ULTIME DA TRIGORIA: Smalling lavora a parte, Fonseca spera di riaverlo per il Napoli

AS ROMA NEWS – La squadra giallorossa torna ad allenarsi a Trigoria dopo la pesante batosta rimediata sul campo del Parma che ha riacceso le polemiche in casa Roma.

Come di consueto, i calciatori impegnati ieri al Tardini hanno effettuato semplice lavoro di scarico. Hanno svolto allenamento individuale Smalling, Veretout e Mkhitaryan così come Zaniolo.

Il centrale inglese non giocherà di sicuro contro lo Shakhtar, ma dovrebbe rientrare in campo a per Roma-Napoli. Fonseca infatti non vuole correre rischi, per questo è molto difficile ipotizzare un suo utilizzo al freddo di Kiev. Per la sfida contro i partenopei invece Smalling dovrebbe farcela. Salvo ricadute.

Giallorossi.net – G. Pinoli