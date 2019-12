ULTIME DA TRIGORIA – Smalling torna in gruppo nella rifinitura

ULTIME AS ROMA – La Roma è scesa in campo questa mattina per preparare la sfida contro la Fiorentina, in programma domani sera alle 20:45.

La squadra ha iniziato la seduta in sala video per poi scendere sul terreno di gioco per un programma di attivazione, con giri di campo ed esercizi su scatti e cambi di direzione.

L’allenamento è terminato con una parte dedicata alla tattica. Lavoro a parte per Zappacosta, Cristante, Mirante, Santon e Pastore mentre Smalling è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe essere convocato per Firenze.