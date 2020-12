ULTIME DA TRIGORIA – Smalling torna in gruppo, differenziato per Veretout

AS ROMA NEWS – Chris Smalling torna ad allenarsi in gruppo. Il difensore inglese è regolarmente in campo questa mattina nel corso della seduta a Trigoria e si candida per una convocazione per la partita di Sofia, dove non è escluso che possa prendere parte per accumulare minutaggio.

Out invece Jordan Veretout, che oggi svolge ancora allenamento differenziato. Individuale per Mancini, Santon e Lorenzo Pellegrini: tutti e quattro non verranno convocati per la gara di giovedì in Europa League.

Domani la partenza per la Bulgaria, poi nel pomeriggio la rifinitura e la conferenza stampa di mister Fonseca, in programma alle ore 17:45.