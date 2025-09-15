“ON AIR!” – ROSSI: “Ieri sembrava la Roma di Juric”, PRUZZO: “La cosa peggiore è stata l’atteggiamento”, CORSI: “Questa città ha due squadrette”, CASANO: “Se non va bene manco Gasp faccio fatica a capire”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!
David Rossi (Rete Sport): “Speravamo e ci aspettavamo una classifica diversa, e ieri è stato brutto tutto…Ho questa sensazione, come se le prime due partite non fossero state giocate e quella di ieri era la prima di Gasperini sulla panchina della Roma. Tutte le difficoltà che erano state annunciate sugli avvii di stagione di Gasp non si erano viste contro il Bologna… Ieri sembrava la Roma di Juric, sembrava una formazione concepita da Juric lo scorso anno, e sembravano i cambi di Juric: tra Baldanzi, Pisilli, El Shaarawy, Celik, ditemi voi se c’è stato uno che ha dato un contributo per migliorare la situazione…Dire che è tutto da buttare mi sembra un’idiozia, ma dobbiamo commentare quello che abbiamo visto ieri…”
Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sento uno sfascismo totale in giro, sento dire che per El Aynaoui sono 25 milioni buttati, che Gasperini è già finito…faccio molto fatica. Sono più dispiaciuto per la reazione alla sconfitta che per la sconfitta stessa. E’ oggettivo che la Roma abbia fatto un passo indietro, anche se contro Bologna e Pisa non è che avessi vinto 5 a 0… Ragazzi, siamo alla terza giornata, e sono convinto che Gasp abbia gli strumenti per farci uscire da questo momento di impasse…”
Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Ieri ho visto una squadra, il Torino, che voleva fare risultato a tutti i costi, soffrendo e sacrificandosi, e un’altra, la Roma, nella quale non dico di aver visto presunzione, ma non aveva quella voglia di aggredire la partita…”
Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Se non va bene nemmeno il trio Massara-Gasperini-Ranieri, impostazione invocata da tutti davanti all’esterofilia, allora faccio fatica a capire…quale allenatore andrebbe bene per la Roma? C’era gente che invocava Sarri, ma lo avete visto in che condizioni è? Da una parte mi fa tenerezza, mi sembra un allenatore ormai superato da se stesso e dalla sua facoltà, che trasmette stanchezza. E anche Pioli è in difficoltà. Prima di defenestrare anche Gasperini, diamogli tempo…”
Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Sono le solite storie di sempre, con una squadra che all’improvviso esplode contro una squadretta come quella di Baroni e la Roma fa la figura di mer*a… Gasperini pensava che la Roma potesse essere la prosecuzione dell’Atalanta, il problema è che siamo molto meno forti dell’Atalanta. La Roma è una squadra piccola, quasi senza mercato…Squadra solita, società solita. Questa città ha due squadrette, ci metto in mezzo anche la Lazio, anche se la Roma è più forte…
Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Gasperini ieri ha bocciato i due centravanti. Non è una bocciatura stagionale, ma nella partita di ieri sì, perchè dice “le nazionali“, ma Konè e Wesley non erano tornati dalle nazionali? Allora i due attaccanti non li considera giocatori indispensabili in questo momento. Su Dovbyk è stato nettissimo, dicendo che finchè non sarà dinamico e attivo non lo utilizzerà più…via, messo da parte. Su Ferguson abbiamo visto come stava e come si è ripresentato…non era in grado di cambiare la partita…”
Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il Torino mi è sembrata una squadra normalissima, e avevo l’impressione che sarebbe bastato alzare un po’ il ritmo per poterla vincere, o almeno non perderla. Ieri è mancato tutto, è mancata qualità, ritmo, precisione. Ed è mancato il gol, che è un tema che abbraccia un periodo molto lungo: tolto il gol di Soulè a Pisa, l’ultima rete di un attaccante era datata 4 maggio, Roma-Fiorentina, gol di Dovbyk. E’ un tema che va risolto…”
Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Ok, Gasperini è alla terza partita, ed è un percorso che necessita tempo. Ma Gasperini se lo può prendere fino a un certo punto l’alibi della squadra mediocre. Lui è sempre stato un mago a valorizzare i giocatori, guardate De Ketelaere, era un fantasma al Milan… Ora lui ha questi giocatori e io mi aspetto di vedere dei miglioramenti dai vari Dovbyk, Baldanzi, ma anche da Bailey…Gasperini i miracoli non li può fare, ma anche lui era stato preso per valorizzare i giocatori…”
Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Penso che anche Gasperini sappia di non aver fatto le scelte migliori ieri. Baroni ha dato un suggerimento agli altri allenatori su come affrontare la Roma: se ti metti sotto palla, la Roma ha pochissimi giocatori che hanno lo strappo per cambiare la partita. Dybala? Pur non cambiando idea su di lui, è un calciatore a scartamento ridotto e guadagna uno sproposito rispetto alla sua tenuta fisica. Ma tanto il 30 giugno gli scadrà il contratto e finiremo di discutere…”
Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Io oggi, con la Roma in difficoltà, che deve camminare, correre e lottare, se vedo Cristante e Konè in mezzo al campo, magari Pellegrini poteva tornare utile. In una partita come quella di ieri, ammesso che stesse bene, e forse ancora non lo è, mi poteva tornare utile piuttosto che Baldanzi, Pisilli o El Aynaoui… in quella zona lì ci metto Pellegrini, che negli ultimi 25 metri è un fattore. Gli altri, qualche dubbio ce l’ho…”
Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non sono stato così sorpreso da questa sconfitta, a quel ritmo lì qualsiasi squadra può difendere e il Toro non ha avuto difficoltà nel farlo. Sotto quello aspetto Gasperini ha provato ad avere più palleggio con Soulè e Dybala, ma sono mancate completamente le fasce con i terzini che non superavano mai i diretti avversari, e con El Aynaoui che è venuto meno nel compito che aveva. Su Konè devo dire quello che penso: è un buon portatore d’acqua, ma l’acqua da qualche parte la devi consegnare, e se hai vicino Cristante poi diventa tutto più complicato. E chi è subentrato ha fatto peggio. La cosa negativa, più del risultato, è l’atteggiamento. Ieri sotto questo aspetto non c’è stato un passo indietro, ma due o tre…”
Nando Orsi (Radio Radio): “Ieri Gasperini è il primo responsabile, questa è la prima cosa da dire e poi si sviluppa il discorso. Le squadre di Gasp sono abituate a pressare, ma se metti Soulè, Dybala e El Aynaoui non mi sembrano giocatori adatti a fare quel lavoro. E infatti il Torino non ha mai sofferto sulle pressioni…Non capisco perchè dare la colpa a Konè per il gol di Simeone, che c’entra lui, era partito da centrocampo… Ieri Sarri e Gasperini li metto sullo stesso piano, hanno approcciato e giocato in un modo che non è quello loro. Ogni tanto si perdono in elucubrazioni tattiche che non sono loro…”
Va bene il disastro di ieri,
perchè disastro sotto molti punti di vista è stato,
basta vedere il gol in cui Wesley si “dimentica” di seguire la palla,
Kone si fa saltare come neanche in parrocchia,
la difesa da il tempo al giocatore del Torino di cadere, rialzarsi e fare l’assist,
e Cristante marca Simeone a 5 metri con la velocità di una lumaca….
Poi come ciliegina Simeone che dopo 13 mesi si ricorda come si tira
dopo essersi mangiato gol a ripetizione anche da 3 metri.
Però detto questo aspetterei qualche altra partita prima di mettere già la croce
sulla squadra su….
Anto d’accordo anche perché come dice Casano, se non va bene anche Gasperini e l’ennesimo proprietario allora qualche domanda sull’ ambiente interno e esterno alla società sarebbe il caso di farsela
Fermo. Wesley è l’unico assieme a cristante, di quelli che stavano avanti, che è riuscito a ripiegare.
La colpa è quasi esclusivamente di Koné, che in una posizione di vantaggio, si è fatto beffare da Simeone.
Ovviamente non citi la grande prestazione di Dybala.
Ma se quella partita l’avesse giocata Pellegrini, quanti insulti si sarebbe beccato?
Il riassunto lo ha fatto Petruzzi, che infatti a calcio ci ha giocato: il Torino aveva fame e si vedeva, la Roma si pavoneggiava allo specchio. Poca gamba, poche idee, poca fame. Zero pressing.
I cambi sono quelli dell’anno scorso con un anno in più, Cristante è sempre lì in mezzo.
Casano non si ricorda che a Sarri non hanno fatto mercato, quindi onestamente parlando, avendo la squadretta dell’anno scorso con un anno in più i miracoli non li può fare, la Roma il mecarcato lo ha fatto, ma per qualche imperscrutabile ragione tutti gli anni dobbiamo dare tempo ai giocatori di esprimersi (se sei forte, sei forte, punto).
La verità è che lo ZERO di ieri fa temere a molti l’ennesimo sesto posto, perché la partita di ieri è un film stravisto da anni, e la gente si è rotta le scatole di avere paura pure del primo Maripan che spadroneggia all’Olimpico.
Però tranquilli, c’avemo Bailey rotto, possiamo dormire sonni tranquilli.
Tifoso,
io ho parlato solo del gol,
Dybala era in panca, come lo cito????
Vero che Wesley ripiega, ma l’azione parte da un suo errore… ma ok, è giovane.
@Tifoso giallorosso, devo essermi perso il goal di Dybala di ieri. È stato quando ha calciato la punizione? O ha fatto l’assist? Dybala salta sempre un paio di uomini, è bravissimo, ma siccome è circondato da giocatori mediocri le altre squadre lo triplicano e la sua partita finisce lì, appena si affatica.
L’anno scorso, stagione in cui ha giocato, ha fatto 8 goal e 4 assist: ti sembra un rendimento che giustifica il suo stipendio?
Pellegrini manco se regge in piedi, o Gasp richiama Bangsbo o sappiamo ad usura che giocatore è, e non farà mai la mezza partita che ha fatto Dybala.
Fortuna che vanno a scadenza entrambi, speriamo solo che Massara si dia una svegliata perché sennò sono dolori.
Non puoi perdere in casa col Torino davanti a 70 mila persone soprattutto se si vuole andare in Champions anche se secondo me sta squadra come al solito non è da zona Champions
Il gol del Toro è stato la somma di molte casualità (contrasti non riusciti, un tiro perfetto di uno che non segnava da anni) ma lo sterile predominio nostro figlio di una formazione discutibile e di un atteggiamento che non porta ad un solo gol va messo al banco degli imputati e analizzato a fondo. Mai più una partita così o la zona CL è già andata (e siamo solo a settembre).
La zona CL è saltata in partenza poichè non siamo tecnicamente all’altezza per centrarla.
Oggettivamente ci sono almeno 4 squadre più attrezzate.
Servirebbe un miracolo che non può essere preteso, inutile accollarla al tecnico.
Se Gasperini centrerà un sesto – settimo posto avrà fatto il suo.
Il goal del Toro è tutto meno che un caso. È esattamente la partita che ha pianificato Baroni, che è stato bravissimo ad incartarla a Gasperini. La scelta di giocare senza punte secondo me è stato un errore, anche perché Baroni (che appunto è stato bravissimo) ha mangiato subito la foglia e ha detto al portiere di evitare la costruzione dal basso, proprio per non dare modo alla Roma di effettuare la prima aggressione. Dopodiché, al netto delle colpe di Gasp, la squadra è quella: Celik, Baldanzi, Pellegrini, Dybala che gioca 30 minuti, Dovbik che fa il lampione, Cristante che boh, Bailey rotto comprato rotto e che infatti si è rotto al primo tiro in porta. Gasperini è l’ultimo dei responsabili e ha diritto, come nuovo arrivato, di fare i suoi esperimenti e di sbagliare.
Checco Oddo Casano se non ha capito che il problema non è l’ allenatore o il DS ma la proprietà alzo le braccia
Mirko sei sicuro che sia solo la proprietà ?
@Romano
Restando all’epoca friedkin, di chi altri sarebbe la colpa?
Hanno cambiato: dirigenti, allenatori, DS, un po’ meno i giocatori per le difficoltà a fare mercato (riconducibili sempre alla Proprietà giacchè qualsiasi DS faccia mercato si scontra sempre col fatto che non ha un euro in cassa).
Allora dimmi di chi è, questa colpa.
Mia!?
I nostri calciatori passeggiavano mentre quelli del Torino avevano la bava alla bocca
“Questa città ha due squadrette”.
Ineccepibile.
E questa Città è la Capitale.
i soldi stanno al Nord, al sud c’è la politica, le auto blu, il reddito di cittadinanza, il magna magna
Ma si può pianificare bene pure a Roma, se uno ne avesse le capacità. Quanti soldi ha speso la Roma nelle ultime campagne acquisti, compresi gli stipendi? Miliardi.
Come li ha spesi? Il pesce pulitore del mio acquario li avrebbe spesi meglio.
Però consolamoce, l’altro ieri hanno nominato un nuovo Chief Manager Denonsocosa, ovviamente con lauto stipendio, e ovviamente che verrà licenziato tra due anni.
I Friedkin sono degli incapaci, Pallotta a confronto sembra il Grande Torino.
@Giallorosso80
Napoli è estremo nord.
Giusto?
C’è posto sul carro ora. Tanto. E come dicono si faccia in borsa… io salgo, anzi non sono mai sceso. Forza Roma!
il problema non è se perdi, è come perdi…e vedere gente camminare in campo alla terza partita di campionato, è inconcepibile
non ci sono i giocatori adatti a ciò che chiede Gasperini
con Ranieri non vedevi mai ndicka distante 2 metri da svilar, ieri prendiamo gol perché sia lui che mancini erano quasi attaccati al portiere del toro.
sarà una stagione tra il mediocre e il buonino
Wesley vale Bruno Peres e gli attaccanti sono da Cisterna di Latina, non da Roma. il centrocampo lasciamo perdere.
niente di nuovo, è un percorso di tre anni. questo è di passaggio, se prendi Gasperini. o tanto vale richiamare Mourinho, e di corsa!
Comunque c’è poco da fare puoi essere il migliore allenatore del mondo ma se non hai giocatori di un certo livello non vinci nulla, al massimo pareggi… La Roma ha 2/3 giocatori di qualità escluso il portiere, che non possono supportare da soli la pochezza degli altri che non sono all’altezza di una squadra che deve lottare per le prime posizioni… Diciamo subito che una sconfitta ci può stare non è la fine del mondo, ma purtroppo quello che non ci può stare è il modo con cui è maturata,senza un briciolo di acume tattico, e con una reazione blanda senza tirare in porta o quasi… Speriamo che sia solo un episodio, vediamo cosa succederà al Derby, anche se presumo che la paura farà 90 per tutte e due le squadre e di gioco ne vedremo poco….
Allora a livello di organizzazione e organico Napoli, Juventus, Inter, Atalanta sono migliori della Roma. Se giocano come ieri devono combattere come al solito per il sesto posto.
ti dirò per me anche il Milan
mi dispiace ma credo che ieri gasp ha sbagliato tutto…
Povero lo monaco,ancora con “pellegrini che negli ultimi 25 metri poteva essere un fattore”,la vergogna certi giornalisti nn sanno neanche dove si trova…
nessuno sta giudicando Gasparerini ma possiamo trovare tutti i se e i ma la partdi ieri la toppata lui e basta
14 anni di Fair play finanziario campagne acquisti dove tra entrate e uscite non si spendono più di 10 milioni poi ci chiediamo ancora se il problema sono i direttori sportivi o gli allenatori
Però se compri Pastore, Nzonzi, Dovbik, Baldanzi, Karsdorp, Kumbulla, Villar, Reynolds, Diawara, Carles Perez, Solbakken, Renato Sanches, Aouar, Le Fée, e siccome butti i soldi appresso a ste sòle ogni anno devi smontare e rimontare la squadra con i nuovi Gonalons, Bradley, Lijaic, Bastos e Bianda, te capisci che il problema sono i DS e soprattutto chi li sceglie.
Ma come puoi competere co’ sti giocatori da Subbuteo? Ci sarebbe da fare una class action da parte dei tifosi, per chiedere i danni di immagine!
E’ successo quello ci si poteva aspettare il giorno prima dell’inizio del campionato ( la roma e’ un cantiere aperto con in nuovo allenatore, nuovi schemi ed una squadra ancora incompleta per affrontare le nuove esigenze), ma che abbiamo dimenticato dopo i primi 6 punti incassati.
Ero preoccupato perche’ il rientro dalla sosta e’ sempre insidioso, non mi aspettavo pero’ la mancanza di cattiveria agonistica, specialmente dai subentrati e dal marocchino ( quelli che il campo lo hanno visto meno nelle prime 2 giornate), Celik e’ l’unico entrato con la ” garra”…significa che bisogna lavorare ancora tanto.
Detto questo sarebbe sciocco iniziare a fare bilanci adesso, ci sono tempo e mezzi per aggiustare ogni cosa.
Non sei Wise per caso. Condivido.
IL Torino sembrava una squadra di Ranieri, e ha portato a casa i tre punti proprio come abbiamo fatto noi lo scorso campionato,se le cose stanno così ora per gli altri allenatori le partite contro la Roma una volta studiate le contromosse diventeranno una formalità.Ripeto la Roma non è L’Atalanta, ha giocatori diversi che a questo Toro avrebbe riservato lo stesso trattamento fatto dall’Inter, pensare di giocare come i Bergamaschi sarebbe un’errore madornale, a cui
neanche Gasperini deve pensare,non ci sono i giocatori adatti, dopo tre giornate sembrano già stanchi e senza mordente, secondo me almeno mezza squadra non regge gli allenamenti di Gasperini, a Bergamo erano abituati a giocare a mille e con un pressing asfissiante, qui invece i giocatori sono abituati a giocare in pantofole…
puma aggiungi pure le caratteristiche dei giocatori. un lookman non lo abbiamo un hojlund o un retegui nemmeno poi i terzini!!@ c’è da piangere per quanta differenza ci sta la!!! i nostri non spingono non hanno lo strappo sono la versione 2.0 di karsdorp non creando mai superiorità numerica
Quindi, secondo questa teoria, anche i nuovi, tra i peggiori ieri, si sono abituati a giocare in pantofole? Cioè, appena mettono piede a Trigoria gli scarpini diventano scarpine?
Non sarà invece che non c’è la pazienza di vedere un lavoro e c’è la supponenza di poter fare tutti quel lavoro, anche meglio di Ranieri, Gasperini, Juric, solo perché una volta si è completato l’ album delle figurine?
Il Bomber ineccepibile nel suo commento.
Ma davvero lo Monaco mi viene a parlare di pellegrini? ma stiamo scherzando?
Pellegrini e De Rossi sono le sue due fisse storiche..anzi che da un po’ non cita più il secondo
CASANO: “Se non va bene manco Gasp faccio fatica a capire”
Servono i giocatori forti.
Mo hai capito!?
a certi tocca levaglie er microfono dicono sempre le stesse cose senza mercato senza societa senza squadra senza allenatore pare che sia felice quando perde la roma
CORSI: “Questa città ha due squadrette”: E questa la verita.
Ve lo hanno dimostrato prima Viola e poi Sensi, assieme a ottimi allenatori ci vogliono anche giocatori funzionali e forti per vincere, da anni alla Roma non è così purtroppo
Forza Roma
Comunque se il problema è stato il caldo, domenica prossima si gioca alla stessa ora e sono previsti di nuovo 30 gradi. Che facciamo, non ci presentiamo proprio?
Strano che Lo Monaco oltre a Pellegrini non ha chiesto il ritorno di De Rossi (che ho adorato da calciatore per tattica garra visione di gioco e pure diversi gol)!
