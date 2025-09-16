Gasp alla prova del derby

Il derby non arriva mai al momento giusto. O, forse, arriva sempre quando serve davvero. Per Gasperini, al suo primo confronto con la Lazio da giallorosso, la stracittadina di domenica è già un importante banco di prova: la Roma viene dal primo kappaò stagionale e dalle solite nubi che si addensano appena qualcosa non va per il verso giusto.

Eppure basta fare un piccolo passo indietro per ricordare che le prime due giornate avevano restituito una squadra viva, intensa, capace di dare buoni segnali sia in termini di gioco che di compattezza. L’entusiasmo di fine agosto ha però lasciato rapidamente il posto al pessimismo cosmico che spesso aleggia in questa piazza: alla prima caduta si è parlato di una Roma dai limiti insormontabili, quasi che il percorso fosse già compromesso.

È il paradosso romano: una città che sa esaltarsi e deprimersi con la stessa velocità, dimenticando che la verità, come sempre, sta nel mezzo. Gasperini deve fare i conti con i problemi reali – l’infortunio di Dybala, la crisi di Dovbyk, la necessità di trovare nuove certezze offensive – ma anche con un contesto emotivo che amplifica ogni episodio, nel bene e nel male.

E qui entra in gioco proprio il tecnico: il ko con il Torino lo ha già messo sul banco degli imputati, ma il derby non gli lascia margini di esitazione. Gasperini dovrà mantenere i nervi saldi, isolarsi dal brusio della critica e trasformare il malumore in energia positiva da trasmettere alla squadra. Perché la stracittadina, più che con i tatticismi, si vince spesso con la testa: chi riesce a restare lucido e chi ha più fame nei momenti caldi finisce per prevalere.

E allora sì, il derby diventa spartiacque. Non solo per la classifica o per la stagione, ma per l’identità stessa di questa Roma. Per capire se il progetto sa reggere alle scosse e se la squadra ha la maturità per restare in piedi quando l’umore attorno a lei vacilla. Novanta minuti che ci daranno a che punto è la nuova Roma in costruzione targata Gasp.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

