ULTIME NEWS STADIO DELLA ROMA – “Vitek non compra, stop allo stadio della Roma“. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che traccia un quadro a tinte fosche dell’affare Tor di Valle e dell’effettiva possibilità che l’impianto possa davvero realizzarsi.

Il magnate ceco, che sembrava ormai a un passo dall’acquistare i terreni di Parnasi dove sarebbe dovuto sorgere l’impianto della Roma, non ha di fatto concluso l’affare e tutto il progetto resta appeso all’incertezza.

Nel club giallorosso, con Mauro Baldissoni in testa, comincia a serpeggiare una certa sfiducia sul via libera del Campidoglio alla realizzazione dello stadio. James Pallotta ha perso la pazienza e per questo ha deciso di mettere in vendita la Roma.

Il problema è che lo stesso Friedkin, che ha completato la due diligence sui conti della Roma, ha compreso che arrivare a Tor di Valle sarà molto difficile. Da qui la necessità di spuntare un prezzo molto più basso di quello che pretenderebbe Pallotta: un miliardo di euro, da cui scontare i 270 milioni abbondanti di debiti e la quota dell’aumento di capitale che spetterebbe all’acquirente.

Siamo comunque sopra ai 600 milioni di valutazione per l’asset Roma. Troppi, secondo Friedkin, in assenza di infrastrutture che possano lasciar immaginare un’ulteriore crescita del club.

Fonte: Corriere dello Sport