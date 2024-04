ULTIME DA TRIGORIA – Smalling e Lukaku non recuperano per Napoli. De Rossi parlerà ai canali social del club (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Chris Smalling e Romelu Lukaku non recuperano per la partita di domani pomeriggio (fischio d’inizio ore 18) sul campo del Napoli.

I due non si sono allenati in gruppo nemmeno nella rifinitura di oggi: il centravanti belga è fermato da una leggera lesione muscolare, il difensore inglese da un affaticamento all’adduttore. Entrambi proveranno a farcela per Roma-Bayer Leverkusen di giovedì sera.

Regolarmente in gruppo invece Evan Ndicka, che però dovrebbe partire dalla panchina con Huijsen titolare al fianco di Mancini. A centrocampo Bove sostituirà lo squalificato Paredes, mentre in attacco Azmoun è in vantaggio su Abraham.

Attesa per le parole di Daniele De Rossi, che alla vigilia di Napoli-Roma ha scelto di non intervenire in conferenza stampa ma di parlare solo ai canali social del club giallorosso. Le sue dichiarazioni saranno rese note nel pomeriggio.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini