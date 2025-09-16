“ON AIR!” – ORSI: “Non c’è momento migliore per la Lazio di giocare il derby”, SALOMONE: “Se la Roma fa il suo, non c’è partita”, ROSSI: “Dybala non può più giocare a certi livelli”, NARDO: “Ci sono tanti altri problemi prima di lui”,

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Per me Dybala se ne doveva andare l’anno scorso, e già mi ero preso gli insulti per aver detto questo. L’anno scorso ha giocato meno del 50% dei minuti a disposizione. Poi io, anche per provare a mediare, ho detto: ok, invece di considerarlo un calciatore disponibile al 100%, perchè quello non esiste più, proviamo a considerarlo al 50%, se va bene. E allora io preferisco giocarmi quella carta nella seconda parte dei match, quando le squadre sono più stanche e lui corre meno il rischio di farsi male. Ma per me Dybala non è più in grado di giocare a calcio a certi livelli…ma perchè secondo voi tranne gli arabi non si presenta nessuno per averlo? Vogliamo scommettere che non succederà nemmeno a gennaio, quando la Roma riproverà a venderlo?…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ferguson non viveva un momento di continuità di questo tipo da tanto tempo, l’anno scorso aveva giocato pochissimo, e dopo le partite in nazionale era affaticato. Gasperini non penso che debba dimostrare molto, non deve conquistarsi la fiducia di nessuno, non ha bisogno di fare il fenomeno, e se fa certe formazioni le fa per vincere le partite, non per mandare messaggi a qualcuno. Poi certo, era più contento se gli prendevano Sancho, e Rios al posto di El Aynaoui. Ma ha dimostrato nella sua carriera di saper valorizzare le rose a disposizione. Se lo hanno chiamato, gli hanno offerto 5 milioni l’anno, non penso che dopo una sconfitta si possa mettere in discussione un percorso appena cominciato…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Nel derby di domenica andrebbe bene anche un pareggio, perchè se perdi in questa città comincia a diventare un problema. Allora dobbiamo concentrarci, non bisogna rischiare: partirei con la stessa formazione di Roma-Bologna…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Il derby? Sarri da innovatore si è trasformato in speculatore…Per noi è più pericoloso, perchè Sarri rispetto a dieci anni fa è diventato uno speculatore del gioco. Gasperini invece è il novizio nel derby che pensa che attraverso l’aggressività e il gioco può fare il colpo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma ha la grande possibilità di mandare in crisi la Lazio, avrebbe un gusto particolare…Vincere contro la Lazio sarebbe un doppio colpo: riprendere il cammino e dargli una botta molto importante. Ed è anche Lazio-Roma, per cui sarebbe un’altra soddisfazione. Dybala? Vedo che è stato salutato dai tifosi della Roma…il popolo è terribile, una volta ti vuole bene e una volta ti massacrano. Dybala è un problema? Sì, per i problemi fisici che lui ha. Se la Roma compra Nico Paz al suo posto, allora Dybala può andarsene pure stasera…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Senza Dybala abbiamo alternative a vagonate…tornerà a giocare El Shaarawy, oppure El Aynaoui come trequartista…Pellegrini titolare? Mi sorprenderebbe… Ho letto le dichiarazioni di Sarri, fa un richiamo alla famiglia, mi sembra la mossa della disperazione…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Dybala rischia di diventare il colpevole dei mancati acquisti della Roma, ma vorrei ricordarvi che un anno fa sono stati spesi 120 milioni e la Roma ha già preso i presunti eredi di Dybala, che sono Baldanzi e Soulè. E il terzo è stato Bailey questa estate. E non mi sembra che la presenza di Dybala sia stato un freno all’acquisto di presunti eredi, ma anche di altri giocatori. Forse la Roma dovrebbe riflettere su come ha speso quei soldi. Ora dopo tre anni ti ritrovi un Dybala più anziano e fragile, e ora te lo puoi giocare come carta a gara in corso e non ci puoi fare pieno affidamento. Ma questo lo sapevamo. I problemi sono tanti altri prima di arrivare a Dybala…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Dybala alternativa di lusso a nove milioni l’anno mi sembra un lusso abbastanza difficile…Purtroppo le sue ultime stagioni non hanno grandi numeri, l’anno scorso ha giocato ad alto livello solo per tre mesi. Dybala è un grande campione, ma i numeri non sono dalla sua parte, e anche le sensazioni non sono più quelle di un calciatore in grado di risolverti le partite. Non doveva giocare contro il Torino? Se io ce l’ho, lui deve giocare quando e come dico io, altrimenti arrivederci e grazie. Non capisco perchè Dybala debba essere escluso dai discorsi…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Dybala non è escluso da niente, il problema è che abbiamo ventenni che non si reggono in piedi, quell’altro (Bailey, ndr) che appena è arrivato s’è rotto, quell’altro sta aspettando ancora di riprendersi dall’intervento, quell’altro c’ha le crisi mistiche, a sinistra hai solo il Faraone che ha 52 anni ed è in prepensionamento…queste sono le problematiche. Se tu hai una squadra solida, ti puoi permettere una ciliegina sulla torta come Dybala, che ti porta anche tanti benefit che gli altri non ti danno, come immagine, appeal per i giocatori che vengono, e sponsor. Ma tanto Dybala a fine anno andrò via, il problema non è lui, il problema sono quei calciatori che dovrebbero rappresentare il presente e il futuro della Roma…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Dybala? Magari giocasse il 50% delle partite, perchè quest’anno è partito male… secondo me farà il 50% del 50% delle partite…Su lui mi sono arreso, è un calciatore su cui non puoi fare affidamento. Spero che alla prossima partita dignitosa non si riparli del suo rinnovo di contratto. Io penso che la decisione della Roma sia già presa, e che questo sarà il suo ultimo anno nella Roma. Pellegrini da questo punto di vista un margine in più ce l’ha, però la sua ultima partita dignitosa risale al derby di gennaio dell’anno scorso. Io sono convinto che contro la Lazio lo vedremo in campo, o prima o dopo…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Pellegrini per Gasperini è accostabile a Pasalic, che nell’Atalanta giocava in diversi ruoli, sia trequartista che in mezzo, nei due centrocampisti. Se tu hai Dybala, Soulè, Bailey, Pellegrini non giocherebbe mai davanti. Ma se ti manca Dybala, ti manca Bailey, ed El Shaarawy non è al top della forma, probabilmente Pellegrini può rientrare in quel ruolo. E da trequartista centrale ancora meglio, perchè è proprio il suo ruolo…El Aynaoui più offensivo di Pellegrini? No…parlano le carriere: Pellegrini ha fatto una barca di gol…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Non c’è momento migliore per la Lazio per affrontare il derby, perché lo vince chi sta più in difficoltà…Roma e Lazio due squadre scarse? Ma dai, non c’è paragone…La Lazio è sfavorita, ma non è che non c’è partita…c’è eccome…”

Luigi Salomone (Radio Radio): “Dire che il derby lo vince chi è in difficoltà è una sciocchezza. Negli ultimi anni la Lazio ha vinto i derby quando stava meglio della Roma. Giallorossi in difficoltà come la Lazio? Il paragone è irriguardoso, perchè altrimenti si dovrebbero dimettere tutti i dirigenti della Roma, che anche quest’anno hanno speso 60-70 milioni sul mercato. La Roma ha un monte ingaggi superiore di 40 milioni… Per segnare a Svilar devi fare 4 tiri e prendere l’incrocio dei pali. La Lazio 30 milioni per un terzino non li ha mai potuti spendere, non ha Konè che gioca titolare nella Francia…La Roma se sbaglia partita la può anche non vincere, o addirittura perdere, ma se gioca come contro il Bologna non c’è partita, perchè la Lazio è troppo vulnerabile…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La scelta di fare due feriti invece di un morto mi sembra assolutamente di attualità per il derby di domenica. Rispetto alle ultime due prestazioni di Roma e Lazio mi aspetto qualcosa di diverso, almeno come impatto alla partita. Tipo che la Roma proverà a giocare come aveva fatto contro il Bologna alla prima in campionato, e la Lazio proverà ad essere più viva. Partita alle 12:30? Ma perchè si fermano ogni mezzora…ma ragazzi, vanno a due all’ora, ma perchè si devono fermare a bere?…”

