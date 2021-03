AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di lunedì 15 marzo 2021:

Ore 12:40 – Gonzalo Villar è stato convocato dalla Spagna Under 21 del commissario tecnico Luis de la Fuente per giocare la fase a gironi degli Europei di categoria. La Spagna, inserita nel gruppo B, affronterà la Slovenia, l’Italia e la Repubblica Ceca.

Ore 12:15 – L’AS Roma ha annunciato il lancio di una nuova partnership con LeoVegas.News tramite un comunicato ufficiale: il content magazine online diviene il nuovo Infotainment Partner del Club. (asroma.com)

Ore 12:00 – German Pezzella, in scadenza con la Fiorentina a giugno 2022, è tra i giocatori viola con la valigia pronta. Il Napoli e soprattutto la Roma hanno sondato il terreno con l’entourage del difensore classe ’91, valutato intorno ai 15 milioni di euro. (Gazzetta dello Sport)

Ore 11:50 – Carlo Ancelotti conferma la volontà di Olsen di restare all’Everton nonostante il terribile episodio vissuto dal portiere e dalla sua famiglia: ” Purtroppo, sono cose che succedono. Ma lui vuole restare e noi lo vogliamo per la prossima stagione”.

Ore 10:40 – Colloqui in corso tra Bruno Peres e il Betis Siviglia: il terzino lascerà la Roma al termine della stagione in scadenza di contratto, e la Liga potrebbe essere la sua prossima destinazione. Lo rivela Nicolo Schira della Gazzetta dello Sport su Twitter.

Ore 9:00 – Si terrà oggi alle 15:30 il ricorso della Roma al Collegio di Garanzia del Coni contro il 3 a 0 a tavolino di Verona. I giallorossi sperano di riavere indietro il punto ottenuto sul campo dei veneti, magari commutando la pena in una multa. (Il Messaggero)

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…