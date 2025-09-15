“Roma Sparita”.

La Roma torna con i piedi per terra. Dopo le due vittorie convincenti contro Bologna e Pisa arriva una doccia fredda inaspettata: Giovanni Simeone cala il jolly all’Olimpico e gela gli oltre 62mila tifosi presenti all’Olimpico che si aspettavano uno spettacolo molto diverso da quello offerto ieri pomeriggio dai giallorossi.

Quasi tutto da buttare della partita contro i granata: zero punti, zero gol, pochissime occasioni costruite nel corso dei novanta minuti (le chance migliori si sono concentrate tutte nel recupero), prestazione sotto ritmo, scelte sbagliate dell’allenatore e l’infortunio (si spera non grave) di Dybala. Della Roma di Gasp, ieri, non si è visto nulla.

La scelta di giocare alle 12:30 in estate è quantomeno discutibile, e lo spettacolo ne risente. Ma il Torino, compatto dietro la linea della palla, sembra soffrire meno l’afa romana. Soulè e compagni invece, pur tenendo per lunghi tratti il pallino del gioco in mano, non danno l’impressione di essere in giornata.

La Roma, offensivamente inconsistente contro un Toro solidissimo, sembra pagare anche una formazione priva di centravanti: a sorpresa Gasp decide infatti di tenere fuori sia Dovbyk che Ferguson, entrambi rientrati dagli impegni delle nazionali solo a metà settimana, e prediligendo il tandem Dybala-Soulè, rimasto invece a Trigoria a preparare al meglio la sfida contro il Toro.

La partita è sporca, con pochissimi momenti da ricordare: la mossa di El Aynaoui schierato trequartista ad agire come incursore non crea scompigli nella retroguardia avversaria, con la Roma che non costruisce una sola azione da gol degna di nota in 45 minuti. Nella ripresa Gasp decide di cambiare, complice anche l’ennesimo fastidio muscolare accusato da Dybala: dentro Ferguson e Baldanzi.

La mossa non produce gli effetti sperati, ed è anzi il Torino a farsi più intraprendente. Il gol di Simeone, quello che deciderà la partita, nasce da una grande giocata iniziale del centravanti argentino, conclusa poi con un perfetto destro a giro sul secondo palo. La rete sembra affossare una Roma già piuttosto scarica: Baldanzi è inconsistente e fumoso, Ferguson non incide, Soulè appare stanco e poco lucido.

Le uniche vere palle gol la Roma le costruisce nel lungo recupero, quando tutta la squadra si riversa alla disperata nell’area granata: Pisilli si fa respingere il colpo di testa dell’1 a 1 a pochi passi da Israel, poi Soulè sfiora il palo con un sinistro di esterno. Il triplice fischio di Ayroldi sancisce la prima sconfitta stagionale della Roma di Gasperini. Un kappaò che impedisce ai giallorossi di compiere un salto in avanti e restare attaccati alle primissime posizioni in classifica. E come se non bastasse ora c’è il derby, già molto delicato per entrambe le squadre. La Roma ci arriva ferita e con qualche interrogativo sulle spalle. A Gasperini il compito di ritrovare in fretta le risposte giuste.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini