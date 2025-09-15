Roma col mal di gol: le manovre di Gasp non hanno funzionato

Mal di gol. Non basta la cura Gasperini per scavalcare la difesa-recinto del Torino, primo gradino mancato dai giallorossi – sconfitti 0-1 in casa – nell’arrampicata verso la zona Champions.
A tre giornate dall’inizio del campionato, scrive oggi La Repubblica, il tabellino sentenzia in modo prevedibile un problema sbandierato dallo stesso allenatore nel corso di tutta la preparazione: mancano i gol (solo due tra Bologna, Pisa e Torino) perché mancano gli attaccanti. Per lo meno quelli che voleva Gasperini, costretto a lavorare senza l’ala sinistra (prima Echeverri, poi Sancho e ancora George) desiderata e senza il centravanti (prima Krstovic, poi Gimenez) che aveva indicato per sostituire Dovbyk.
Il risultato di un «mercato dove mi aspettavo qualcosa in più, soprattutto in attacco» (parole del tecnico dopo la fine delle trattative) si vede in campo, dove ha schierato una formazione rammendata proprio nel reparto dove, per tutta l’estate, ha cercato gli assist dalla società, ottenendo poche risposte concrete.
Ferguson ha giocato, senza brillare, solo il secondo tempo. «I giocatori sono arrivati dalle Nazionali a giorni alterni, non tutti nelle condizioni migliori», spiega Gasperini quando gli chiedono perché abbia schierato Dybala centravanti. Non proprio a suo agio, l’argentino, che ha rimediato un altro infortunio: «Ha avuto un piccolo risentimento alla coscia e ha dovuto fermarsi. Speriamo non sia niente di grave», dice il tecnico.
La priorità è recuperarlo per il derby, in programma domenica 21 alle 12.30. Perché mancano le alternative: in quella zona Baldanzi non ha convinto. Gasperini, dai subentrati, vorrebbe un atteggiamento diverso, più incisivo. Aspettando il ritorno di Bailey, out fino a fine mese.
Fonte: La Repubblica
una consolazione piccola piccola, come la formellese d’altronde, è pur sempre meglio di niente… quindi ora concentrazione e puntiamo a lasciarli a 3
il centrocampo della Roma non esiste.
La playstation ha rovinato il commento sportivo. Ora pare che se le cose non girano sia sempre colpa del fatto che i giocatori non sono “giusti”, “adatti”, “forti”, ecc. Peccato che la storia proprio della Roma smentisca spesso questa tesi, perché spesso non abbiamo vinto quando avevamo una squadra forte e, ad esempio lo scorso girone di ritorno, abbiamo fatto una marea di punti con una squadra definita “mediocre”.
La cosa peggiore di questa linea di pensiero è che così le colpe vanno sempre alla società e ai giocatori e mai all’allenatore, che invece DEVE avere la responsabilità di far rendere al meglio TUTTI o quasi i giocatori che ha a disposizione. Troppo facile accantonare quelli che non si adattano al 100% alla tua idea di gioco e dire che non si può fare meglio. Ieri Gasperini ha toppato al 100% la formazione iniziale e la responsabilità è tutta sua…
E’ un errore, può capitare, dalla prossima non lo farà più (speriamo)
esatto.
con la stessa squadra di pippe che stava per retrocedere a dicembre, hai vinto il girone di ritorno.
stessa rosa.
poi l’allenatore non conta…
❤️🧡💛
@maremmamaiala concordo. Per me l’allenatore ha sbagliato, punto.
Però, ha sbagliato in fase di costruzione della squadra.
La scelta di Dybala è stata scellerata, perché hai a disposizione due punte e le lasci in panchina, contro una difesa che fisicamente è piuttosto massiccia: magari puoi pensare di metterla in difficoltà con la velocità di Paulo e Mati, ma la tattica non ha premiato. Non so se l’infortunio è vero o presunto, ma credo che comunque lo avrebbe sostituito lo stesso.
Meglio con l’ingresso di Fergusson, ha fatto sportellate, ha messo in difficoltà la squadra. Malissimo Baldanzi, con il quale abbiamo giocato in dieci. Appena entrato El Shaarawy (forse la sua dimensione è proprio quella), la Roma ha costruito più negli ultimi 10 minuti che negli 80 precedenti.
Diciamo che il calcio è fatto di periodi. Secondo me, oggi, una squadra non può giocare senza una punta forte fisicamente.
Ieri Gasp ha sbagliato. Sta lavorando con i ragazzi, li sta conoscendo e sta provando a fare cose diverse: è giusto sperimentare. Certo, magari si può discutere sull’entità dell’errore, perché questo Dybala, fisicamente, non può coprire quel ruolo. Però ci sta. Alla fine, le prime del campionato sono squadre che hanno avuto lo stesso allenatore la scorsa stagione – Tudor ha iniziato in corso, ma ha fatto il suo “apprendistato”.
Detto ciò, sono convinto che la Roma farà una grandissima stagione e che entreremo tra le prime quattro.
solo uno scudetto nei quattro anni con capello allenatore e totti , batigol , montella , aldair , cafù , emerson , con riserve come delvecchio , balbo e tommasi
Mister questa sconfitta è da attribuire solo a Lei. Certo si può sbagliare. Ma non all’Olimpico! Tutta la vita a casa nostra contro il Torino con il doppio centravanti. Si deve buttare la palla dentro, non abbiamo ali, quindi due punte centrali contro il toro andavano benissimo, Dybala si deve far giocare solo dalla ripresa non ce la fa fisicamente a tenere i 90minuti. Mister per i giocatori che ha la Roma non si può giocare senza punte.
abbiamo sette centrali, tre centrocampisti, due esterni e due centravanti che non giocano…un disegno di squadra perfetto…
anche a io ero dubbioso quando ho letto la formazione iniziale.. pensavo che il motivo fosse perché volesse sorprendere Baroni che gli ha sempre dato filo da torcere quindi a fine partita ho pensato che avesse sbagliato formazione … poi in conferenza stampa spiega in maniera chiara che non tutti erano in condizione per le fatiche delle nazionali penso riferito a Ferguson e di Dovbyk spiega chiaramente che non lo vede bene in allenamento … quindi quella formazione è frutto di quello che ha visto negli allenamenti settimanali
Dovbyk è finito in panchina anche con l’Ucraina, una nazionale che certo non naviga nell’abbondanza, per cui è da presumere che attraversi un brutto momento.
Forse accusa il peso psicologico di essere stato messo in discussione e anche sul mercato, ma lì torniamo al solito discorso fatto per altri, se ti manca il carattere non vai da nessuna parte.
Per quanto riguarda Ferguson, ho visto una partita e mezza dell’Irlanda e il ragazzo ha speso tanto, dovendo reggere da solo il peso dell’attacco di una squadra mediocre.
E’ un giocatore che nell’ultimo anno e mezzo il campo lo ha visto poco, ci sta che Gasperini possa averlo visto appannato e deciso per un suo utilizzo part time.
La formazione iniziale si può senz’altro discutere, tutto si può discutere, ma non è che nel secondo tempo le cose siano andate meglio, e anzi il gol lo abbiamo incassato in quella frazione di partita.
Ciao Drastico…per come l ho letta io dalle dichiarazioni… Ferguson era stanco…e DOvbyk in allenamento ha uin atteggiamento poco cattivo e convinto non in linea con quello che chiede il Gasp… riguardo al goal ti diro che Simeone ha fatto un Eurogoal e la colpa in parte è anche di Kone secondo me anche lui un po spremuto dalle partite della sua nazionale… comunque vedo le partite delle altre squadre e vedo continuamente goal da fuori area… noi non comprendo il motivo ma non ci proviamo mai
Purtroppo abbiamo il problema del gol, lo stesso dell’anno scorso. Credo però che Baley possa contribuire efficacemente alla sua soluzione, salta l’uomo con facilità ed ha notevole velocità. Speriamo risolva presto l’infortunio
Mancano gli interpreti in attacco e a centrocampo. Le seconde linee non c’è la fanno: vedi Baldanzi, Pisilli. Alcuni non rendono in altri ruoli ; vedi El Aynaoui, Dybala; altri dopo 8 anni non si è riusciti a sostituirli con interpreti migliori; vedi Cristante. L’attacco è incompleto e l’unico che veramente si vede che fa la differenza è Soulè. Secondo me hanno sbagliato mercato. Ho visto la rosa dell’ Atalanta ed è molto più strutturata ( e meno pagata) di quella giallorossa ad esempio. Veramente ieri una partita brutta inaspettata.
terza giornata campionato 24/25 Atalanta 3 punti, 2 sconfitte-1 vittoria, ma di cosa state parlando???
terza giornata campionato 23/24 Atalanta 6 punti, 1 sconfitta-2 vittorie, ma di cosa state parlando???
Faceva caldo dice il mister…Invece per il Torino era fresco.Dybala come al solito se scoccia.Nulla è cambiato.
Nonostante le reti in Nazionale, Fergusson non mi ha mai convinto,non capisco tra l’altro tutto questo entusiasmo per un giocatore capace di segnare solo in partite amichevoli. A questo punto non capisco neanche Gasperini che dice di voler recuperare Dovbik e poi non lo fa giocare, questo ostracismo verso un giocatore che perlomeno qualche gol lo ha fatto è inconcepibile… In definitiva secondo me i due attaccanti dovrebbero giocare insieme per aumentare il peso offensivo della squadra,credo che Gasperini dovrà adattarsi a cambiare il suo modulo di gioco,così non si va lontano, la Roma non è L’Atalanta i giocatori hanno caratteristiche diverse da quelle dei Bergamaschi che nel gioco sono molto più rapidi e propensi al gioco verticale, e non ai passaggetti di tre metri…
Bisogna trarre il più possibile da quello che si ha. Per quanto distaccato e abulico, Dobyk ogni tanto la butta dentro. Ferguson no, in Italia può giocare di sponda ma non andrà oltre i cinque o sei gol su azione. Ha limiti troppo evidenti. Il nostro calcio non è per lui. Il riscatto a 40 milioni è utopico. Meglio cercare di svegliare Dovbyk. Altrimenti faremo un gol ogni due partite
concordo, per me il 9 è Artem
Ferguson al massimo se si gioca con il doppio attaccante.
Mancanza di gol …tra lo scorso anno e questo ,hai preso due punte ,che perdonatemi,dire pippe gli faccio un complimento….con tutti i giocatori veri che ci sono ,si spendono milioni per …….lasciamo perdere. Questi hanno accontentato solo chi li ha portati a roma. Quest’anno avevo fiducia per un solo motivo, Ranieri…..evidentemente anche lui si è adattato a questa proprietà.
dovbyck e un buon giocatore negli ultimi 15 metri ma se non gli dai le palle giuste, hai voglia di aspettarlo e nella roma chi le da le palle giuste? giusto soule
el a. va aspettato, bailey idem questi due saranno titolari nei loro ruoli
dybala dalla panchina, pellegrini dalla panchina e vediamo a gennaio dv saremo perche a quel punto un attaccante a sinistra che ti chiede das mesi la societa lo dovra prendere
Gasp all’Atalanta aveva tante soluzioni in attacco a differenza di ora… La veritá è che oltre a Ferguson non vedo altri attaccanti di ruolo (Dovbyk ora è un ex giocatore)…
Ma invece di cercare senza trovare l’esterno a sinistra di piede destro che non hai comprato, non si potrebbe giocare 3-5-2 con wesley e angelino (o il greco) a tutta fascia?
Intanto che aspettiamo Bailey (tutto da verificare tra l’altro)
Magari con i 2 centravanti a raccogliere i cross?
A centrocampo tanto ce ne abbiamo 3 contati…
Insomma tirando le somme tra le parole di Gasperini e le realtà della rosa semo scesi in campo giusto perché era in programma la partita altrimenti ne avremmo fatto volentieri a meno.
Il caldo c’era per tutti, non è che quelli del Torino giocavano co la divisa refrigerata.
Le scelte di Gasp saranno motivate ma se ogni volta che la squadra va rimaneggiata stiamo a ste condizioni c’è da stendere un velo pietoso.
Schiera un 3-4-1-2 per una Roma frizzante… dove? La di frizzante c’era solo l’acqua.
Giochi senza punte per un tempo e credo bastava un quarto d’ora per capire che quello che voleva Gasperini non era ciò che accadeva in campo.
Questa partita l’abbiamo voluta perdere, ma la cosa peggiore che mi chiedo è se avevamo le alternative per vincerla; perché a sentire e a vedere non mi pare!
