Gasp invece ha bisogno di fare il suo gioco con calciatori che lo seguano senza fiatare.
Non è, tra l’altro, la stessa rosa dell’ anno scorso, gioca con un modulo diverso per il quale mancano gli interpreti di livello. Manca un mediano di piede educato, un esterno alto a sx.
Non capisco perché non ci siamo buttati su O’Riley, o perché non abbiamo approfittato dell’ affaire Marsiglia, Rabiot o anche Rowe…
Ma infatti basta con ‘sta storia della rosa… Solo un modo per deresponsabilizzare gli allenatori, che invece DEVONO lavorare al meglio con quello che anno. La Roma non è il Napoli e su quello siamo tutti d’accordo (e neache Inter e Juve probabilmente), ma di certo se la DEVE giocare per il quarto posto già così. Punto
Non basta battere i piedi per terra per ottenere qualcosa. Quelli so i capricci. Una squadra competitiva per qualificarci in CL ha bisogno di poter giocare a calcio con due mediani di livello, e l’ esterno alto a sx.
per “la stessa rosa” intendo quella con la quale Ranieri ha fatto un miracolo, rispetto a la stessa che avevano ddr e juric. è un dato di fatto.
riguardo l’esterno sx, malick fofana del Lione era perfetto per noi, 20 anni, tecnico e velocissimo, il Lione era in enormi difficoltà societarie, lo sanno anche i sassi… peccato.
❤️🧡💛
Da come hanno raccontato sia Gasp, che Ranieri e Massara, si evince che sono stati a lungo sui famosi Rios, Wesley e Sancho, perdendo un mucchio di tempo e portando a casa il solo Wesley. Oppure non hanno detto tutto.
Sono d’accordo a metà. Non è vero che non è da Champions, il fatto è che non è completa da una parte.. Dall’altra è vero, ci sono dei giocatori che non valgono neanche la Conference. Di certo contro il Torino in casa non si deve perdere. Quest’anno l’obbiettivo è entrare in Champions ma solo per il bilancio. Una volta sbloccata questa situazione allora si fa mercato e se si sblocca anche lo stadio fra qualche anno finalmente possiamo diventare una realtà
Ad esempio manca lui…o uno come lui…
Nun se capisce a chi ti riferisci. A Checco? Secondo me più che Totti, che tra Soulé e Dybala puoi avere qualche giocata simile, manca più il Ninja della situa e il Gervinho/Salah.
Anche perché soprattutto un altro come Francesco non esiste nel campionato italiano e nemmeno all’estero.
Napoli Inter = di altro livello
Juve = bene o male deve entrare in Ch League , ma non è uno squadrone
Rimane 1 posto..
Il Milan ? Ha perso pedine fondamentali , con Allegri come sara ?
Con i risultati si sopiscono i problemi ma Leao ? Maignan ? Gimenez ? Ricci ? Modric a 40 anni ?
Atalanta ?
Bologna ?
Como ?
lazio ?
Aldila dello sconforto della sconfitta , il quarto posto puo/DEVE essere raggiunto.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.