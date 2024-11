ULTIME DA TRIGORIA – Si rivede Dybala, lui e Saelemaekers parzialmente in gruppo. Tra poco Ranieri in conferenza stampa (VIDEO!)

AS ROMA NEWS – Riecco Dybala. L’argentino, a due giorni dalla sfida di Napoli, si rivede nuovamente in campo con i compagni. L’attaccante ha svolto parzialmente in gruppo la seduta odierna, così come Saelemaekers.

Ok anche Hummels, che sarà convocato ma partirà con ogni probabilità dalla panchina: Ranieri infatti sta pensando al ritorno alla difesa a quattro, col sistema che varierà (4-4-2 o 4-5-1) a seconda della presenza o meno di Dybala.

Domani la seduta di rifinitura che potrebbe sciogliere gli ultimi dubbi. Tra poco Ranieri parlerà in conferenza stampa (ore 13:30) e molte domande dei cronisti riguarderanno proprio la Joya, il grande tema di questi giorni.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

