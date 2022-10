ULTIME DA TRIGORIA – Solo differenziato per Pellegrini. Domani Mou in conferenza alle 14

NOTIZIE ROMA CALCIO – Nell’allenamento odierno Lorenzo Pellegrini ha svolto solamente differenziato, confermando i problemi fisici accusati dopo Inter-Roma.

Il capitano avverte un sovraccarico al flessore, problema con cui convive ormai da diverse settimane, ed è scontata la sua assenza dopodomani contro il Betis in Europa League.

Mou dunque dovrebbe far giocare Dybala e Zaniolo alle spalle di Abraham, con Matic e Cristante confermati dal primo minuto e Camara ancora in panchina. Possibile chance invece sia per Zalewski che per Kumbulla.

Domani pomeriggio alle 14 si terrà la conferenza stampa di Josè Mourinho, poi alle 16 l’allenamento di rifinitura.

Giallorossi.net – F. Turacciolo