Spalletti, un tuffo nel passato: cena con gli ex Roma per ritrovare il sorriso (FOTO)

Un periodo buio capita nella vita di tutti, e Luciano Spalletti lo sta attraversando adesso. L’esonero dalla Nazionale lo ha scosso profondamente, come lui stesso ha ammesso in più di un’intervista. Ma Roma non dimentica chi l’ha fatta sognare, e così la sua città calcistica ha deciso di stringersi intorno a lui.
Ieri sera, in pieno centro, a Corso Vittorio Emanuele, Daniele De Rossi ha preso per mano la vecchia banda degli anni d’oro, organizzando una cena con tanti protagonisti di quella squadra che incantava l’Europa. Da Pizarro a Tonetto, da Perrotta a Vito Scala, tutti insieme per ritrovare il gusto dei ricordi e, soprattutto, regalare a Spalletti qualche sorriso in un momento complicato.
A testimonianza della serata, una storia Instagram di Max Tonetto: un selfie allegro, visi distesi e in sottofondo la voce immortale di Venditti con “Roma Capoccia”. Un piccolo frammento di romanismo vero, capace di riportare per una sera indietro nel tempo, quando la Roma di Spalletti faceva sognare un’intera città.
LEGGI ANCHE: Mancini: “La rosa della Roma non è da Champions”
Che Roma che era quella!!!!
a livelli di gioco , la Roma più bella degli ultimi 40 anni
dimenticata la Roma di Liedholm Falcao e c.?
Quella di Zeman? O quella di Garcia?
Comunque nella foto, Vito Scala sembra Julio Velasco
Forse non l’ha vissuta quella Roma…ahinoi, sono passati più di 40 anni.
Senza andare nell’anteguerra, tempi che ha vissuto solo Zenone, quella dell’inizio degli anni 80 resta la Roma più bella e vincente dal 46 in poi.
Come puro spettacolo e godimento ci metterei pure quella di Eriksson, che però purtroppo ha ballato solo per un girone e fallendo l’obiettivo sul più bello.
La Roma di Spalletti è seconda o terza, a seconda che si voglia considerare o meno quella di Eriksson.
Tenuto conto che è durata per qualche anno, sfiorando un massimo titolo che ci è stato scippato nell’anno del centenario interista, e fatto due quarti di finale di Champions, per me è seconda, anche davanti alla Roma di Capello che purtroppo nelle coppe non è stata mai all’altezza.
A mio oarere e tra quelke che ho gissuto, a livello di gioco era più divertente la Roma del primo Spalletti, poi quella di Erikson e quindi di quella di Liedholm.
cassetti e tonetto panucci erano 3 volte più forti di wesley e angelino e rensch
de rossi e pizarro non ne parliamo di koné e cristante
mexes e chivu…. vabbè…
taddei e mancini… vabbè
forse giusto davanti… ma totti e perrotta sono due campioni del mondo… se non ricordo male.
Gioco spettacolare… Quella squadra avrebbe meritato di vincere molto di piú💛❤️
La Roma di Liedholm era avanti, possesso palla e 433, la più forte…come era avanti quella di Eriksson me le ricordo bene, quest’ultima era una squadra che aggrediva l’avversario(pressing) dopo….e sottolineo dopo, lo ha fatto il Milan di Sacchi, altro che precursore…Sacchi.
Amarcord…
Forza Roma Sempre
può darsi che il mio parere su Liedholm sia figlio della mia veneranda età, ma negli occhi ho ancora le azioni che partivano dalla difesa e arrivavano sotto porta senza che il pallone toccasse terra!!!!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.