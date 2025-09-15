Arrivano aggiornamenti decisamente poco confortanti sull’infortunio che ha costretto alla sostituzione all’intervallo Paulo Dybala nella sfida di ieri contro il Torino.

Gli esami a cui è stato sottoposto in giornata l’argentino hanno infatti evidenziato una lesione di basso grado alla coscia sinistra. Questo infortunio costringerà l’attaccante argentino a saltare il derby contro la Lazio e le successive partite, sia di campionato che di Europa League.

I tempi di recupero sono stimati in circa 2-3 settimane, con le sue condizioni che verranno monitorate giorno per giorno dallo staff medico giallorosso. Una notizia decisamente poco confortante per Gasperini, che si aspettava uno stop di pochi giorni.