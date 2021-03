FIENGA: “La risposta della Lega ancora più ridicola della decisione di spostare Juve-Napoli”

AS ROMA NEWS – Terminata l’udienza, il Ceo giallorosso Guido Fienga si ferma all’uscita del Coni con i giornalisti presenti per rispondere alle domande. La prima riguarda il ricorso appena presentato dalla Roma contro il 3 a 0 a tavolino:

“Riconsiderare una norma oggettivamente troppo rigida, abbiamo spiegato che la Roma non si nasconde, ammette le proprie responsabilità senza aver avuto alcun vantaggio che invece una pena così rischia di portarlo al Verona. La norma è chiara, ora è compito del Collegio di Garanzia capire se si può rivedere. Equiparazione della Procura col precedente del Sassuolo? Non la pensiamo così perché nel caso nostro avevamo tanti slot liberi, in quel precedente la lista era completa”.

Sulla risposta della Lega alla lettera per il rinvio di Juventus-Napoli: “C’è stata una risposta che non voglio commentare perché è più ridicola della decisione. La decisione in questo caso non necessita motivazione, ci è stato detto. Non vogliono accogliere alcuna richiesta della Roma senza dare motivazioni e adducendo che la prassi vuole che in partite che non si riferiscono alle coppe europee basta l’accordo di due squadre per spostare una partita. Immaginatevi cosa può accadere se veramente questa regola si applicasse fino a fine campionato…”.