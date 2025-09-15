Lazio, Sarri: “Il derby è la partita più pesante che abbia mai fatto, meglio non pensarci ora”

Dopo aver scelto di non parlare nel post partita di Sassuolo-Lazio, match vinto 1-0 da neroverdi, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Lazio Style, in cui ha parlato anche del derby della prossima settimana contro la Roma e degli infortunati. Di seguito le sue parole.

“Lazzari ha una piccola lesione al soleo. Negativo Vecino, dobbiamo capire le sue sensazioni. Rovella e Castellanos dovremmo recuperarli perché non sembrano problemi gravi ma dobbiamo valutare. Patric potrebbe tornare in gruppo tra la fine di questa e l’inizio della prossima settimana. Anche nelle trasferte è venuto nonostante l’indisponibilità, è un segnale positivo così come il seguito della gente”.

Poi sul prossimo impegno: “Non siamo preoccupati. Va portata pazienza. Il derby è la partita più difficile e pesante che io abbia mai fatto. Vorrei pensarci fra qualche giorno perché se inizio già oggi, non ci arrivo. È una partita a sé, classifica e punti non contano. È particolare e spero che la squadra sappia bene cosa significa giocare il derby e lottare per il popolo”.

Fonte: sslazio.it