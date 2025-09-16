Mancini: “La rosa della Roma non è da Champions. Wesley? Ha corsa e qualità, mi piace molto”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex esterno giallorosso Amantino Mancini ha parlato dei temi più caldi in casa Roma: dal derby in programma domenica ai problemi in attacco, fino ad arrivare agli obiettivi stagionali dei ragazzi di Gasp. Ecco le sue dichiarazioni.

Mancini, questa Roma è già da Champions o no?

“Non mi aspettavo il KO contro il Torino per quanto visto con Bologna e Pisa, ma la tifoseria crede in questo progetto e Gasperini. La squadra non è ancora da Champions come rosa. Manca qualcosa. Ma il gioco migliorerà di partita in partita. È un percorso nuovo e la Roma è ancora in rodaggio”.

Il problema principale è in attacco. Cosa manca?

“La Roma fa pochi gol e questo è un fatto. E l’assenza di Dybala non aiuterà, anche se vedo un Soulé in crescita. Con Gasperini tutte le squadre e tutti gli attaccanti hanno fatto bene, anche in questo caso penso sia soltanto questione di tempo. Non parlerei ancora di bocciature”.

Da un brasiliano all’altro, come le sembra Wesley?

“La Roma ha una grande tradizione di terzini destri brasiliani: ci siamo stati io, Cafu, Maicon. Wesley mi piace molto, è uno che, come si dice in gergo, sa giocare dentro e fuori. Ha molta fisicità, corsa e un bel piede. Ora imparerà qualcosa in più dal calcio italiano”.

Ora arriva il derby, che lei conosce bene…

“Ne ho giocati e vinti tanti segnando anche il mio gol più bello in carriera, quindi conosco la tensione. Oggi Roma e Lazio sono molto simili, vedo una sfida equilibrata. Ovviamente spero vinca la Roma”.

Fonte: Gazzetta dello Sport