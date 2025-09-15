“Roma Sparita”.

La Roma torna con i piedi per terra. Dopo le due vittorie convincenti contro Bologna e Pisa arriva una doccia fredda inaspettata: Giovanni Simeone cala il jolly all’Olimpico e gela gli oltre 62mila tifosi presenti all’Olimpico che si aspettavano uno spettacolo molto diverso da quello offerto ieri pomeriggio dai giallorossi.
Quasi tutto da buttare della partita contro i granata: zero punti, zero gol, pochissime occasioni costruite nel corso dei novanta minuti (le chance migliori si sono concentrate tutte nel recupero), prestazione sotto ritmo, scelte sbagliate dell’allenatore e l’infortunio (si spera non grave) di Dybala. Della Roma di Gasp, ieri, non si è visto nulla.
La scelta di giocare alle 12:30 in estate è quantomeno discutibile, e lo spettacolo ne risente. Ma il Torino, compatto dietro la linea della palla, sembra soffrire meno l’afa romana. Soulè e compagni invece, pur tenendo per lunghi tratti il pallino del gioco in mano, non danno l’impressione di essere in giornata.
La Roma, offensivamente inconsistente contro un Toro solidissimo, sembra pagare anche una formazione priva di centravanti: a sorpresa Gasp decide infatti di tenere fuori sia Dovbyk che Ferguson, entrambi rientrati dagli impegni delle nazionali solo a metà settimana, e prediligendo il tandem Dybala-Soulè, rimasto invece a Trigoria a preparare al meglio la sfida contro il Toro.
La partita è sporca, con pochissimi momenti da ricordare: la mossa di El Aynaoui schierato trequartista ad agire come incursore non crea scompigli nella retroguardia avversaria, con la Roma che non costruisce una sola azione da gol degna di nota in 45 minuti. Nella ripresa Gasp decide di cambiare, complice anche l’ennesimo fastidio muscolare accusato da Dybala: dentro Ferguson e Baldanzi.
La mossa non produce gli effetti sperati, ed è anzi il Torino a farsi più intraprendente. Il gol di Simeone, quello che deciderà la partita, nasce da una grande giocata iniziale del centravanti argentino, conclusa poi con un perfetto destro a giro sul secondo palo. La rete sembra affossare una Roma già piuttosto scarica: Baldanzi è inconsistente e fumoso, Ferguson non incide, Soulè appare stanco e poco lucido.
Le uniche vere palle gol la Roma le costruisce nel lungo recupero, quando tutta la squadra si riversa alla disperata nell’area granata: Pisilli si fa respingere il colpo di testa dell’1 a 1 a pochi passi da Israel, poi Soulè sfiora il palo con un sinistro di esterno. Il triplice fischio di Ayroldi sancisce la prima sconfitta stagionale della Roma di Gasperini. Un kappaò che impedisce ai giallorossi di compiere un salto in avanti e restare attaccati alle primissime posizioni in classifica. E come se non bastasse ora c’è il derby, già molto delicato per entrambe le squadre. La Roma ci arriva ferita e con qualche interrogativo sulle spalle. A Gasperini il compito di ritrovare in fretta le risposte giuste.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
I peccati di presunzione si pagano…
E se va bene, siamo da scudetto, se va male siamo da buttare.
Il mercato tutto sbagliato.., eh ma le scelte dell’allenatore.., il caldo, il campo, l’arbitro…
Ma angelino, celik, cristante, elsha, baldanzi, pellegrini, questo dybala…sono ancora tutti lì…
Ieri 62 mila…!
Se domenica si perde il derby Gasp finisce sulla graticola, come pavento da inizio stagione. Ieri delle sue idee non si è visto nulla, perché non aveva i giocatori adatti per farle. Chi, pur non avendone le caratteristiche fisiche, nelle prime due partite ha applicato le idee del mister, ieri aveva la lingua di fuori e la Roma ha giocato lentissima, soffrendo le ripartenze del Toro. Non ci dimentichiamo che é quasi tutta gente che ha giocato in nazionale e le energie non sono infinite.
Prendere un allenatore come Gasp senza dargli il materiale giusto è per me una scelta suicida.
Nessuna presunzione, ci vuole tempo per assimilare è il caldo ha fatto il resto. Sono d accordo , con i senno di poi, che forse , schierare Ferguson dal primo minuto sarebbe stata la cosa migliore ma avrebbe potuto schierare Dovbik o Elsha o tanti altri visto la vasta rosa a disposizione. Siamo alle prime partite e ci sta , vorrei ricordare che le prime due le abbiamo vinte. Il Derby è una partita delicata, spero che Gasp si faccia dare qualche consiglio dal mister Ranieri che li ha vinti quasi tutti. Non mi piacciono questi articoli già pessimisti, aspettiamo dicembre per tirare le prime somme. Bailey a che punto è ? Dovevano essere 4 settimane …
Serve la qualità che a centrocampo co cristante titolare inamovibile nun c hai. Certe partite so così e se Dybala nun gira…
Sesto/settimo posto. Come al solito. A prescindere…
E TUTTI a difendere la Proprietà.
Mah…
No no caro Alex… con il Toro male che andasse dovevi fare almeno un punto. Non riuscire a fare un goal a casa tua è un segnale brutto brutto. La squadra ha (purtroppo) ben poco da rodare. A vedere la formazione a inizio partita ho sbattuto la faccia contro una realtà: in difesa, gli stessi dello scorso anno, con uno che era una riserva. A centrocampo la novità era El Aynaoui. E poi un esterno… tutto il resto uguale. Se hai fatto ZERO con il Toro, vuoldire che la spinta dello scorso anno è terminata e tornano gli stessi problemi di sempre, mancanza di idee, possesso sterile, incapacità di trovare la strada della porta.
Le nozze coi fichi secchi non si faranno.
Speriamo che sia solo lo sconforto del momento il mio… ma non c’è da stare tranquilli
Nel secondo tempo, senza “presunzione”, non sei andato meglio.
I punti deboli sempre quelli: si segna poco, i centrocampisti non incidono da quel punto di vista, nessuno ci prova da fuori area tranne Soulé.
Per fortuna la difesa è buona e il portiere ancora di più; ieri ci è voluto oggettivamente un gran numero da parte di Simeone per bucarci, ogni tanto va dato anche il merito all’avversario.
Se giochiamo sotto ritmo siamo una squadra normalissima e chiunque ti può mettere in difficoltà.
Rimprovero a Gasperini solo la scelta di Dybala titolare, è ora di prendere atto che l’argentino deve essere sfruttato con avversari meno freschi e nemmeno un tempo intero, non ce la fa.
cristante è da rivedere.
Il “numero” di Simeone sta nell’essere riuscito a sottrarsi all’intervento di Kone, il resto dell’azione ha mostrato solo nefandezze e negligenze tecnico-tattiche dei soliti noti a mio avviso non più sostenibili
Io non sparisco mai, ma vorrei due paroline dai da quelli che…tutti gli allenatori non hanno mai rinunciato a lui, un motivo ci sarà! oppure…lo vedi anche Gasp ha detto che tecnicamente è ai livelli di Dybala. etc etc.
Quanto a me credo che ‘smontare’ tecnicamente la squadra dalla vecchia guardia sia indispensabile per rilanciarsi verso una qualificazione in CL.
A dispetto di tutto solo MAncini sembra avere fame di vottorie. Gli altri senatori sono bolliti.
Mi pare un fatto.
Ma quale presunzione, e tutta l’estate che chiedete di far giocare Dybala falso nove ed ora che siete stati accontentati spero che vi siete conto che non si può fare. Tutti a denigrare Dovbyk che sarà anche scarso tecnicamente ma la palla dentro la mette.
Era scontato che al primo rovescio saremmo ri-diventati tutti allenatori migliori di Gasperini o di chiunque altro. Riguardo il centravanti: ha spiegato che NON TUTTI sono tornati bene dalle nazionali. Riguardo Baldanzi: era lui il primo cambio in attacco, visto che il greco ha pochi allenamenti e ELS serviva, come poi è stato, per avvicendare Angelino.
Però, per l’ambiente, che non esiste, Gasperini ha fatto il fenomeno, Baldanzi deve giocare in serie B, El Aynaoui non andava comprato ecc.
Il tutto perché abbiamo perso UNA partita.
Ne perderemo anche altre, se per questo, è appena arrivato, dov’è la calma e il tempo che si diceva di concedergli…lasciamolo lavorare in pace
el anaouy se è questo sinceramente perchè sei alla terza di campionato non ancora nelle amichevoli del calcio estivo sono stati 25 mln buttati . si ha fatto il fenomeno perchè già dopo 20 minuti si vedeva che senza attaccante non si creava nulla e qualcuno andava inserito . baldanzi è un mezzo giocatore ed è palese giusto noi potevamo buttarci i soldi ..
Per me era scontato invece un commento come il tuo che sottindende criticare i tifosi negativi (infatti è colpa loro se non.vinxi da 20 anni..) e sminuire una sconfitta in casa con il Torino che grida vendetta per la prestazione, per la mancanza di idee e di classe evidenziate, dato che nessuno salta l’uomo, e perché hai perso 3 punti sanguinosi, che a fine campionato valgono come gli ultimi 3 punti.
Tutto secondo un classico filone per cui “va bene tutto”!!
Nessun dubbio.. anche se sono millenni che non vinciamo uno campionato..
Mi ricorda quello sketch comico che riprende il classico filone horror dove 10 ragazzi entrano in una casa infestata e al 6°omicidio uno dei sopravvissuti dice:
“Forse c’è qualcosa che non va qui!”
Qui siamo al 24esimo anno dallo scudetto!!
All”ultima qualificazione in champion giocava ancora De Rossi!!
La Juve ed il Napoli hanno fatto 3 su 3 (anche se qui ho letto che la nostra rosa è superiore o uguale.. e vabbè)
Con il Milan te la devi giocare con il coltello frai denti.
Se l’inter si riprende tu rischi di non riuscire neanche quest’anno a qualificarti, cioe ad arrivare fra le.prime 4, e ormai ne parliamo come se fosse una.impresa incredibile, immaginifica, meravigliosa, quando dovrebbe essere il minimo minimo sindacale!!!
Ci si può un pò preoccupare???
Si Lup man, condivido che non si debba essere catastrofici però, data la situazione, non dire che Gasperini ha combinato un disastro è impossibile. Avendo due prime punte di peso non li metti perché, pur stando benissimo, sarebbero stanchi? Anche quello che ha fatto due goal in nazionale? E Dovbick non lo metti perché lo vuoi più dinamico? E per avere dinamismo chi metti? Dybala!!! Contro una squadra con il 5-4-1…
Si continua a giudicare in base alle simpatie e non ai risultati e ai fatti…
Sicuramente non sarà un dramma ma sembra il solito film che vediamo ogni anno. Speriamo di sbagliare. Quanto alle scelte del mister, se gli attaccanti erano stanchi poteva concedergli un tempo ciascuno. Riguardo El sharawi poteva benissimo entrare al posto di Dybala e poi spostarsi a tutta fascia con l’uscita di angelino , mettendo lì Baldanzi gli ultimi 10 minuti. Io penso che anche Gasperini che non mi sembra l’ultimo dei fessi si sia reso conto delle scelte sbagliate.
oggi rivedrò con calma la partita. ma concordo con Lup Man sulle assurde critiche a Gasp. Quando sarà il momento farete presto a salire sul carro, così come presto siete scesi.
quanto a me, ripeto ElAyoui oggetto misterioso e costoso, serviva il centrocampista in grado di mettere in panca Bryan e dare velocità al reparto. Questo sì che è un difetto di costruzione della squadra. Come l’ assenza di un vero esterno sx, aspettiamo Baily.
Dire che El Anaoui sia soldi buttati mi pare troppo. Il ragazzo ha una facilita di corsa impressionante, e più cc che trequartista. Comminiciamo a farlo giocare al posto giusto. Sono d’accordo che deve migliorare, dai un po di pazienza per Ffranco-marocchino.
Su dal carro, giù dal carro, in base ai risultati. Qui non si tratta di essere acritici, si tratta di uscire dal tunnel del “non vinciamo mai”, perché quel mai è un macigno di aspettative che pesa invariabilmente su squadra ed allenatore. È solo a causa di ciò che non si vince? Ovvio che no, ma questo è un ambito in cui è difficile rendere al meglio. Per me è lapalissiano.
@ Lupoman Per carità, ognuno ha le sue opinioni, ed anche la propria sensibilità su cosa sia lapalissiano…
Per esempio per me è lapalissiano che finché non ingaggiamo giocatori indubbiamente forti difficilmente miglioreremo la classifica e le prestazioni.
Perche sarà anche un macigno il non vincere (ma non mi sembra, visto l’approccio soft di tanti tifosi) ma qui non si chiede Messi, Ronaldo o Di Maria, ma giocatori migliori degli attuali e l’obiettivo è qualificarci in champion…
Non siamo così “golosi” e presuntuosi
@Steve se qui non siamo presuntuosi, perché sono stati bollati come p@@pe ottimi giocatori e come incompetenti eccellenti allenatori in quanto”non da Roma”? Qui Messi, Ronaldo, già pronti non li puoi avere, puoi costruire qualcosa; ma se si ricomincia sempre dalla base di fa come con la tela di Penelope. Anche io rispetto le opinioni chi crede che questo sia un ambiente sereno per fare calcio, del resto amo i bambini che sognano Babbo Natele che vola sulla slitta.
Caro Harris, un conto è chiedere giocatori forti, come Koné, Soulé, Ndicka, Svilar e Wesley, un conto dire che va tutto a rotoli. La costruzione della squadra doveva continuare su una certa strada, vediamo cosa faranno a Gennaio Gasp e Ranieri. Per ora Cristante titolare e lo spettro di Pellegrini alla porta sono il sintomo di una rosa non completa per nulla.
Vi dico una cosuccia, se non era per il buon DDR, manco Koné e Soulé avevamo.
Minuti – Goals/assist di Baldanzi alla Roma?
Daje, il tempo per rifarsi c’è tutto. Non avviliamoci e andiamo avanti!
La playstation ha rovinato il commento sportivo. Ora pare che se le cose non girano sia sempre colpa del fatto che i giocatori non sono “giusti”, “adatti”, “forti”, ecc. Peccato che la storia proprio della Roma smentisca spesso questa tesi, perché spesso non abbiamo vinto quando avevamo una squadra forte e, ad esempio lo scorso girone di ritorno, abbiamo fatto una marea di punti con una squadra definita “mediocre”.
La cosa peggiore di questa linea di pensiero è che così le colpe vanno sempre alla società e ai giocatori e mai all’allenatore, che invece DEVE avere la responsabilità di far rendere al meglio TUTTI o quasi i giocatori che ha a disposizione. Troppo facile accantonare quelli che non si adattano al 100% alla tua idea di gioco e dire che non si può fare meglio. Ieri Gasperini ha toppato al 100% la formazione iniziale e la responsabilità è tutta sua…
E’ un errore, può capitare, dalla prossima non lo farà più (speriamo)
tutto già come sempre……adesso ci sarà chi rivuole Ranieri…..chi ” è tutto sbagliato “…..non parliamo poi di quelli che ” l’avevo detto ” che sono i peggiori perché oltre ad essere totalmente incompetenti portano pure jella…..poi cambiano Nick e risalgono sul carro.
In questo inizio campionato ci sono già stati altri risultati inattesi ma quello di ieri della Roma è troppo appariscente perché accompagnato da una prestazione scialba e incolore.
A parte il solito Svilar e un po Ndika poi nessuno si salva compreso Gasperini (non ne indovina nessuna), ora la speranza è che faccia tesoro di questa sconfitta.
Il saluto tra Pellegrini e Cristante, anche se normale in questi casi, non mi è piaciuto, aveva una postura che mi ha colpito negativamente, ma forse esagero.
La postura che ti ha colpito negativamente??? ma che intendi ao’? sii più esplicito.
Cristante sul gol e’ da ritiro del tesserino da calciatore……tipica “lima sorda”…..sono dell’avviso che lo spogliatoio vada completamente “smontato”…..troppi “senatori”……e…..”compagni di merende”….io non dimentico il trattamento riservato a Juric (al di la dei suoi limiti)…..vedremo nel prosieguo….
Concordo sulla necessità di ‘smontare’ tecnicamente lo spogliatoio dalla vecchia guardia.
Vabbè mo pure la vecchia guardia tiriamo di nuovo in ballo? Che cosa avrebbero tramato stavolta? Che volevano annasse a magnà du fettuccine ar mare piuttosto che giocare a mezzogiorno e per questo hanno giocato male apposta? Lo dico e lo ripeto: toglietevi dagli occhi quanto fatto il girone di ritorno dello scorso campionato. Troppi complimenti a dei giocatori che hanno dato molto di più di quanto fosse nelle loro corde, grazie a circostanze (anche psicologiche, merito di Ranieri) eccezionali. Qua non si tira e non si segna, e buttarla nel c*** solo a Dovbyk (sulla gestione del ragazzo da parte di Gasp giudicheremo alla fine, al momento ho dei dubbi) come fatto da tutti negli ultimi 3 mesi, non mi sembra un grande esercizio di pensiero.
Roma sparita? beh.. toccherebbe dirlo ai friedkin
Il gigante non si è svegliato, e se non decidono di iniziare a spendere difficilmente lo farà
Il campo come al solito fa capire quando sia stato fallimentare il mercato. Se I friedkin all’improvviso spendessero per il mercato le stesse cifre che spendono squadre come il psg o il chelsea non cambierebbe nulla perché il mercato è stato affidato al terzo ds scarso della loro gestione. Tre ds assunti dai friedkin che insieme non ne fanno uno. Soldi che vengono buttati per giocatori invendibili altro che fare plusvalenze. Le altre squadre non solo hanno più soldi di noi o, comunque, li trovano cedendo calciatori che a differenza dei nostri hanno mercato ma possono contare anche su ds capaci. Siamo inferiori alle altre squadre sotto tutti i profili, abbonati a prescindere compresi ma allenatore escluso.
Ma come è possibile che non capite???
È veramente allucinante
Quali sarebbero le squadre, Napoli a parte, che ha fatto un mercato basato più sullo strapotere economico che sulle idee, che avrebbero dei DS geniali? Forse, delle prime otto/nove, giusto il Bologna e forse l’Atalanta (vedremo quest’anno con un allenatore normale). Giuntoli l’anno scorso ha sperperato decine di milioni per giocatori che non hanno reso; Furlani a Milano lo vogliono tutti fuori dalla porta, se non peggio; l’Inter ha un’età media della rosa di 95 anni; la Fiorentina non mi pare che eccella dal punto di vista del mercato.
hai mandato il tuo CV ai Friedkin?
che ignoranza….
Articolo giusto…..Roma sparita……non siamo stati mai pericolosi…..giusto alla fine…..x me Gasp non arriva a dicembre…altre partite così è la piazza di Roma,radio ecc se lo magnano
Intanto ha cominciato tu, mi sembra…
il problema è che non segna nessuno.
il Milan ieri non ha fatto tanto più di noi,
ma c’è chi la butta dentro.
con uno che vedeva la porta ieri si poteva vincere, 22 tiri e nessun pericolo invece.
ps: e visti Gimenez e Krstovic meno male almeno loro ce li siamo risparmiati… mammamia….
ps: EA NON PUÒ GIOCARE MEZZALA.
Non roviniamo un calciatore tenendolo sempre fuori ruolo!
Krstovic ha fatto 3 assist in 2 partite e gli è stato annullato un goal per un millimetro in fuorigioco. Ad avercelo
E gli è stato annullato un gol per un millimetro…ora Cintano pure i gol annullati per tirare acqua al proprio mulino..Le prime due giornate di campionato , siete stati in rigoroso silenzio perché non potevate attaccarvi ai risultati .
Oggi siete ricicciati tutti fuori spalleggiati da articoli come questi .
Uno non può essere contento della prestazione di ieri .
Ma non dare mai , dico mai, una attenuante ai ragazzi scesi in campo,al tecnico di turno ( già arrivano le campane a morto che Gasperini non arriva a Natale, invece Sarri…)
15 giorni in santa pace si sono allenati quelli del toro , perché non hanno nazionali, e noi avremmo dovuto sfoderare la grande prestazione a 40° all’ombra, contro gente tutta arroccata in difesa , che sprecava energie zero
Sono bastati 5/6 minuti di attacchi fatti bene,,
(per la disperazione più che per il gioco) nel finale , per creare 4 palle gol .
Continuate a fare i tifosi che si ergono a moralizzatori, quelli che devono criticare sempre , quelli che vogliono insegnare agli altri come campare, io ,( fortunatamente non sono solo) faccio il tifoso vecchio stampo , quello che quando la squadra perde, penso che ci rifaremo alla prossima , ma forse sono troppo stupido, perché non riesco ad arrivare alla vostra saggezza.
Perché si sa, buttare tutto nel wc dopo una sconfitta, è sinonimo di saggezza.
Siccome io sono come Dick Dastardly, che non si arrendeva mai nonostante le sconfitte, ebbene io non mi arrendo , e dico ( rivolto ai lazziali infiltrati) che domenica vi pigliamo a pallonate e Sarri domenica sera non sarà piu l’allenatore della lazzie, e poi. vedremo …
(Non sarà così ? E sti grandissimi Ca’ …, meglio perdere il premio del troppo ottimista che vincere il premio del becchino a festa)
Krstovic non ha segnato.
A noi serve qualcuno che segni.
Invece ferguson e dovbyk fanno sfaceli e gol a valanga 0, infatti ieri gasp ha preferito metterli entrambi in panca. Nel Milan segna modric ( non era finito!?) ed a centrocampo hanno chiuso il mercato con il botto Rabiot. Rabiot poteva essere un obiettivo anche per la Roma ma non ci sono i soldi e Ranieri che prima aveva detto che c era da stringere la cinghia solo in questo mercato e estivo e nel prossimo invernale ha poi ritrattato sottolineando nemmeno velatamente il profondo rosso delle semestrali della nostra società. Se hai modric e Rabiot a centrocampo giri palla e detti i ritmi se hai kone ma soprattutto cristante purtroppo no. Aggiungo che ieri ho visto matic che probabilmente nella Roma sarebbe di gran lunga ancora il centrocampista più forte.Se fosse arrivato Rabiot mr cristante il campo lo avrebbe visto col binocolo, il prescelto rios a sua volta era quello che avrebbe probabilmente messo fine a questa continua tristezza di cristante titolare . Invece si va avanti così ed i risultati sono che da quando cristante è titolare inamovibile la Roma non è più entrata in Champions. Ci vuole coraggio a parlare di kristovic e Gimenez… vabbè che voi eravate quelli che 20 mln al Genoa per Retegui erano troppi… figuriamoci.
Subito grande dramma dopo 3 partite ufficiali. Vero, spettacolo moscio e ricordiamo che siamo alla 3ª ufficiale di un nuovo corso. Può capitare, purché si impari dalle sconfitte, tutti dal mister e i giocatori a noi tifosi a restare più positivi
La Roma dopo le soste con la nazionale ha sempre accusato un calo di concentrazione, ma quello che si è visto ieri è davvero grave. Anche con il Pisa non avevo visto una squadra brillante e mi aveva fatto venire qualche domandina… Un crollo di prestazioni già alla terza giornata? Ho visto Juve Inter, millemilioni di azioni dall’una e dall’altra parte!!!! Diciamo che il gioco di Gasp deve ancora consolidarsi, deve essere ancora ben assimilato… ci sta, perchè no? Sicuramente, ha sbagliato a non mettere gli attaccanti puri, e sicuramente giornata NO di Dybala, ma anche di tutta la squadra. Bisogna cmq crederci e difendere e proteggere la squadra anzichè inveire e attaccare tutti da Gasp a quello che falcia l’erba. Intanto facciamoci la punta al c…. lavicembalo per affrontare gli amichetti laziesi
Juve-Inter milioni di azioni, è vero, solo che alla fine di tiri veramente pericolosi verso la porta anche lì non è che ne siano arrivati molti. Quattro dei gol sono arrivati da fuori area, di cui almeno un paio con responsabilità da parte dei portieri. Gli expected goals vanno presi per quelli che sono, certo, ma se una partita in cui entrambe le squadre hanno meno di un expected goal finisce 4-3, vuol dire che ci troviamo davanti a un’anomalia.
@ Ago
se guardi le coppe europee , su uefa.tv trasmettono gratis le sintesi , il 60 % dei gol è segnato con tiri da fuori
Juve Inter giocano di sera a Torino, noi a mezzogiorno. Non per cercare per forza alibi ma quei 15 gradi di differenza ci stanno che dici?
matt era caldo pure per il Torino. anzi, ti dico che a Torino già si gira col giacchetto più felpa la sera e sono spariti i pantaloni corti già da giorni e quindi sono meno abituati ai caldo di chi sta a Roma
Non so ma ho pensato che fosse stata schierata una Roma da trasferta (Dybala centravanti, Cristante). Dai nuovi nessun apporto visibile.Comunque questa squadra segna poco.
il napoli sui 6 gol segnati , 5 sono dei centrocampisti
Non eravamo fenomeni prima e non siamo brocchi ora… Le lacune davanti restano ma col gioco e il recupero di Bailey si spera di nasconderle…
Sinceramente sarei partito con la Roma di sempre con Elsharawy sulla Sx ma Dovbyk in mezzo più adatto per le difese basse e chiuse e Soulè sulla dx, giocandomi la freschezza di Dybala/Ferguson nella ripresa. Unica modifica sarebbe potuta essere El Aynaoui al posto di Cristante in mezzo più mobile e predisposto a coprire campo e scappare indietro….
La Roma è sparita da quando ci sono i Friedkin è una squadra anche quest’anno da sesto settimo posto, El Aynaou è inferiore a Parades e non vale 25 milioni lo stesso Wesley non vale tutti quei soldi, tra Ferguson e Dobvik non vedo tutta sta differenza se non che il primo è un po’ più cattivo. L’ attacco non ne parliamo Baldanzi non è da Roma e El Shaarawy è un’ onesta riserva che fa il titolare perché un titolare non è stato comprato. Gasperini è stato chiamato come al solito ai miracoli coi fichi secchi, non oso pensare quello che potrà succedere il prossimo anno
Quindi era meglio Pallotta? Eppure avevamo uno squadrone , non abbiamo vinto niente e i libri contabili ( fallimento) stavano andando in tribunale.
I Friedkin devono ancora capire dopo 5 anni che loro devono cacciare i soldi e lasciare le decisioni di campo a chi ne sa di più. Manca ancora il D.G. che deve essere uno che sa di gestione calcio.
Avemo appena iniziato questo, già sta a pensà ar prossimo anno…
Non abbiamo vinto niente con Pallotta? Ok, tu godi con la Conference dei settimi, io mi sollazzo invece con la Champions dei Champions. Sono gusti. Però fammi il favore, domani dopodomani e giovedì spegni la tv perche non è roba per te.
2 gol in 3 partite
lenti a ripartire, nessuno tira da fuori.
a questa squadra, da anni, mancano ali, o centrocampisti, veloci, che puntano la porta
E Wesley che è?
Verosimilmente Wesley è un Celik che corre sulla fascia, forse non molto di più.
Wesley non punta la porta.
ali che puntano la porta erano Salah, o Gervinho.
centrocampista che punta la porta, in velocità, era Nainggolan
sto parlando di fare male agli avversari quando riconquisti palla nella nostra tre quarti.
la nostra transizione è lenta!
la Roma sale di squadra, ma gli avversari nel frattempo si sono tutti posizionati.
diverso è quando i difensori sono costretti a correre verso la loro porta.
questo problema lo abbiamo da anni.
dipende non dagli allenatori, ma dai tipo di giocatori che abbiamo.
non sono i “veloci” a mancare , sono quelli coi piedi educati ; ci sono solo soulè e dybala ( a mezzo servizio ) coi piedi buoni
Puntuale come le tasse, appena si toppa una partita, tutti con il fucile puntato a sparare melma.
Chi segue il calcio dovrebbe sapere che avvengono partite dove all’avversario riesce tutto e si verifica la tempesta perfetta. Naturalmente poi carenze sul mercato erano state già segnalate dall’allenatore proprio davanti dove mancano i gol. A mio avviso il gioco fino alla tre quarti c’è stato, errore di Konè nella mancata chiusura “a parte”. Roma sparita alla terza giornata con due partite vinte?
Brutta prestazione, ci sta.
Aspettiamoci alti e bassi e non facciamo drammi.
P.S. Non vorrei prendermela solo con lui, ma continuo a non capire BALDANZI a cosa serve. improponibile.
ma se gasp ti chiede di mandar via elsha pellegrini dovbyk baldanzi e tu nn lo fai che volete ?
Pare un dettaglio, passato alla fine in cavalleria, dopo tanti titoloni e strepiti…ma pesa tantissimo: nel gioco, nelle rotazioni, e nello spogliatoio. E dire che è, più o meno, negli sviluppi dell’ultima parte del campionato, erano le conclusioni (quantomeno sull’impiego) a cui era giunto pure Ranieri.
Per me la Roma come gli anni scorsi vale 5-6 posto.
In più ritengo questa rosa non sia particolarmente adatta a Gasperini perché con tanti giocatori poco dinamici.
Allo stesso modo ho tanta fiducia nella capacità di Gasperini di dare un gioco a questa rosa e migliorare le qualità dei singoli.
Peró Gasperini ha bisogno di tempo – per lo meno tutto il girone d’andata – per fare fruttare il suo lavoro.
Speriamo questo tempo li sia concesso.
Bhe dai, peccato aver staccato il treno della rube e del napoli, ma quest’anno deve servire per costruire una squadra vincente per gli anni successivi.
simeone si è fatto tutta la nostra fascia destra da solo senza incontrare nessuno( dove erano Wesley e Hermoso?)
Non giochiamo più a zona…ma a uomo
Partita sperimentale. Partita che ha evidenziato alcuni punti deboli
Ci vuole del tempo per assorbire gli schemi di Gasperini, specie la difesa alta senza esporsi all’infilata.
Nello stesso tempo Gasperini potra’ meditare sull’esperimento fallito del falso nove.
La cosa che mi ha colpitoe’ che i piu’ stanchi parevano i giocatori che non erano andati in nazionale: forse e’ ora di rallentare l’intensita’ degli allenamenti
le squadre di gasperini ogni tanto prendono delle imbarcate , vedi l’1-5 della lazio a bergamo
Non vedremo mai la roma di gasp, visto che ci sono giocatori diversi da bergamo. Quindi o Gasperini si adatta o fai mercato a gennaio.
Come al solito nei commenti non ci sono le mezze misure. Vinci e sei da Champions, perdi o pareggi e ritorna il pessimismo. E puntualmente al primo inciampo riescono fuori i menagrami e i telavevodettisti. Che palle!!
La consolazione è che non c’è più la pausa nazionali quindi non ci sarà da aspettare troppo per la prossima partita.
Beh…. non mi sembra che sia stata molto evidente/visibile, una “cozzaglia” di calciatori, alcuni frascichi. che a seconda di Società e alcuni tifosi Gasperini potrebbe trasformare in “barriera corallina”.
FANTASCIENZA
Forza Roma Sempre.
se consideriamo anche Celik e Rensch che si possono adattare, abbiamo 7 centrali, poi anche tre portieri, però poi a centrocampo i cambi sono Pisilli e Baldanzi e davanti giochi senza un esterno a sinistra di qualità e un centravanti. Forse qualcosa è andato storto?
perdere in casa è grave, oltretutto contro una squadra da metà classifica, la formazione del Gasp purtroppo non era adatta alla sfida e da un allenatore Top non me l’aspettavo.
Wesley e Al Anaoui, 50 milioni in due. Ho detto tutto
Anno scorso: “Soulé se era bono la rube mica te lo dava.”
Stessa logica, due talenti cestinati dopo 3 partite. Ottimo, continuiamo così.
Non hai detto tutto, io ci infilerei anche Fergusson che se riscattato a 38 milioni sarebbe
Una rapina con mitra e mascherina…
Si può dire che il derby capita proprio nel momento meno opportuno..??
Poi sapevamo che la squadra ha bisogno di tempo per amalgamare un gioco nuovo, quindi secondo me bisogna attendere novembre, primi di dicembre per vedere se Gasp è riuscito ad inculcare l’idea di gioco che l’ha contraddistinto fin qui…
Non ci sono i soldi e si sapeva certo cmq anche quei pochi che cerano se li butti su el ainaui , wesley (oltre 50 ml) forse l’operato di chi fa mercato è discutibile perché sono 2 giocatori che non spostano nulla considerando baldanzi serie b pisilli con tutto quello che prende pellegrini allora è facile capire dove sono gli errori. Ragazzi il milan prende rabiot per 10 ml prende meno di pellegrini prende ricci non che sia un fenomeno ma almeno è italiano costa meno di el ainaui, forse bisognerebbe ridisegnare la società dai talent scout al ds. poi ce se mette gasperini con una formazione senza logica fortuna che non possiamo essere questi perché quello visto ieri è una cosa inguardabile testa a domenica
per de bruyne il napoli ha speso 21 milioni ( in due anni )
I 2 centravanti sono tornati dalle nazionali… insomma vero del caldo, poi sicuro che Gasperini ha messo del suo. Secondo tempo 2 bigne’ ho cambiato canale dopo il gol del Torino dalla debacle ci ha salvato Svilar. Adesso se ci lamentiamo non va bene domenica c’e’ il Derby lo si deve giocare con altro spirito capisco la settimana delle Nazionali ma dovrebbe valere per tutti. Il Torino non aveva questo problema non ho capito la questione Atem con Gasp si vedra’.
non capisco perche’ non si possa criticare alla terza giornata. io pago sky/dazn e il biglietto allo stadio. critico come e quando voglio. i fatti sono altri, siamo presuntuosi.. non riusciamo a fare nulla nemmeno in casa di fronte a piu’ di 60.000 persone che tifano per te. solito carattere inesistente. trigoria e’ posseduta da entita’ sovrannaturali. gli altri corrono sempre il triplo, sta cosa mi manda al manicomio.
di gente che corre , senza saper dove andare , nella roma ce n’è anche troppa ; manca quello che sa fare i lanci precisi di 50 metri , quello che ragiona ; e non dite che a gasperini non piacciono i 10 , perché ne ha utilizzati anche lui
la storia si ripete come si sbaglia una partita tutto da buttare ,vi do tempo sei mesi e si riparla già di cambiare l ennesimo allenatore dopo avene cambiati 15 in 15 andate a vedere le statistiche ,con questo modo di fare vinceremo un altro trofeo quando andremo su marte
Non si tratta dell’allenatore ma di quei giocatori che ormai sono mentalmente assuefatti alla “non essenzialita’” della vittoria……o all’inevitabilita’ della sconfitta
Solito commentò stereotipo inutile. Fatti una domanda, secondo anno di francesco, 2 anni con fonseca , 3 con mou (de rossi), un altro con 3 allenatori fanno 7 anni senza champions. Nel frattempo le altre ci sono finite tutte a parte la fiorentina. Juve, inter, Milan e Napoli ovviamente poi persino Atalanta Bologna e Lazie. Non è che si butta tutto all’ aria è proprio che l’ aria è il non progetto di questa società. Così non si va da nessuna parte, se va bene si fa buon figura nelle competizioni minori europee. Troppo poco per una squadra che dai tempi di Spalletti non vince nemmeno una coppa italia.
La cosa più sconcertante è che ogni anno sembra sempre debba essere quello della svolta, ed invece regolarmente da 5 anni il copione è lo stesso: una squadra mediocre da 6/7 posto. Ieri abbiamo finito la partita con in campo Pisilli, Baldanzi, El Shaarawy e Celik. Ma dove crediamo di andare con certi giocatori. Aggiungamoci che Dybala NON può giocare da titolare, che Ferguson è un gran punto interrogativo, e Dovbyk lo conosciamo.
Ma poi si ritorna alla causa di tutto, ancora ieri Massara l’ha ribadito: i paletti del FPF.
Sapete cosa penso? : ai Friedkin gli fa comodo il FPF.
Vista la partita di ieri mi tornano in mente quelle dello scorso anno che vincevamo di “corto muso” anche con Ranieri che cmq aveva fatto un bel filotto! Questo per dire che ieri come la passata stagione arrivavano pochi cross in area e quindi rivalutarei i 17 gol di Dobvik massacrato da tanti. Hai voglia a dire che è scarso ma se nessuno crossa puoi mettere pure CR7!
Dopo 8 anni si continua a giocare con interpreti mediocri a centrocampo. Non è stato possibile trovare qualcuno migliore in tutti questi anni? In attacco invece mancano interpreti che possano contribuire a fare gol. Cristante ha sbagliato mille passaggi, Baldanzi non sa saltare l’avversario, El Aynaoui in quella posizione non ha giocato bene, Pisilli non si capisce come possa percepire 3 milioni a stagione, Dybala dall’inizio è un azzardo. L’unico che ha fatto la differenza è stato Soulè. Ieri Juric con l’Atalanta ha fatto il fenomeno ma se andiamo a vedere come è costruita si ci accorge che hanno molti più attaccanti e interpreti migliori dei nostri a centrocampo.
Non sono allenatore e non pretendo di dare giudizi e colpe ma a me ieri mi sono proprio cadute le braccia. Una delusione tremenda e non perchè abbiamo perso ma perchè abbiamo giocato proprio male. Inoltre, dico la verità, El Aynaoui non mi sembra proprio un granchè.
Gli diamo tempo, o vogliamo bruciarlo in pubblica piazza dopo due partite
So 6 anni che diciamo sempre le stesse cose e stiamo sempre allo stesso punto. A quando si dirà che la colpa è dell’ ambiente?
La colpa è dell’ambiente, per te no, per me si
terza giornata campionato 23/24 Atalanta 6 punti, 1 sconfitta-2 vittorie, ma di cosa state parlando???
Il “problema” della Roma è che oltre ad avere giocatori fragili, non fisici e sopravvalutati, è quello di avere quest’anno un allenatore bravo nel portare avanti le sue idee di calcio, ma che ha bisogno di determinati profili in campo come calciatori (fisicità, voglia, forza, fame).
Per quello che abbiamo dallo scorso anno e ciò che è stato preso quest’estate dal mercato in modo scellerato, forse un Ranieri o altri allenatori bravi più tatticamente, riuscirebbero a dare un campionato con meno scoppole quest’anno.
Povero Gasperini.
me dovete di do stanno i giocatori che te possono far fare la differenza , so gli stessi da anni..hai speso 50 cucuzze per gente de panchina, di cui uno nn sa stoppare na palla…speriamo che tsimkas entri presto in forma perché Angelino e scomparso…hermoso era quello prima lo è adesso e per giunta fuori ruolo..perché gasp nn se fida dei nuovi..boh prendi un allenatore che fa della corsa e della forza i suoi cardini e nn gli fai un mercato apposta…boh sempre le stesse tarantelle.
Se prendi allenatori come Gssperini…giocatori di fantasia come Dybala, Baldanzi…non ti servono…punto..Anche Totti in un intervista..ha ammesso che con il Gasp, avrebbe fatto fatica.
gasperini ha utilizzato gomez , iliçiç …
I soldi per fare la campagna acquisti e prendere giocatori adatti a Gasperini c’erano visto che abbiamo speso 25 milioni per il marocchino che è un giocatore che non sposta nulla.
Finché si compra senza seguire i dettami dell’allenatore di turno questi sono e saranno i risultati. Zero tiri in porta come li faceva Mourinho difensivista catenacciaro li fa Gasperini che con l’Atalanta era una macchina da gol.
Spero solo che Gasperini riesca ad invertire questa mentalità perdente ma a livello societario.
Con Baldini e sabatini i giocatori giusti arrivavano sempre checché se ne dica, poi c’era qualche scarparo di contorno ma la carne c’era!!!!
Una squadra spenta agomisticamente . Non ce lo possiamo permettere. ..
Due vittorie: semo da scudo.
Prima sconfitta: è la fine.
…tutto regolare, vedo che non ci smentiamo mai.
Ma dico io, un minimo di equilibrio no? Ieri è stata una partitaccia e va bene, a mio parere la responsabilità è al 70% di Gasperini, l’idea di mettere da subito Dybala rinunciando alla punta ha fallito clamorosamente creando tanta confusione e lasciando nessun riferimento offensivo. Finora Paulo ha dimostrato di essere molto più letale entrando dalla panchina, bastava continuare così e invece il mister ha voluto sperimentare e ha fallito. Ma per quanto possa essere deluso da ieri, è un passo falso. Né più, né meno. Succede. Abbiamo 6 punti in 3 partite che, guardando anche il ritmo delle nostre concorrenti per il quarto posto, non è malaccio. Anzi, questa può essere una buona occasione per riportare sulla terra quegli che già dopo due (DUE!!! dico io…) vittorie iniziavano a fare i calcoli per lo scudo. Umiltà… E voglio ricordarvi che le squadre di Gasperini partono SEMPRE con il freno a mano un po’ tirato, le cose migliori le vedremo dopo la pausa invernale, al momento l’obbiettivo è fare meno passi falsi possibile. Se fino a gennaio-febbraio manteniamo il ritmo (già buono! negli ultimi 4 anni 76 punti hanno sempre garantito la qualificazione alla C.L.) di 2 punti su 3 come fatto finora, secondo me nel finale ci divertiamo. E, a chi dicesse “si ma gli scontri diretti…” ricordo, di nuovo, che ebbene si ne abbiamo già vinto uno: Bologna, che volenti o nolenti rimangono una buona squadra.
Suvvia rega’, sono io il pessimista del sito, no? Mi sembra assurdo vedere tutta questa preoccupazione da parte vostra… ripijateve!
Mah, ieri è stato tutto molto strano…
Brutta la partita, stranissima la formazione iniziale, strani i cambi di moduli, strane le sostituzioni, strana anche la conferenza stampa a fine partita….
Capisco che abbia voluto preservare Ferguson, se lo ha visto affaticato e conoscendo la sua storia clinica… non voglio pensare però che il Mister veda così poco Dovbyk, da stravolgere il modulo con un non-falso-nueve pur di non metterlo in campo…
Che poi, una volta in campo, Ferguson i pochissimi palloni giocabili li ha giocati e le spiazzate le ha messe al posto giusto…
Se però palloni in area (ali che non crossano…) e verticalizzazioni (centrocampisti che non imbucano..) latitano, non è che ci si possa inventare troppo…. Film pericolosamente simile alla scorsa stagione, inclusa la ripartenza su cui non riusciamo a ripiegare…
Vabbè, una partita sbagliata nella stagione ci deve stare, speriamo sia stata questa.
Si volta pagina, si riflette sugli errori e si lavora, altra medicina non esiste
L’ennesima sveglia ed un classico pattern della nostra storia, quando si tratta di cogliere un’occasione d’oro ed alzare l’asticella stecchiamo sempre, ce la facciamo addosso, nei secoli dei secoli, in realtà è solo una sconfitta e spero di sbagliarmi, per il momento però enorme delusione, brutte sensazioni e messaggio chiaro, anche quest’ anno se vedemo l’anno prossimo.
Egregio direttore mi perdoni. La Roma non è sparita, a dire il vero non c’è mai stato da quando sono arrivati i Friedkin.
È festa .
se perfino Juric demolisce l’avversario, non è che niente niente è proprio l’Atalanta ad essere forte?
e mancava lookman. non so se mi spiego.
partita sbagliata in primis da gasperini che ha scelto una formazione chiaramente senza senso e senza un riferimento centrale e lasciando da solo Dybala che si allargava per cercare la pala a sx, nn dando riferimenti soprattutto ai nostri e al marocchino che nn è mai entrato in partita. fasce sgonfie e senza reattività lenti e prevedibili….partita senza attenuanti. le parole poi di gasperini nel dopo partita nn mi sono piaciute, troppe giustificazioni. col torino si doveva vincere e basta
hanno già dato tutto ..forse le nazionali..non si può chiedere di essere fisici se sei alto meduambre 1.69
Sul mercato, delle nostre prime scelte siamo riusciti a prenderne solo una (Wesley), e a volte nemmeno quelle (al mancato arrivo di Sancho non è corrisposto nessuno nuovo acquisto). Il resto sono ripieghi e si vede. El Aynaoui non è Rios, mettiamocelo in testa. Il mister voleva Hojlund e infatti a napoli segna. Come sempre tanto caos e illusioni ma poi ti ritrovi sempre con Cristante titolare, Dybala a mezzo servizio e Pellegrini in squadra. Non c’è da sorprendersi poi dei risultati. Ce ne sarà ancora da tribolare prima di rivedere una grande Roma, e chissà se la rivedremo mai grande come 25 anni fa. Tante proprietà, fanfare, promesse, dichiarazioni… e intanto un quarto di secolo è passato senza uno scudetto.
A Napoli segna. pure Lucca fino a oggi , pagato uno sproposito , a Napoli segna
Ah no, lui non segna .Giustamente per portare acqua al proprio mulino si prende la”esempio che fa comodo..Pure Gimenez ( che volevate al posto di Dovbyk , ) al Milan segna..o no?🤔
@gaetano
Lucca l’hanno preso quale riserva di Lukaku.
Lukaku s’è rotto e hanno preso Hojlund, mica pizza e fichi…..
Chi ha segnato a Firenze?
Il Napoli poco poco ci darà 20-25 punti.
Saluti.
Qui non è questione di portare acqua al proprio mulino, anzi, sono invece soprattutto i “tuttoapposters” che da decenni si fanno star bene tutto ad essere maestri nel voler vedere solo quello che fa comodo a loro. Una cosa però non può essere negata: la classifica. E le classiche degli ultimi anni dicono che perfino a napoli hanno vinto due scudetti e che noi ormai ci siamo stabilmente incagliati tra il quinto e il sesto posto, ovverosia nella mediocrità. Quello che non capite è che jl tifoso che vuole vedere una Roma ambiziosa, forte e vincente la tiferà comunque sempre, anche quando è nella polvere non la abbandonerà mai, ma allo stesso tempo continuerà a non farsi stare bene tutto proprio perché vuole il bene della Roma, ed il bene della Roma non è la mediocrità.
Dopo 2 giornate c’era qualcuno che parlava di scudetto, che poi di calcio non ci capiscono un cakkio
Chi ha parlato di scudetto ?
I nomi..voglio i nomi..
il gioco di gasp si vedra’ nei prossimi mesi…quindi ci vuole pazienza e lo si sapeva…
quello che non capisco è…ma el ayanoui preso per fare il centrocampista dinamico e incursore perche gioca trequartista di sinistra se non salta mai l’uomo?
inoltre perche non sostituire angelino con tsimikas preso apposta per questo e quindi mettere el sha al suo ruolo in attacco dove nell ‘ultima mezzora di solito fa bene?
ho visto wesley sotto tono chiramente…la nazionale i viaggi transoceanici etc
dovbyck non poteva davvero fare neanche 20 minuti o alternarsi con ferguson un tempo l’uno visto che non è tornato al top dalle nazionali?
non capisco la regressioni di pisilli e non capisco davvero che tipo di giocatore sia baldanzi(non salta l’uomo ed è sempre a terra al primo contatto)
detto questo dico anche al ritorno bailey diventerà ovviamente il titolare a sinistra, che el A deve diventare il titolare per cristante e che pellegrini con la sua qualità ammesso che gasp la tiri fuori potrebbe tornare utile..e lo dobbiamo sperare
noi ce l ha prendiamo con il caldo,invece il toro giocava al polo nord….la verità che nessun giornalaio dice? mercato da 3 , formazioni sbagliate per presunzione, giocare senza punte, anche se quelle che abbiamo non lo sono…e poi farsi scappare gente come Simeone,Raspadori e spendere milioni per due poveri pesudo giocatori come punte…..e infine la proprietà che vuole fare solo gli interessi propri……solo i tifosi rispondono in positivo…..questi mercenari li lascerei senza pubblico tutte le domeniche.
Ah i giornalisti devono pure dure mercati da 3?
Nessuno lo dice?
E che devono dire di più , dopo un estate passata a scrivere ( e dire) tutto questo :
Roma brucia
Gasperini avvelenato
Gasperini sbotta
Gasperini vs Massara ( il DS minaccia le dimissioni )
Se dovete mistificare , informatevi prima, informati prima caro, perché tutto ha fatto la stampa , romana e non , tranne che esaltare la campagna acquisti della Roma..
Stare festeggiando ? E fatelo fini a domenica ..che poi domenica facciamo i conti..
Ieri insieme a Svilar, trovo che Ndicka sia stato il migliore. Nel primo tempo, gli ho visto fare almeno 2 interventi (uno anche acrobatico) ottimi. Mi sembrava quello più in palla. Ragazzo spesso troppo sottovalutato, devo rifletterci anch’io su sta cosa
Comincia a vacillare dopo tre partite l’effetto dell’allenatore taumaturgo. Leggo, anche qui, che ci si lamenta che i Friedkin non spendono sul mercato quando ormai anche i sampietrini dovrebbero sapere che anche volendo non possono “cacciare” più di così. Se poi I quattrini a disposizione sono stati spesi bene o male è un altro paio di maniche. Certo è che dovremmo capire perché compriamo calciatori, spendendo anche belle cifre, per poi farli giocare fuori ruolo dove è abbastanza improbabile che possano rendere al meglio. Per esasperare l’esempio tu puoi anche comprare Mpabbe’ ma se poi lo fai giocare in porta non ti puoi lamentare che non segna e che hai un portiere scarso.. Speriamo di non essere incappati in un altro Renatino Sanchez con Bailey ma non illudiamoci che ci possa risolvere tutti i problemi. Non sarà questa partita persa che pregiudichera’ il campionato della Roma, o almeno speriamo. Forse questa sconfitta ci ha fatto tornare con i piedi per terra :siamo una squadra in costruzione e come tale abbiamo bisogno di tempo. Quanto? Speriamo non moltissimo perché francamente il tifoso si è ormai stufato di sentirsi ripetere le stesse cose da troppo tempo
Mi auguro che la pacatezza mostrata da Gasperini davanti alle telecamere sia il preludio a un repulisti generazionale della squadra…….ha detto solo che il gol era evitabile e vedendo la dinamica dell’azione non credo che si riferisse a Kone…..
Gasperini le troverà le risposte, abbiamo uno dei migliori allenatori in circolazione, anche se ieri ha toppato e la sconfitta fa particolarmente male perché non ce l’aspettavamo, sono preoccupato il giusto. m
Mentre su baldanzi concordo con quanto è stato scritto da altri, da lui ci si aspettava molto di più e ormai è a Roma da un bel po’.
Ci siamo fatti incantare da un gol alla Juve come ai tempi di Bruno Peres, ma di fatto in un anno e mezzo qui non ha fatto assolutamente nulla. Parte a mille, sembra che voglia spaccare il mondo ma poi boh… un po’ un “vorrei ma non posso” e dispiace perché si vede che è un ragazzo che ha voglia di fare.
Titolo corretto.
“Roma Sparita”.
Si, la nostra AS Roma però è sparita ufficialmente nell’estate del 2011.
Chi ce la ridarà!?
lo ripeto adesso come 2 mesi fa, la Roma con questa squadra lotta per il 6/7 posto, Gasperini non è un mago e la.qualita dei giocatori è questa , abbiamo vinto 2 partite per 1-0 , una su una serie di rimpalli di wesley , la seconda su magia di Soulè, totale 3 partite 7 tiri in porta , 2 gol, e ieri neanche un tiro in porta, solo soulè in diagonale , pressing 0, faceva caldo? ma perche il torino giocava all’ombra? siamo realisti e non facciamoci troppe illusioni
Con questa rosa, senza i nuovi, abbiano fatto più punti del Napoli campione di”Italia.. Per il 6/7 posto ci lottano viola,lasio e Bologna non noi.
Criticare la sconfitta va bene, mistificare no.
No, o Torino non giocava all’ombra , ma freschi e riposati , e dovendo solo difendere, sprecava meno energie , lo sanno pure i pesci rossi che tengo a casa , solo che non possono parlare.
Gaetano di sarno, innanzitutto il napoli non è quello.dello scorso anno, sono nettamente piu forti, il torino era piu fresco? 😂😂😂 ma per favore , non cerchiamo scuse per difendere ste mezze seghe , pensa che in conferenza stampa Gasperini, invece di assumersi le colpe per aver sbagliato formazione , ha parlato solo dell’infortunio di Dybala….dai siamo seri , non abbiamo fatto un occasione da gol in tre passaggi , solo retropassaggi, e cosi tu credi che arrivi in champions,? ti ricordo che il torino aveva preso 5 schiaffi , da una squadra che domenica gliene ha fatti 4 , pensa un po come erano freschi
Lo avevamo detto in precampionato tutti.
Al Gasp bisogna dare tempo per lavorare, ci vuole tempo per costruire la SUA squadra, deve capire chi ha e chi servirà.
La polemica sull’allenatore adesso la capisco solo da chi ha criticato la scelta fin dall’inizio. Io che mi fido del Gasp lo voglio giudicare fra qualche mese.
Io non ho condiviso la scelta dell’allenatore ma ho detto da subito che l’avrei difeso fino in fondo. Di certo stavolta non è stato preso un neofita nè un arrabattato, perciò gli va data fiducia. L’avrei criticato se avesse accettato in maniera prona l’ennesimo mercatino, ma prono non è stato. Ha fatto delle richieste che non sono state soddisfatte, da cui la squadra decisamente incompleta specie sotto il profilo della qualità, l’ha detto e sono d’accordo con lui.
Perciò non gli posso accollare l’ennesima stagione in cui si lotterà per il sesto – settimo posto, non è colpa sua. Fare meglio sarà un autentico miracolo, perciò dubito che ciò avverrà.
Piuttosto digerirei male un suo eventuale allontanamento, ma penso che sia nelle corde di questa Proprietà sempre incline a scaricare le responsabilità dei fallimenti lontano da se stessa, quando invece è l’artefice del tutto.
È giusto dare tempo a Gasperini, ma con i giocatori da lui richiesti, non con quelli che ha preso Massara senza la sua approvazione.Probabilmente Gasperini sta facendo buon viso a cattivo gioco, ma si capisce che non è per niente soddisfatto del mercato e sta cercando di adattare quelli che ha al suo gioco, ma i somari non diventeranno mai purosangue…
spero solo che al Gasp venga dato il tempo necessario ( ed i giocatori adatti ) per portare avanti un cambiamento totale sia in termini di gioco, di mentalità e visione societaria… non ho mai creduto fosse fattibile fare tutto ciò in appena 2 mesi oltretutto con i paletti finanziari che avevamo… il Gasp nel suo primo anno in nuova società è sempre partito con risultati altalenanti proprio per la difficoltà iniziale di far recepire il proprio credo calcistico… non facciamo come l’inter che dopo poche partite lo ha esonerato… cerchiamo di avere pazienza… poi tornado sul discorso mercato…avrei visto bene n Zalewski come esterno alto, sicuramente lo vedo meglio di El ESha che lo vedo ormai a fine carriera… quasi scarico… io non lo avrei venduto cosi facilmente e non lo avrei neanche cosi tanto criticato… con l allenatore giusto è un buon giocatore che nei 22 della Roma ci stava benissimo ( mio parere personale)
A me sembra di rivivere l’incubo Juric, che parti bene contro l’udinese e poi naufrago’ miseramente,ma almeno aveva l’attenuante di aver preso la squadra in corsa dopo De Rossi, e non a inizio stagione come Gasperini, e quindi con un coefficiente di difficoltà molto maggiore. Spero di Sbagliarmi naturalmente, ma dopo sole tre giornate comincio a vedere l’allenatore in leggera confusione tattica, e sopratutto i giocatori esausti un po’ per il caldo e un po’ per i suoi allenamenti molto duri! Speriamo bene….
Una partita , una sola, è vedi confusione tattica, Io invece vedo confusione mentale in giro.( Per non dire mala fede , stavate aspettando come il pane la prima sconfitta per dare addosso alla società)
Chi avrà ragione?
@gaetano
No no, ma difendi a oltranza questa Proprietà come hai fatto con pallotta fino all’ultimo giorno che è stato qui.
Farlo infischiandosene dei fatti e dei risultati è da Sindrome di Stoccolma.
Nel migliore dei casi…..
E aridaje con sta squadra da 6-7o posto. E chi sa come mai nel 2025 siamo la squadra che ha fatto più punti di tutte (Europa e non solo Italia)
Ma infatti voi vedete sempre una squadra da Champions ai blocchi di partenza, poi però non c’arriviamo mai…..manco una volta per sbaglio.
Come mai!?
Sempre sfortuna, ambiente, arbitri, allenatore, DS, giardinieri, gelatai?
La proprietà sempre al di sopra di ogni sospetto, ve?
Beh Ilario , l’anno scorso al netto di tutti i nostri sbagli, di quelli di De Rossi, della Solouloku, di Ghisolfi, di Juric, dei Friedkin, ammetterai che grazie a un rigore assegnatoci e poi tolto a Bergamo, ( il protocollo var dice che in casi simili non può intervenire) e uno uguale assegnato a Venezia alla Juve, ci ha impedito di andare in Champions per un misero punto?
E che Taylor ci ha tolto un trofeo e la qualificazione un Champions è vero o no?
E siamo a due casi.
Non sono complotti? Sta bene
Però posso dire che siamo sfortunati , che ci capita un Nicolussi Caviglia ex juventino ,che fa un fallo da rigore su un ex compagno di squadra?
Almeno questo mi ( ci) è consentito?
Abbiamo perso una partita , dico una, e per voi le campane a morto già stanno suonando…
È vero come tanti dicono che il 60% dei gol avvengono con tiri da fuori area, ma mi pare che la Roma non segna proprio da fuori area (in questo caso anche dall’interno) io spero e mi auguro che vinciamo il derby, altrimenti la vedo dura per Gasperini, e per il proseguo del campionato, per me Gasp è anche un ottimo allenatore e un bel gioco quello che applicava l’Atalanta , ma purtroppo e ripeto purtroppo qui non può farlo per il semplice fatto che non ha i giocatori adatti, calciatori della Roma non hanno nelle corde le caratteristiche per interpretare il calcio che intende Gasp ,e se lui intende cambiare il suo modo di allenare qui nella Roma spero di sbagliarmi ma non andrà bene, al contrario se vuole fare il suo gioco, non può farlo per mancanza di calciatori adatti, in conclusione o i Friedkin avrebbero dovuto stravolgere La Rosa , o avrebbero dovuto prendere un altro tipo di allenatore, più vicino al calcio che faceva Ranieri spero fortemente di sbagliarmi e che Gasp ci faccia vedere una squadra che metta pressione all’avversario, che soffochi con il pressing le iniziative di gioco della squadra e soprattutto ci faccia vedere il recupero palla me lo auguro fortemente
a proposito di esterni alti a sinistra di piede destro : bella partita di Spinazzola e bel gol di Zalewski. prima di mandare via due giocatori dello stesso ruolo accertati di avere il sostituto
Infatti il problema è che pian piano andiamo avanti prendendo sempre peggio.
Al posto di angelino hai preso in prestito secco il greco del liverpool…
Avevi spinazzola che con conte fa quasi il titolare e zalewsky che sta rinascendo lontano da roma.
Avevei preso dhal e scoperto un giovane interessantissimo e ripeto, ti ritrovi poi ad aver pagato quasi 25/30mln un brasiliano che si inceppa sulla palla e un greco in prestito secco dal liverpool.
Fate voi.
c’è poco da fare qui ha cannato totalmente Gasperini, dybala poi tienilo per il secondo tempo, nn ha ancora i 90 minuti lo lo metti in una posizione nn sua e gli fai fare il falso nuove? poi andrò controcorrente ma sulla sx avrei inserito pellegrini dopo aver totlo dybala, credo che in qsta squadra la tecnica di lorenzo sia importante anche se dal punto di vista fisico non è all’altezza
Premesso che il gol ieri era evitabilissimo: prima Kone buca l’intervento, poi Mancini INSPIEGABILMENTE non commette fallo su Ngonge, terzo Cristante che non chiude su Simeone. Ci sarebbero state ben tre possibilità di fermare l’azione. Detto questo, ieri la Roma ha fatto la classica partita che avevamo dimenticato da quando era arrivato Ranieri, cioè è entrata convinta che si potesse vincere da sola senza sforzo. Lo stesso Cristante lo ha ammesso: mancanza di concentrazione. Sono ammissioni che sembrano normali, ma sono gravissime da parte di professionisti strapagati. Puoi essere non in giornata, ma NON PUOI NON ESSERE CONCENTRATO A QUESTI LIVELLI. Ecco perchè tutte le supposizioni sulla formazione sbagliata lasciano il tempo che trovano. Con la formazione scesa in campo ieri, la Roma avrebbe dovuto vincere senza se e senza ma. Invece la mediocrità, soprattutto mentale, ha portato alla sconfitta. E con la mediocrità mentale e l’assenza di stimoli non si vincono trofei.
L’anno scorso eravamo a 0 punti alla terza…… e siamo arrivati a 1 punto dalla champion. Calma ragazzi
La tristezza nel leggere commenti sui quotidiani e sui blog romanisti:
La piazza romana è impossibile da gestire, si passa dal “lotteremo per i primi 4 posti!” al “dobbiamo pensare a salvarci” in meno di mezz’ora e in base ai risultati di una giornata.
Gasperini ha indubbiamente sbagliato formazione schierando 3 mezzale in avanti, senza il centravanti di ruolo.
Non ha messo in campo gli esterni giusti, di cui uno anche probabilmente debilitato dall’infortunio, Ha fatto le sostituzioni sbagliate.
Dybala falso nove non era mai in posizione di offendere. Fino ad oggi è stato messo a destra, sinistra e davanti. Ma la sua posizione naturale è quella a destra, dove però Gasperini gli preferisce Soulè (e come dargli torto in questo momento?).
A centrocampo abbiamo ripresentato sempre Konè e Cristante, che per le prime due avevano riabilitato entrambi, ma ora di nuovo giù contro Bryan. La difesa è sempre la stessa.
Cosa è andato storto?
Probabilmente doveva mettere in avanti alternandoli primo e secondo tempo i due centravanti, prima Dovbyk e poi Ferguson, non Dybala. Alternare anche Soulè e Dybala visto il caldo e la possibilità di spingere contro gli avversari stanchi gli ultimi 30 mminuti.
La Roma ci ha provato e qualcosa è andato storto, perché a vedere i numeri, mai pericolosi, ma 22 tiri in porta. Loro mai pericolosi ma con un gol in contropiede su 5 tiri totali.
La fotografia risulta essere questa: poco cattivi, pressanti, ma fuori posizione nel ripiegare contro Simeone (errore di Konè grave).
Quindi, per questi 3 punti persi, gettiamo già tutto a monte?
Le radio già parlano di squadra indecorosa, soprattutto Tele Radio Caltagirone che da anni lotta contro i Friedkin e lo stadio.
Siamo alla terza e abbiamo 6 punti. Direi che intanto concentriamoci sul derby, poi cominciamo a lagnarci come facciamo sempre.
Sempre Forza Roma
Niente di nuovo sotto il sole. La quslita media Della squadra e’ bassa es i miracoli, stile Ranieri, difficili da ripetersi. Diamo tempo a Gasp senza farci grandi illusioni. Napoli, i gobbi e l Inter sonó di un altro livello purtroppo. Nel migliore dei casi CI guocheremo reslisticamente la champion con Milán e Atalanta. FRS
Quando ho scritto chee Al Ayanoui è Le Fee 2.0 tutti a criticare, e pensare che Le Fee era partito pure meglio , Domenica se vogliamo vincere devi mettere gente tosta in campo, Celik a destra e il greco a sinistra, fuori Dybala e dentro Pellegrini , con Ferguson e Soulè
Al di la delle nostre mancanze , direi che la sconfitta è più o meno meritata..con un po di fortuna forse potevamo strappare un pareggio non di più….
Dybala Centravanti , soprattutto in casa , scelta abbastanza discutibile che infatti abbiamo pagato , mi spiace ripeto al di la dei nostri errori , sapere perché la Roma gioca due volte di seguito alle 12.30 con queste temperature sicuramente non è il massimo…anzi almeno nel mese di Settembre questo orario non ci dovrebbe proprio essere soprattutto nel centro – sud….
Erik forse hai poca memoria lo scorso anno avevamo 2 punti alla terza giornata 0-0 a Cagliari fuori casa 1-2 in casa con Empoli e 1-1 la terza fuori casa con la Juve
Faccio l`avvocato del diavolo e dico che abbiamo perso per colpa della pausa delle nazionali.Loro avevano giocatori freschi,riposati e vogliosi di far bene e mettersi in mostra,per cui hanno dato l`anima in campo.Noi incerottati,rotti(vedi Wesley)affaticati,stanchi e anche un po` presuntuosi e` normale quindi che abbiamo perso con un Torino ipermotivato.Le pause nazionali,storicamente non ci portano bene,ieri ennesima conferma.Speriamo di rifarci quanto prima e riprendere umilta` da subito.
Ragazzi io penso una cosa molto semplice: il calcio di gasperini è un calcio faticoso, di corsa ma anche allo stesso tempo di qualità.
In 3 partite la roma segna 2 goal e ne subisce 1, scadente l’attacco e bene la difesa.
Sono andati via due giocatori di assoluta qualita come saelemakers e paredes e presi giocatori di corsa e fisici, ma di tecnica molto, molto limitata (Wesley fra tutti), pagati a peso d’oro.
Mettici che dybala i ritmi richiesti dal gasp non li tiene, dovbyk si è incupito e via discorrendo, si dipinge un mercato estivo di bassissimo impatto e qualità e una squadra con un anno di piu e con situazioni pregresse gravi.
La realtà è che nel corso degli anni la qualità della roma è scesa in modo impressionante, in tutti i ruoli forse meno la porta.
Il problema della roma non è dybala che si rompe (sapevamo benissimo che con gasp sarebbe stata dura), ma che oltre a dybala l’allenatore dica che il giocatore con maggior qualità è lorenzo pellegrini… il che vuol dire che la rosa è poverissima di qualità e senza qualità in champions non ci arrivi.
Ci sarebbe anche da dire che CONCETTUALMENTE avere un trittico di AL, Kone e Cristante vuol dire AZZERARE il tuo peso offensivo, perche forse, in tre, hanno meno di 7/8 goal a stagione e idem di assist visti i pregressi.
Poi chi hai? Pisilli? a fare cosa?
CONCLUDO dicendo che, come accennato sopra, che la squadra per me è piu debole dello scorso anno, perche paredes e saelemakers non li hai sostituiti per tecnica e impatto offensivo, non hai una panchina a centrocampo se non pisilli, cioè il nulla fatto passere per tutto e sugli esterni dove a dx hai l’imabarazzo della scelta tra wesley e rensch, due giocatore per me dello stesso livello e in avanti dove hai dovbyk incupito, dybala che si rompe ogni due per tre, baldanzi ed elsharawy chiari partenti, inutili alla causa e il solo Soule come giocatore di talento vero in attacco e Ferguson in cui credo tantissimo.
Ditemi voi che st sbagliando qualcosa…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.