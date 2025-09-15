FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 15 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 11:10 – Zingaretti: “Il FPF sembra esistere solo per la Roma”
Luca Zingaretti conferma il suo amore per la Roma: “Alle mie figlie ho detto che se non si tifa giallorosso dormono sul terrazzino”. L’attore commenta anche il nuovo corso: “Gasperini ha portato una ventata di vitalità, aspettiamo prima di giudicare la squadra”. Critico sulle limitazioni del fair-play finanziario: “Pare che esistano solo per la Roma. Ci hanno detto per anni che gli Scudetti al Sud non si potevano vincere, De Laurentiis ha dimostrato il contrario. Con la programmazione tutto si può fare”. (La Gazzetta dello Sport)
Ore 9:30 – Bailey, rientro lontano
È ancora lontano il recupero di Leon Bailey. L’attaccante giamaicano non sarà disponibile per la sfida di domenica con la Lazio e rischia anche di non essere convocato per l’esordio in Europa League con il Nizza. (Il Tempo)
Ore 8:40 – Torino-Roma: bocciature per Baldanzi, Koné e El Aynaoui
La Roma cade contro il Torino in una prestazione opaca. Tra i peggiori, secondo i quotidiani, Tommaso Baldanzi, Manu Koné, “si lascia beffare ingenuamente da Simeone e non dà velocità alla manovra” (Corriere dello Sport), e Neil El Aynaoui, alla prima da titolare, “fatica a trovare i riferimenti e sbaglia molto nel palleggio” (Gazzetta dello Sport). Il migliore è Mile Svilar, autore di due miracoli, ma impotente sul gol granata. Insufficienze anche a Gasp.
Ore 7:45 – Baroni bestia nera per Gasp
Contro Marco Baroni non si passa. L’allenatore toscano ha interrotto ieri all’Olimpico la lunga striscia positiva della Roma, ferma dal 2 dicembre scorso. Già lo scorso anno, sulla panchina della Lazio, aveva battuto Gasperini a Bergamo dopo il pari all’Olimpico, mentre col Verona due stagioni fa strappò un punto al tecnico di Grugliasco. Un vero incubo che neanche l’idea di giocare senza centravanti è riuscita a scalfire. (Il Tempo)
ho visto tantissimi video di El Aynaoui e non mi ricordo mai di averlo visto in quella posizione così avanzata e a lottare praticamente da solo contro un intera difesa. Se Gasp, a 4 mesi dal mercato invernale, vuole mandare dei messaggi per dire “vedete che mi manca l’esterno alto”, ha scelto non solo il modo peggiore ma anche la partita peggiore. Su Konè, sembra l’ennesimo giocatore che va in nazionale e gioca alla Cruijff e torna e diventa un misto tra Andrade e Lima, a volte lento e che si porta appresso il pallone inutilmente per il campo, altre volte veloce ma che poi sbaglia la scelta finale, non è il primo che ha questa involuzione rispetto alla nazionale…sarà colpa nostra?
Bah, Konè nelle prime due partite disputate con noi è stato un mostro ed ha continuato su questa riga con la nazionale. Forse inizia ad essere stanco ? Ci può stare.
Non si può giocare sempre con gli stessi, soprattutto se gli si chiede, come fa Gasperini, grande dinamismo. Anche perchè alla fin fine, pure quest’anno pare che la panchina non offra molto almeno per il momento. E questa carenza, se confermata, sarà ancora più pesante quest’anno per fare un calcio che è necessariamente molto dispendioso.
…sarà invece che quando gioca in nazionale con la Francia i compagni sono molto più forti dei nostri ed è più facile…?
Cioé dite tutto ma non le fesserie. Ah ma parliamo di un giornale top. Ho rivisto gol ed è Cristante che si fa scappare Simeone. Basta Cristante difensore/centrocampista, è un trequartista! Bailey rotto è un non rinforzo. Non abbiamo soluzioni: Dahl andava tenuto, serviva un’ala sinistra che non abbiamo.
l’avevamo . li abbiamo mandati via
No, Simeone va via a Koné sulla tre quarti del Toro, tu forse hai rivisto solo l’ultima parte dell’azione. Eravamo in attacco, 7 giocatori in area + 1 poco fuori, Simeone è partito in campo aperto con un movimento abbastanza prevedibile sul Manu, e con il solo Angelino a difendere nella nostra metà campo; poi lo stesso Koné e Cristante sono tornati, e poi via via Mancini Hermoso ecc. Quando Simeone ha tirato ha sì eluso la difesa (lasca) di Cristante, ma in traiettoria c’erano già anche Hermoso (che si gira, cosa da non fare mai anche se istintiva) e Mancini. Ma senza l’errore di Koné sulla 3/4 avversaria non ci sarebbe stato nulla di tutto ciò.
spero che venga impostata una squadra con un centrocampo diverso che proverei senza Cristante l argentino campione del mondo e andato si sente il bisogno di altro
Cristante rientra a tutta velocità dalla difesa e rimonta sul contropiede. Cosa che altri non hanno fatto. Simeone infatti tira con Cristante davanti e fa un grande goal. Facciamola finita.
@Sedia del diavolo
Le ripartenze devi metterle in conto se giochi come fa Gasp con la difesa alta. Serve molto dinamismo per avere la squadra sempre corta e pronta a recuperare quando partono gli avversari. Ce l’abbiamo noi questi giocatori adatti per questo gioco oppure Gasp li ha chiesti e non gli sono stati dati ? Se devi adattare quelli che hai fai fatica se non hanno brillantezza fisica come mi pare sia successo ieri. E’ questo il tema che ci accompagnerà per tutta la stagione (se Gasp dura).
Ma dopo tutto quello che ha fatto Monchi alla Roma, ti metti ad a fare affari con lui? E’ normale che prendevi un pacco.
Kone è tecnicamente fortissimo ma troppo lento e non ha l’assist e il tiro. Non facciamolo passare per un pallone d’oro. Ci facciamo solo del male
Kone’ e’ il piu’ forte giocatore che la Roma ha in rosa. Una cosa e’ certa da solo non puo’ reggere tutto il centrocampo. Il franco marocchino dovrebbe giocare solo da incontrista e dare una mano a Kone’! Ci siamo tutti dimenticati di una cosa molto importante: Paredes il cervello della Roma. Non abbiamo nessun regista che sappia lanciare le punte come lui, inventarsi una giocata per bucare l’avversario. Secondo me mancano le idee, ci sara’ anche foga e corsa ma se nella squadra non hai un ….sosia di Paredes, non vai da nessuna parte! Questo e’ stato l’errore principale fatto nella campagna acquisti. Abbiamo molti difensori e mezze punte ma nessun cervello che le possa innescare.
mo discutiamo anche kone? ma mi faccia il.favore
ieri ha fatto un errore madornale, saltato di netto da un ragazzino. Non stiamo dicendo che non è forte ma che probabilmente non è (ancora) quel fuoricalsse da 100 milioni e che da solo non regge il centrocampo della Roma
