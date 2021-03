Panchina Roma, Gould ha già pronta una rosa di nomi per sostituire Fonseca

AS ROMA NEWS – Si torna a parlare del futuro di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma dalle colonne del portale “Repubblica.it” (M. Pinci). Il destino del portoghese resta legato alla qualificazione alla prossima Champions League, scrive il quotidiano on line.

Il consulente di Ryan Friedkin, Charles Gould, pure lui sugli spalti dell’Olimpico giovedì sera, avrebbe già pronta una rosa di nomi di allenatori per sostituire Fonseca sulla panchina giallorossa. “Anche di vertice, se non proprio di esperienza“, riferisce Repubblica.it.

Fonseca però non resterebbe a mani vuote: l’allenatore portoghese ha ricevuto in questi mesi manifestazioni d’interesse da alcune società, anche italiane. Lui però vorrebbe restare a Roma, una città in cui la sua famiglia si trova benissimo. Anche perché il rapporto con il general manager Tiago Pinto è ottimo e quotidiano. Ma non può essere l’unico mattone su cui costruire il futuro.

Fonte: Repubblica.it