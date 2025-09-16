Spalletti, un tuffo nel passato: cena con gli ex Roma per ritrovare il sorriso (FOTO)

Un periodo buio capita nella vita di tutti, e Luciano Spalletti lo sta attraversando adesso. L’esonero dalla Nazionale lo ha scosso profondamente, come lui stesso ha ammesso in più di un’intervista. Ma Roma non dimentica chi l’ha fatta sognare, e così la sua città calcistica ha deciso di stringersi intorno a lui.

Ieri sera, in pieno centro, a Corso Vittorio Emanuele, Daniele De Rossi ha preso per mano la vecchia banda degli anni d’oro, organizzando una cena con tanti protagonisti di quella squadra che incantava l’Europa. Da Pizarro a Tonetto, da Perrotta a Vito Scala, tutti insieme per ritrovare il gusto dei ricordi e, soprattutto, regalare a Spalletti qualche sorriso in un momento complicato.

A testimonianza della serata, una storia Instagram di Max Tonetto: un selfie allegro, visi distesi e in sottofondo la voce immortale di Venditti con “Roma Capoccia”. Un piccolo frammento di romanismo vero, capace di riportare per una sera indietro nel tempo, quando la Roma di Spalletti faceva sognare un’intera città.

LEGGI ANCHE: Mancini: “La rosa della Roma non è da Champions”