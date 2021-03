Primavera, la Roma torna a vincere: 1 a 0 al Bologna, decide Milanese

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma Primavera torna finalmente alla vittoria, anche se a fatica. Questo pomeriggio contro il Bologna al Tre Fontane, i ragazzi di Alberto De Rossi si sono imposti per uno a zero grazie a un penalty nel finale di gara.

La squadra giallorossa ci ha provato di più per tutto il match, specie nella ripresa, quando in un paio di circostanze sono andati vicinissimi al gol, ma è mancata precisione e un pizzico di fortuna. Al 78esimo però arriva la svolta: Providence calcia dal limite e trova la respinta con un braccio di un difensore del Bologna.

L’arbitro non ha dubbi e fischia il rigore: dal dischetto va Milanese, uno dei più propositivi, che non sbaglia. La Roma soffre un po’ nel finale, ma porta a casa finalmente i tre punti. I giallorossi chiudono il girone di andata in testa, a +2 sull’Inter. Esordio negli ultimi minuti per il neo-acquisto Felix, che ha messo in mostra una velocità importante.

Giallorossi.net – F. Turacciolo