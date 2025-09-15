Dybala, ci risiamo: ora per la Joya si profila un ruolo da riserva di lusso

All’Olimpico è andata in scena una scena purtroppo familiare: Paulo Dybala che si ferma, la mano alla coscia sinistra, e lo stadio che ammutolisce. Contro il Torino doveva essere la sua prima vera prova generale in vista del derby, Gasperini lo aveva schierato titolare per mandare un segnale. Ma al 45’, dopo una punizione calciata dal limite, la Joya ha alzato bandiera bianca e chiesto il cambio.
Un fastidio muscolare, l’ennesimo campanello d’allarme in una carriera segnata da continui stop. Oggi l’argentino si sottoporrà a un’ecografia: per ora si parla di semplice sovraccarico, nulla di grave, ma con il derby alle porte ogni dettaglio diventa cruciale.
La sensazione, filtrata già nelle ore successive alla gara, è che difficilmente Dybala verrà rischiato dal primo minuto contro la Lazio. Più probabile un impiego part-time, da subentrante di lusso pronto a incidere magari solo per mezz’ora. Una gestione obbligata, quasi un nuovo ruolo cucito addosso al numero 21: non più l’uomo delle partite intere, ma la carta speciale da calare quando serve il colpo di genio.
Fonte: Corriere della Sera
Cioè da calare SEMPRE!!!
Dybala s’è capito non è la persona giusta per il falso nove
Totti c’aveva ragione…. “Se fossi la società ce penserei du volte prima de tenerlo”
Meno male che a Giugno va via… Stipendio da top, rendimento mediocre, zero trofei.
Mi dispice perchè è un ragazzo bravo e attaccato alla maglia ma non serve alla causa, anzi..
Rendimento mediocre… che me tocca legge !!!
A Pisa però ha fatto la differenza e nessuno parlava di stipendio top o uso part time
A Pisa amo vinto co’ na ciavattata de Ueslei, non con un assist o un goal di Paulo.
Io da Dybala, con quello stipendio e con la sua classe, mi aspetto almeno un 15 combinato tra assist e goal ogni stagione, ma come minimo.
Sennò è un ragazzo d’oro, ma prima viene la Roma.
Rettifico, era a Bologna, a Pisa l’assist lo ha fatto Ferguson.
Impiego part-time con stipendio full-time da superstar, solo alla Roma!!!!!!
D’accordo con te ma probabilmente con molti altri che la pensano alla stessa maniera. Dispiace per Dybala ma a queste condizioni non si può tenere un giocatore, tra l’altro con questo ingaggio.Inoltre secondo me condiziona anche il gioco, perché pur di tenerlo in campo bisogna creargli un ruolo che non gli appartiene e che per il momento preclude l’utilizzo di altri giocatori,a esempio quando tornerà Bailey quale sarà la posizione di Dybala?
n’artro commercialista
a me l’idea di vederlo falso 9 piaceva anche… ma non dal 1′ minuto soprattutto se hai 2 centravanti in panchina, di cui uno, ferguson, sta facendo bene.
la partita di ieri per caratteristiche e condizioni meteo era perfetta per Paulo dal 60’….
entrando dal 1′ minuto non solo non ha inciso, ma non lo hai potuto sfruttare a squadre stanche, e soprattutto…. s’è rotto di nuovo.
❤️🧡💛
Ancora con la favola del falso nove…..dieci, undici……ci sara’ un motivo perché i centravanti di ruolo hanno più valore, forse proprio perche’ non sono falsi…..
Che Fergusson sta facendo bene è una parola grossa, per me un centravanti fa bene solo quando segna, e qui di gol non se ne vede neanche l’ombra!
ruolo che tutti avevamo capito, ma proprio tutti, perfino i suoi più grandi estimatori.. tutti tranne Gasp che senza alcuna logica lo va a mettere non solo titolare dal primo minuto ma in un ruolo di unica punta (che poi, alla fine è stata più punta el aynaoui) che è molto dispendioso. Dubito che da qui alla fine della stagione i difensori del Torino vivranno di nuovo una giornata così tranquilla e dominante.
E poi, facciamo pure che come dici lui Ferguson magari era troppo stanco (ha vent’anni….ma vabbè) ma dici che vuoi recuperare Dovbyk e in una partita del genere con l’irlandese a riposo non solo non lo metti titolare ma poi lo lasci in panchina preferendogli Baldanzi? boh… io certi allenatori proprio non li capisco. Se fai i cambi giusti e ovvi, e poi si perde, nessuno avrebbe nulla da ridire. Ma se ti consegni in questo modo… è peggio che perdere per colpa di una scelta arbitrare, non te la sei giocata.
dire che ieri il Torino è stato dominante è negare i numeri.
diciamo che la Roma non è stata brillante e visto il “sovracarico” occorso a Dybala , mi sa che forse ,in allenamento, si sia spinto molto sulla parte atletica e se ne sia pagato lo scotto.
Del resto il gol del Torino nasce da una ripartenza su cui ci sono stati almeno tre interventi sbagliati e un bel colpo di Simeone a difesa schierata che gli auguro di ripetere anche contro le altre squadre, perchè non è che gli riesce spesso.
Popolo dalla cervice dura! Pensavo a Modric che ha 40 anni… Con la differenza che lui è sano! Poi, dubito che regga tutto l’anno. Sicuramente più di Dybala. Quest’anno dobbiamo cercare di galleggiare. Io già aspetto il prossimo mercato estivo per vedere chi sono veramente i Friedkin e quello che combina Massara che si ripara dietro al FpF
Impiego part time era ovvio… Ma lo stipendio è da top player più pagato della rosa… Va bene per carità, non pago certo io… Ma con un ruolo del genere lo stipendio dovrebbe essere più basso meno della metà e allora avrebbe senso e quei soldi li dai a un altro giocatore che ti serve. Sono situazioni contrattuali da gestire!
Duole dirlo, ma credo che ormai non ci siano più dubbi: Dybala, grande giocatore, difficilmente può essere utilizzato come titolare dal primo minuto. Inutile insistere. Peccato.
Talento indiscutibile ma pagarlo così tanto per un impiego limitato è sbagliato. Del resto se non avesse guai muscolari giocherebbe in squadre di primissimo livello. Alla Roma ci sta ma con ingaggio corrispondente al suo impiego. Peccato perché nelle prime uscite anche a sinistra aveva giocato benissimo.
Altafini 3.0……
Ieri Dybala non ha giocato unica punta.
Abbiamo giocato 352, con EA in mezzo che doveva cercare di inserirsi,
ruolo che non è il suo.
Io non capisco perchè uno che è mediano debba giocare dovunque tranne che nel suo ruolo.
Detto questo, mi ero chiesto anche io perchè non Ferguson.
Poi visto Ferguson nel secondo tempo ho capito perchè.
Baldanzi ha avuto una chance ed è stato forse il peggiore in campo.
Elshaa ha avuto due palle e una l’ha spedita in curva e una in braccio al portiere
cercando il gol dell’anno, che va bene se stai vincendo 2-0, in quel momento
è stata davvero una sciocchezza.
Vediamo Bailey.
Ieri poi male Pisilli, male Wesley che forse però non era in condizione di giocare,
Konè sul gol si fa infilare come un ragazzino,
Cristante cerca di chiudere Simeone al rallenty, ma questa non è una novità.
Male soprattutto Gasperini ieri.
Errori da principianti ieri del Gasp, a 67.anni anche lui deva fare scuola guida a Roma, va detto e non è criticare per criticare, bisogna essere lucidi e realistico sempre senza fare sconti a nessuno. Dybala ha finito il suo tempo a Roma ad agosto dell’anno scorso, a gennaio trovasse un riparo dorato, questa situazione va avanti da troppo tempo, va completata la squadra, ancora siamo un ibrido senza capo né coda, devono giocare i giovani senza se senza ma e costringere i veterani ad andare via una volta per tutte, tanto non li acquista nessuno, includo tutti quelli che stanno a Roma da almeno 3 anni a sta parte, eroi dei sesti posti seriali ed ingaggio da Champions League.
Care sorelle e carissimi fratelli, figli miei, non abbiate paura. il tempo della Joya verrà.
Nei tempi consoni, ma verrà.
Ieri purtroppo sono riuscito a vedere solo il primo tempo, ma mi è bastato per rimanere piuttosto deluso da Paulo che ha commesso almeno 2-3 errori piuttosto banali. Diciamo che è stata la partita sbagliata un po’ per tutti e chiudiamo lì la faccenda vah. Ma dalla prossima mi aspetto tutta un’altra musica da parte sua, soprattutto se torniamo ad usarlo nella maniera migliore: da subentrato.
Un altro che sta sempre male belle partite importanti…..gran giocatore ma di cristallo
ma è diventata una chat di commercialisti?
Peccato! un giocatore tecnicamente favoloso sorretto da un fisico di argilla.
premesso che a me dell’ingaggio non mi può fregare di meno non capisco perchè non possa giocare solo nella ripresa! gasperini e ranieri l’eperienza ce l’hanno!a meno che lui non rompa che vuole giocare per forza!!!!altafini ha fatto vincere uno scudetto alla juve da subentrato…. E TOTTI CI HA PORTATO IN CHAMPIONS!!!!
e il giocatore gioca quando serve!!! speravo di non dover pensare quello che sto pensando…..
Prima l’idea di utilizzare Dybala in questa prima fase iniziale del campionato per non più di 30 min. poi nonostante ai 55M circa in attaccanti ma giudicati inadeguati e l’infortunio di Bailey ripensiamo tutto e la Joya può giocare anche 90 min. perché le punte non stanno un gran che.
Così adesso ai box c’è anche Dybala.
Sinceramente o le punte mostrano di saper fare il loro mestiere oppure via! Tanto se devo pagare uno che li davanti non segna allora faccio giocà un primavera che me costa niente e in più me lo coltivo.
3a di campionato punte della Roma non pervenute.
Bilancio costi benefici di Dybala non è buono. Meglio che le strade si separino a fine stagione
Gli auguro di trovare squadre in Arabia a gennaio.
Grazie di tutto Paulo!
