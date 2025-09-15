Arrivano aggiornamenti decisamente poco confortanti sull’infortunio che ha costretto alla sostituzione all’intervallo Paulo Dybala nella sfida di ieri contro il Torino.
Gli esami a cui è stato sottoposto in giornata l’argentino hanno infatti evidenziato una lesione di basso grado alla coscia sinistra. Questo infortunio costringerà l’attaccante argentino a saltare il derby contro la Lazio e le successive partite, sia di campionato che di Europa League.
I tempi di recupero sono stimati in circa 2-3 settimane, con le sue condizioni che verranno monitorate giorno per giorno dallo staff medico giallorosso. Una notizia decisamente poco confortante per Gasperini, che si aspettava uno stop di pochi giorni.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
non voglio pensare che la Roma sia veramente quella di domenica
Dybala deve essere la ciliegina sula torta, il valore aggiunto in più su coi puntare in questa stagione e poi salutarsi…. d’altronde la cavalcata dello scorso hanno c’è stata anche con la sua assenza da marzo in poi … ma va cambiata la mentalità squadra troppo molle che prende goal per non fare falli!!!! spero Gasperini riesca a trasmettere la cattiveria che ha caratterizzato le sue squadre il prima possibile!!!!
Erano 8 milioni buttati via già l’anno scorso, pensate adesso…. ti credo che rideva…..
questi sono gli effetti devastanti di una programmazione inesistente, del menefreghismo del presidente negli ultimi tre anni, di delegare la gestione sportiva a persone incompetenti (monchi) che hanno generato i paletti del fairplay……
ora saremo, nonostante gasp, spettatori inermi di queste sconfitte inevitabili…..
E cosa?
mi raccomando mettiamoci a tavolino subito per discutere il rinnovo
Bastaaaaaaaaaaaa
Cosi’ non va, giocatore troppo fragile o si cede o si abbassa lo stipendio
Time to say goodbye paulo, your time here is done!
Grande giocatore ma è oggettivamente arrivato. Oramai tira e se fa male. Me dispiace perché è l’unico fuoriclasse che abbiamo ma purtroppo questo è.
Finché gli infortuni se li procurava giocando, correndo etc. poteva essere AL LIMITE anche sopportabile. Adesso, però, anche con calci da fermo. Questo è il secondo di fila. Cadiamo nel grottesco!!!
“Moan, sob, sigh”…come ai tempi di Paperino.
Che dovemo fa’?
Io, come penso tutti, adoro Paulo come calciatore…come calciatore, che implica anche la nozione di atleta dalla sana e robusta costituzione fisica.
Tre mezze partite e si rompe lo stesso, non c’è via di salvezza nemmeno così come speravo.
L’idea di fare a meno di lui l’anno scorso purtroppo era corretta, hai voglia a dire.
Così come è chiaro che al posto suo dovevi portare un altro Soulé e non un Baldanzi.
Ma non puoi stare così perché hai paura di prendere un altro Baldanzi, devi essere capace di prendere un altro Soulé.
VERAMENTE BASTA…..gran bel giocatore ma anche basta…..
ma questo è pure un campine ma sta (quasi) sempre male!!!!!
andava venduto .. sta sempre in infermeria
il problema della Roma non è dybala, che l’anno prossimo andrà via. il problema è non aver sostituito dovbyk che è palesemente non gradito a gasperini…vuoi per colpa di massara, vuoi per colpa che nessuno lo vuole.
a sto punto potevi scambiare col milanista, che anche se non è un upgrade, almeno cambiavi aria
Bisognava “provarci” col Torino, per me era giusto.
Poi la cose sono andate diversamente ma a posteriori siamo tutti..campioni!
La partita l’abbiamo preparata per non dargli riferimenti ma occorrevano ritmi più alti.
Il vero errore è stato non considerare adeguatamente l’orario d’inizio!
Ma se Dybala lo si vedeva pronto per un’oretta (Gasp ha fatto chiarezza su questo), oggi scopriamo (?) nostro malgrado che Dybala è uomo da 30′ se va bene!
Meglio gli ultimi che i primi 30’…
Siamo ad inizio stagione ed è bene si palesino subito i nostri veri limiti che alla fine, sicché si possa avere il tempo di trovare accorgimenti tattici (quelli tecnici sono tutti a vista…).
Alle fine, credo, scopriremo che:
qualcuno, tipo El Aynaoui, sarà migliore di quanto ora si sospetti, o Hermoso (elemento in più e di sostanza, vero e proprio “acquisto”!) per dirne un altro (lo stesso Tsimikas potrebbe e credo ci sorprenderà).
altri (l’azzoppato del 1° giono d’allenamento!!!) magari non saranno all’altezza delle aspettative, o Angeliño mostrerà il “braccino” (sono parecchie partite tta fine anno scorso ed il nuovo che sta deludendo!!!).
Ma alla fine avremo il REALE VALORE DEL GRUPPO e giudicheremo se la posizione raggiunta sarà adeguata e merito di chi.
Non neghiamo mai alla vita l’opportunità di sorprenderci!
FORZA ROMA
Questo si chiama accanimento terapeutico, che non porta mai a nulla di buono.
ma io dico a Gasperini se Dibala sta ha ste condizioni fallo gioca dal secondo tempo ormai questo giocatore purtroppo ha dei problemi fisici ecco così Dibala non giocherà il derby certo noi con sti giocatori avemo una iella e mo chi ce mettemo al posto suo speriamo bene in bocca al lupo per la tua guarigione Dibala sempre sempre forza Roma !
La Grande Illusione (di avere un fuoriclasse a pieno servizio) è andata fin troppo avanti…speriamo che le adeguate valutazioni tecniche e finanziarie siano state già fatte.
Seriamente…perché, secondo gli ultimi dati disponibili, il 70% della magliette vendute dalla Roma sono di Dybala; perciò un giocatore così va anche sostituito.
Gasperini deve farlo giocare gli ultimi 30 minuti di più no
ma com’è che con ranieri ha avutomolti meno infortuni????
E se Gasperini riuscisse a far rientrare Pellegrino?
Ora servono tutti e poi il derby potrebbe essere la “migliore medicina”.
comincia a sta antipatico lui e chi non è riuscito a venderlo
Ormai su sto giocatore se capito tutto. Che vogliamo fare continuare così oppure affidarci ad altri giocatori che dovevi comprare e non hai comprato ? Questo già laltranno doveva andare via è rimasto lesito e sempre lo stesso si fa sempre male non è affidabile. Così non vai da nessuna parte. Direi Basta!!!
tra i più pagati del campionato,un giocatore perennemente sotto minaccia di infortunio e sistematicamente fuori nei momenti cruciali della stagione.
Poi ci chiediamo come mai arriviamo sesti da svariati anni.
Mettici scelte di mercato fuori da ogni logica tipo il marocchino a 25 milioni… e la soluzione alla nostra mediocrità è servita
Daje tutti contro dybala certo che anna in paradiso e poi scende all’inferno e nattimo da noi, si sa che paolo non può giocare una partita intera e si infortuna facilmente lo sapevamo ieri un mese fa e pure oggi quindi? L’errore è non averlo mandato via prima prr adesso dybala è un calciatore della Roma e io tifo dybala considerando che in squadra c’è Pellegrini el anoui wesley se permettete paolo ne vuole 30 de questi
Visto il Dybala di ieri nel primo tempo, non stava già bene. Sbagliava tutti i passaggi e non trovava posizione. Non è da lui.
Lo sappiamo che è soggetto a continui problemi fisici e quindi nessuna meraviglia. Considerando che è all’ultima stagione di contratto sarà la Società che deciderà il futuro.
Povero Paolo…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.