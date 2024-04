Azmoun cerca i gol per la Champions: così può restare alla Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stavolta sarà Sardar Azmoun a giocare titolare al centro dell’attacco romanista al posto dell’infortunato Lukaku. Daniele De Rossi cambia le gerarchie visto lo stato di forma dell’iraniano, che al Maradona manderà in panchina Tammy Abraham e cercherà di non far rimpiangere l’assenza di Big Rom.

Azmoun è apparso decisamente in palla nelle sue ultime apparizioni dopo l’infortunio muscolare che ne ha frenato l’ascesa. Uomo d’area di rigore e bomber dal gran fiuto del gol, l’iraniano proverà a colpire il Napoli e ad aiutare la squadra a uscire dal Maradona con un risultato utile che avvicinerebbe la Roma al traguardo Champions.

Ma Azmoun vuole anche aiutare sé stesso: l’attaccante spera di essere riscattato dai giallorossi al termine della stagione. De Rossi lo apprezza molto, e vorrebbe averlo con sé anche l’anno prossimo.

L’ultima parola spetterà ai Friedkin. Per poter sborsare i soldi previsti per il suo riscatto (12,5 milioni) sarà fondamentale raggiungere la Champions. A quel punto l’acquisto dell’iraniano sarebbe molto probabile.

Fonte: Gazzetta dello Sport

