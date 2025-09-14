Serie A, il Sassuolo batte la Lazio 1 a 0: Sarri perde Rovella e Castellanos, a rischio derby

5
95

Il Sassuolo centra la prima vittoria in campionato battendo la Lazio 1-0 in un match equilibrato e deciso da un episodio nella ripresa. A firmare il gol vittoria è Fadera, abile a insaccare sotto porta un calcio d’angolo di Muharemovic al 70’.

La Lazio, reduce dalla vittoria contro il Verona, ha faticato a incidere in avanti per gran parte della partita. Solo nel finale i capitolini si sono fatti vedere con maggiore insistenza, con Zaccagni e due tentativi di testa di Gila che hanno sfiorato il pareggio. Proprio nei minuti di recupero, un calcio di punizione di Tavares ha trovato Gila pronto a colpire, ma la palla è finita di poco sopra la traversa, vanificando l’ultimo assalto.

Le brutte notizie per Sarri però non finiscono qui: il tecnico infatti perde prima Rovella e poi Castellanos per infortunio. Entrambi sono a rischio per il derby di domenica prossima. Con questa vittoria la squadra di Grosso aggancia così proprio i biancocelesti a quota tre punti in classifica.

Giallorossi.net – G. Pinoli

5 Commenti

  2. una consolazione piccola piccola, come la formellese d’altronde, è pur sempre meglio di niente… quindi ora concentrazione e puntiamo a lasciarli a 3

  3. la Lazio sta a pezzi… nelle prime 5 contavo di fare 12-13 punti vista il calendario agevole e visto che 4 su 5 erano in casa, se nn vinciamo il derby rischiamo di perdere troppo terreno con squadre inferiori

