FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 15 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:10 – Zingaretti: “Il FPF sembra esistere solo per la Roma”

Luca Zingaretti conferma il suo amore per la Roma: “Alle mie figlie ho detto che se non si tifa giallorosso dormono sul terrazzino”. L’attore commenta anche il nuovo corso: “Gasperini ha portato una ventata di vitalità, aspettiamo prima di giudicare la squadra”. Critico sulle limitazioni del fair-play finanziario: “Pare che esistano solo per la Roma. Ci hanno detto per anni che gli Scudetti al Sud non si potevano vincere, De Laurentiis ha dimostrato il contrario. Con la programmazione tutto si può fare”. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 9:30 – Bailey, rientro lontano

È ancora lontano il recupero di Leon Bailey. L’attaccante giamaicano non sarà disponibile per la sfida di domenica con la Lazio e rischia anche di non essere convocato per l’esordio in Europa League con il Nizza. (Il Tempo)

Ore 8:40 – Torino-Roma: bocciature per Baldanzi, Koné e El Aynaoui

La Roma cade contro il Torino in una prestazione opaca. Tra i peggiori, secondo i quotidiani, Tommaso Baldanzi, Manu Koné, “si lascia beffare ingenuamente da Simeone e non dà velocità alla manovra” (Corriere dello Sport), e Neil El Aynaoui, alla prima da titolare, “fatica a trovare i riferimenti e sbaglia molto nel palleggio” (Gazzetta dello Sport). Il migliore è Mile Svilar, autore di due miracoli, ma impotente sul gol granata. Insufficienze anche a Gasp.

Ore 7:45 – Baroni bestia nera per Gasp

Contro Marco Baroni non si passa. L’allenatore toscano ha interrotto ieri all’Olimpico la lunga striscia positiva della Roma, ferma dal 2 dicembre scorso. Già lo scorso anno, sulla panchina della Lazio, aveva battuto Gasperini a Bergamo dopo il pari all’Olimpico, mentre col Verona due stagioni fa strappò un punto al tecnico di Grugliasco. Un vero incubo che neanche l’idea di giocare senza centravanti è riuscita a scalfire. (Il Tempo)

