Dybala, ci risiamo: ora per la Joya si profila un ruolo da riserva di lusso

All’Olimpico è andata in scena una scena purtroppo familiare: Paulo Dybala che si ferma, la mano alla coscia sinistra, e lo stadio che ammutolisce. Contro il Torino doveva essere la sua prima vera prova generale in vista del derby, Gasperini lo aveva schierato titolare per mandare un segnale. Ma al 45’, dopo una punizione calciata dal limite, la Joya ha alzato bandiera bianca e chiesto il cambio.

Un fastidio muscolare, l’ennesimo campanello d’allarme in una carriera segnata da continui stop. Oggi l’argentino si sottoporrà a un’ecografia: per ora si parla di semplice sovraccarico, nulla di grave, ma con il derby alle porte ogni dettaglio diventa cruciale.

La sensazione, filtrata già nelle ore successive alla gara, è che difficilmente Dybala verrà rischiato dal primo minuto contro la Lazio. Più probabile un impiego part-time, da subentrante di lusso pronto a incidere magari solo per mezz’ora. Una gestione obbligata, quasi un nuovo ruolo cucito addosso al numero 21: non più l’uomo delle partite intere, ma la carta speciale da calare quando serve il colpo di genio.

Fonte: Corriere della Sera