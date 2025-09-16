Roma, emergenza gol e Dybala ko: Gasp studia soluzioni per il derby

La Roma si prepara alla settimana più delicata dell’anno con più dubbi che certezze. La sconfitta interna contro il Torino ha riportato sulla terra la squadra di Gasperini, che domenica sarà chiamata al debutto nella stracittadina contro la Lazio.
E lo farà senza Paulo Dybala: l’argentino, uscito al 45’ contro i granata, si è sottoposto ieri agli esami che hanno evidenziato una lesione di basso grado alla coscia sinistra. Stop di almeno due settimane, niente derby, niente Verona e niente Nizza. Per lui si tratta del 18° infortunio in giallorosso, un numero che alimenta malumori e critiche tra i tifosi.
Un’assenza pesantissima, soprattutto perché va a colpire un reparto offensivo che già mostrava limiti evidenti. I numeri sono impietosi: due soli gol segnati in tre partite, con Ferguson ancora a secco, Dovbyk lontano dagli standard richiesti da Gasperini e Baldanzi che non riesce a incidere. Non va meglio con i subentrati: nel 2025 i giallorossi hanno trovato appena tre reti dalla panchina.
Per il derby, quindi, la scelta sembra obbligata: toccherà a Stephan El Shaarawy occupare la fascia sinistra al posto della Joya. Un compito non semplice per il Faraone, che nelle prime uscite stagionali non ha convinto ma che adesso si ritrova di nuovo sotto i riflettori.
Gasperini sta valutando anche soluzioni alternative, come una catena di sinistra inedita con Tsimikas arretrato e Angeliño avanzato, magari in un 4-4-2 più coperto. Ma ad oggi l’ipotesi più concreta resta il ritorno di El Shaarawy nell’undici titolare. Ma non è da escludere nemmeno un 3-5-2 con Soulè e Ferguson come tandem d’attacco e un centrocampista in più in mediana.
La sfida con la Lazio, già fondamentale per l’ambiente e per la classifica, diventa così anche un banco di prova per la Roma senza Dybala. Sarà l’occasione per El Sha di prendersi la scena e per Gasperini di dimostrare che, anche con poche armi a disposizione, si può restare competitivi.
Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo / Corriere dello Sport
Niente banco di prova siamo abituati a giocare senza dybala andava venduto dal 2024 non ha mai inciso tranne qualche sprazzo non ha dato niente costando uno sproposito, senza di lui striscia positiva con Claudio ed inoltre avremmo monte ingacci più snello, è inutile avere un campione e non poterlo sfruttare a pieno.
Esatto Pietro. Non c’è da inventarsi sciocchezze, basta mettere in campo una squadra logica come nelle prime due giornate. Poi capita che il pallone entra in porte molte volte e capita che non entri anche in base alla condizione psicofisica dei giocatori naturalmente. Abbiamo perso subendo goal da Simeone che non segnava da un anno e sarebbe stato acquistabile per pochi spiccioli…
giusto o sbagliato dal punto di vista tecnico, la società non si è mai opposta ad una cessione di Dybala, o non ci sono stati reali acquirenti o il giocatore non ha preso in considerazione l’ ipotesi trasferimento. Speriamo che durante la stagione , ben utilizzato , possa dare il suo contributo, poi per il prossimo anno vedo difficile l’ ipotesi rinnovo.
Dybala può fare la differenza ma diluito in tutte la partite di coppa e campionato, in termini di presenza, senza continuità è un giocatore inutile. Penso non si sia presentato nessuno a chiederlo , anche quest anno. Neanche il Boca lo ha voluto. I suoi problemi fisici , a quanto pare sono irrisolvibili, operato, preparazione personalizzata , si è nuovamente lesionato per calciare. Gasperini dovrà pensare ad una Roma senza di lui. Il Derby è una partita speciale e non vince il migliore. Speriamo di portare a casa il risultato. Do molta fiducia a Gasperini, il più bravo allenatore italiano. Vedremo
La Roma ha sbagliato il mercato, Gasperini aveva bisogno di un esterno d’attacco di livello, un centravanti che sostituisse Dovbyk e un altro centrocampista. L’allenatore si sarebbe privato di Dovbyk, Pellegrini, Baldanzi, e non avrebbe fatto piagnistei se avessero dato in prestito Pisilli. Non è accaduto niente e si ritrova con una squadra non adatta al suo gioco e senza Dybala che è un giocatore purtroppo fragile. Complimenti a Massara.
la Roma può e DEVE segnare senza Dybala, ormai in assoluto declino fisico.
Soulè è fortissimo, Ferguson pare un buon innesto, Dovbyk non mi è mai piaciuto ma non può essere messo da parte, sarebbe un danno amche economico.
quello che secondo me ha dimostrato di nonnessere da Roma è Baldanzi, tra l’altro uno di quelli sui quali puntavo di più quando fu preso.
manca il famoso attaccante esterno sx, perchè El Shaarawy è quello che è…
❤️🧡💛
El Sharawi nella sua posizione può fare bene perché i gol li sa fare, quindi non lo boccerei a priori.
Il problema è in che condizioni fisiche sta la squadra, perché per giocare con la difesa alta, pressare e non prendere contropiedi, come abbiamo visto contro il Torino, devi correre parecchio.
Baldanzi gioco pochissimo, ha sempre dimostrato di essere incisivo, deve avere un po’ più di fortuna. Se si sbloccasse , segnando qualche gol e sentendo l entusiasmo dei tifosi , potrebbe fare la differenza. I numeri li ha. Abbiamo anche Bailey
rod
el shaarawy gran professionista ma non è mai stato un titolarissimo in vita sua, un motivo ci sarà.
alex
baldanzi incisivo? quando?
❤️🧡💛
Credo che i “numeri” di Baldanzi con la Roma siano 1 gol e 0 assist.
Ha giocato poco, ma non pochissimo, le sue occasioni le ha avute e non ho mai oggettivamente visto alcun grado di incisività.
Temo sia giocatorino da squadre di media/bassa classifica che può trovare un suo perché con spazi ampi a disposizione, spazi di cui la Roma non gode quasi mai.
Contro difese schierate non ha alcuna efficacia, col suo fisico dovrebbe compensare con una velocità fuori dall’ordinario che invece non possiede.
X Rudi, esatto, mancano il Gervinho e il Ninja della situazione, speriamo in Bayly. Ma come ha detto Pruzzo, Koné può portare tanta acqua ma se poi la può scaricare solo su Cristante è un problema. ElAyanoui nun je la po fa a meno di sorprenderci. Comunque io, fossi Gasp, come coppia mediana userei Koné-ElAyoui o Koné Pisilli, stop.
X Rod, El Sharawi non è in grado di portarci in CL, è stato un errore di mercato non prendere i due sostituti di Bryan e Elsha, sono calciatori sul viale del tramonto che comunque non hanno mai inciso per riportarci tra le prime quattro, e certo non possono farlo oggi con pure 8 anni di più, suvvia!
X Dras, concordo su Baldanzi, anche se mi era piaciuta la sua voglia. Ma vabbé.
speriamo non sia una soluzione come domenica scorsa .due numeri 9 in panca fino a ieri non li ho mai visti.fiducia.
Ecco, sono ritornate le “partite dell’anno” e gli infortuni di Dybala. Ah, mi dimenticavo, siamo 6°.
Intanto oggi gioca la Juventus in Champions League, domani Inter e Atalanta e dopodomani il Napoli; noi invece la guardiamo dalla TV la Champions, come accade da quando sono arrivati i Friedkin.
Ma va tutto bene, guai a criticare.
guai di cosa.critica pure .fai quello che vuoi strappati i capelli o i vestiti .per me il mercato della roma è da 7.
Devo ricordare come la Juventus è in Champions? oppure ricordi il rigore non dato a Konè a Bergamo e quello dato a Concecaio a Venezia?
Con tutti i limiti che purtroppo abbiamo era tanto per noi e oggi qualcuno rosicava………..dimenticavo la finale di Europa League ed era un’altra partecipazione alla Champions oltre un altro trofeo
X Ms44, guarda che qui criticano proprio tutti, a contarli so più gli sfascisti che i pro Friedkin.
come siamo ridotti male, credo che sia la peggiore rosa degli ultimi 10 anni
jon
io a novembre 2024 la pensavo come te.
poi arrivò ranieri.
e con gli stessi fece piu punti di:
napoli
inter
juve
milan
atalanta
lazio
fiorentina
ecc
ecc
❤️🧡💛
Jon,scommetterei che dopo le prime due partite non la pensavi così….
3-5-2 e vai cor tango 👍
Gasperini ha sempre regione, voleva più attaccanti forti, voleva vendere Baldanzi ed abbimo visto il vero valore, Pisilli deve ancora sbocciare, Massara doveva fare di più, è ora che i Fredkin copiano gli altri club ed aggirinio i paletti finanziari del fpf, ora devono coinvolgere l’Everton per comprare quei giocatori di cui la Roma ha bisigno.
❤️💛
Adesso giochiamo con una squadra scarsa, con una storia calcistica peggiore della nostra e che non ha fatto mercato. Nonostante ciò il risultato non è scontato perché anche se abbiamo fatto mercato alla fine siamo sullo stesso livello dello scorso anno, abbiamo due dei nostri giocatori più fragili fisicamente già infortunati e una rosa incompleta costruita dal terzo ds incompetente. L’unico appiglio è l’allenatore e quell’esiguo numero di calciatori che possono fare la differenza escluso Dybala che è infortunato. Dovrebbe essere una vittoria scontata e pesante da parte nostra e, invece, è una partita che ci dobbiamo giocare in attesa delle cessioni pesanti del prossimo anno, come preannunciato da Ranieri. E poi se dovessimo vincere con un goal di pellegrini ci sarebbe subito il suo rinnovo per altri 10 anni. Ogni anno è identico al precedente ed è sempre fallimentare!
no. non siamo sullo stesso livello dello scorso anno ma siamo peggiorati. sono andati via Paredes e Saelemaker e chi li ha sostituiti non vale neanche il loro calzino destro
Ma Dybala quanno mai ha inciso ai derby!? Io me ricordo solo n’derby dove s’è messo in evidenza, ma solo perché stava a bullizzà Guendouzi e basta…
Hmm..
4-5-1
Svillar
4: Wesley – Mancini – Ndicka – Angelino
5: Soule – Cristante – Kone – El Aynoui – Tsimikas
1: Ferguson
Bisognerà fare MOLTA attenzione al derby.
Gasperini non è Ranieri… Ranieri è un MAESTRO di tattica, Gasperini un maestro di calcio, peccato abbia “alunni” fuori logica per le sue idee.
Sempre Forza Roma
Mi sembra di ricordare che qualche partita l’abbiamo vinta anche senza Dybala….
Era evidente come un faro nel mare che già nella scorsa stagione la Roma aveva un problema pesante con in gol e le sue punte.
Abbiamo preso Ghilardi e Ziolkowski al momento due oggetti sconosciuti, rinunciatario ad uno e cercavamo di prendere una punta degna di questo nome.
Abbiamo una punta spuntata ed un’altra punta da riabilitare, se una squadra che punta alla Champions può presentarsi così allora le altre so già qualificate.
Con Dybala come consuetudine ai box e Bailey che vi è direttamente atterrato, abbiamo un reparto offensivo ridotto ai minimi termini, soprattutto come alternative.
ElSha è ormai quello che è, in lento ma inesorabile declino, Baldanzi una pallina da flipper che rimbalza sugli avversari, Dovbyk in piena crisi d’identità e finito in panca pure con la sua nazionale, tocca prevedibilmente puntare tutte le fiches su Soulé e Ferguson.
L’idea di un 352 può starci, tocca capire chi sarà e cosa può dare questo centrocampista in più. Prevedibilmente il ballottaggio può essere tra Pisilli e El Aynauoi, nessuno dei quali sembra al momento in grado di garantire la qualità necessaria.
Poi c’è Pellegrini, ritenuto non ancora pronto pochi giorni fa. Lui la qualità l’avrebbe pure, ma ci vuole la congiunzione astrale giusta.
L’anno scorso i pianeti si sono allineati solo una volta e proprio in occasione del derby.
Tocca attaccarsi all’astrologia per il momento.
il problema non e dybala
Il problema è che abbiamo solo 2 prime punte e 1 di queste, dovbyk, gasp non la vede proprio
Io non ci credo che Gasp non abbia chiesto a gran voce una terza prima punta perche sa che giochiamo su 3 competizioni
L’errore sta li, sapendo l’ucraino poi non piaceva a Gasp dovevi andare a prenderne una terza di prima punta
E non venite con la storiella non c’era nessuno che valeva l’investimento, a si perche el anayoui li vale 25 mil!? No
Andavi a prendere una scommessa in sud america come terza punta almeno avevamo un alternativa. Perche oggi come oggi se non gioca ferguson stiamo come contro il torino
Societa cha ha fatto un mercato con acquisti strapagati e chi serviva non è arrivato. Gasp non ti fa i miracoli se non porti i giocatori che vuole lui e lui che punta tutto sull’attacco stiamo con solo 2 uniche punte centrali…
Forza Roma
Come stamo messi oggi, Angelino che sta facendo fatica da terzino, sarebbe meglio metterlo più avanti con Tsimikas o Reush al suo posto. Angelino è uno dei pochi a saper fare un cross decente.
In mediano El Aynoui, Cristante e Konè darebbero più copertura. In avanti 2 punte fisiche come Dovbyk e Ferguson, per evitare che uno dei 2 centrali faccia superiorità a centrocampo, tipico di Sarri.
FORZA ROMA
basta esperimenti!!! elsha e basta! ad ognuno il suo ruolo.poi mi.pare che con elsha la zroma ha fatto 6 punti.questi sono fatti
