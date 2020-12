Giudice Sportivo: un turno di stop e multa di 10 mila euro a Fonseca per “parole irrispettose” all’arbitro. Un turno anche a Pedro

AS ROMA NEWS – Un turno di squalifica per Paulo Fonseca e l’attaccante giallorosso Pedro, entrambi espulsi durante Roma-Sassuolo di domenica scorsa.

L’allenatore era stato cacciato dall’arbitro Maresca durante l’intervallo per proteste, mentre il giocatore ex Chelsea era stato allontanato per doppio giallo prima della fine del primo tempo.

Al tecnico della Roma anche un’ammenda di 10 mila euro. Di seguito tutte le decisioni riguardanti il club giallorosso appena rese note dal Giudice Sportivo:

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

RODRIGUEZ LEDESMA Pedro Eliezer (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE

KARSDORP Rick (Roma)

MIRANTE Antonio (Roma)

VILLAR DEL FRAILE Gonzalo (Roma)

b) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI EURO 10.000,00

RODRIGUES FONSECA Paulo Alexandre (Roma): in quanto al termine del primo tempo, mentre i calciatori titolari lasciavano il terreno di gioco, si avvicinava al Direttore di gara con fare aggressivo proferendo parole irrispettose.