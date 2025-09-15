Lazio, Sarri: “Il derby è la partita più pesante che abbia mai fatto, meglio non pensarci ora”

Dopo aver scelto di non parlare nel post partita di Sassuolo-Lazio, match vinto 1-0 da neroverdi, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Lazio Style, in cui ha parlato anche del derby della prossima settimana contro la Roma e degli infortunati. Di seguito le sue parole.
“Lazzari ha una piccola lesione al soleo. Negativo Vecino, dobbiamo capire le sue sensazioni. Rovella e Castellanos dovremmo recuperarli perché non sembrano problemi gravi ma dobbiamo valutare. Patric potrebbe tornare in gruppo tra la fine di questa e l’inizio della prossima settimana. Anche nelle trasferte è venuto nonostante l’indisponibilità, è un segnale positivo così come il seguito della gente”.
Poi sul prossimo impegno: “Non siamo preoccupati. Va portata pazienza. Il derby è la partita più difficile e pesante che io abbia mai fatto. Vorrei pensarci fra qualche giorno perché se inizio già oggi, non ci arrivo. È una partita a sé, classifica e punti non contano. È particolare e spero che la squadra sappia bene cosa significa giocare il derby e lottare per il popolo”.
Fonte: sslazio.it
sapete cosa vi dico……..sabato gioca Pellegrini….e li purga ancora……sarebbe da storia della Roma…..e loro non si riprenderebbero più.
magari!
Persecutio Peregrinorum…(c’è da capire per chi)
Purtroppo o per fortuna giocano domenica, quindi è una previsione sui generis!!! Sdrammatizziamo dai
ma con chi gioca Pellegrini Sabato?
allora Domenica non viene?
Mamma mia che grandissimo ruffiano..”lottare per il popolo”..fa veramente ridere
Per me possono anche purgarsi da soli….Basta che si vince….
