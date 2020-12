AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di martedì 8 dicembre 2020:

Ore 10:00 – Sarà il bosniaco Irfan Peljto l’arbitro di CSKA Sofia-Roma. Per lui nessun precedente né con i giallorossi, né con altre squadre italiane. Gli assistenti saranno Senad Ibrisimbegović e Davor Beljo, il quarto uomo Haris Kaljanac.

Ore 9:40 – Paulo Fonseca furioso con Maresca. Il tecnico ha perso il suo tradizionale self control: sa che senza Champions non sarà confermato sulla panchina della Roma. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:20 – Contro il Cska Sofia spazio ai primavera giallorossi Milanese, Tripi e Ciervo. Veretout e Smalling invece torneranno a disposizione per Bologna-Roma. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:50 – Ottime notizie da Zaniolo: la visita di controllo al ginocchio ha dato esito positivo. Il ct azzurro Roberto Mancini assicura: “Potrebbe tornare in campo a marzo“. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:30 – Damiano Tommasi è stato intervistato da Il Messaggero e ha parlato di Fonseca e della Roma. Sul tecnico: “Si è inserito molto bene, non mi ha dato l’idea di essere condizionato dalla durata del contratto”. Sulla corsa ai primi quattro posti: “La Roma può competere per la Champions, ma molte squadre possono farlo”.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…