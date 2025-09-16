Roma, emergenza gol e Dybala ko: Gasp studia soluzioni per il derby

La Roma si prepara alla settimana più delicata dell’anno con più dubbi che certezze. La sconfitta interna contro il Torino ha riportato sulla terra la squadra di Gasperini, che domenica sarà chiamata al debutto nella stracittadina contro la Lazio.

E lo farà senza Paulo Dybala: l’argentino, uscito al 45’ contro i granata, si è sottoposto ieri agli esami che hanno evidenziato una lesione di basso grado alla coscia sinistra. Stop di almeno due settimane, niente derby, niente Verona e niente Nizza. Per lui si tratta del 18° infortunio in giallorosso, un numero che alimenta malumori e critiche tra i tifosi.

Un’assenza pesantissima, soprattutto perché va a colpire un reparto offensivo che già mostrava limiti evidenti. I numeri sono impietosi: due soli gol segnati in tre partite, con Ferguson ancora a secco, Dovbyk lontano dagli standard richiesti da Gasperini e Baldanzi che non riesce a incidere. Non va meglio con i subentrati: nel 2025 i giallorossi hanno trovato appena tre reti dalla panchina.

Per il derby, quindi, la scelta sembra obbligata: toccherà a Stephan El Shaarawy occupare la fascia sinistra al posto della Joya. Un compito non semplice per il Faraone, che nelle prime uscite stagionali non ha convinto ma che adesso si ritrova di nuovo sotto i riflettori.

Gasperini sta valutando anche soluzioni alternative, come una catena di sinistra inedita con Tsimikas arretrato e Angeliño avanzato, magari in un 4-4-2 più coperto. Ma ad oggi l’ipotesi più concreta resta il ritorno di El Shaarawy nell’undici titolare. Ma non è da escludere nemmeno un 3-5-2 con Soulè e Ferguson come tandem d’attacco e un centrocampista in più in mediana.

La sfida con la Lazio, già fondamentale per l’ambiente e per la classifica, diventa così anche un banco di prova per la Roma senza Dybala. Sarà l’occasione per El Sha di prendersi la scena e per Gasperini di dimostrare che, anche con poche armi a disposizione, si può restare competitivi.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo / Corriere dello Sport