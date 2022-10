Intramontabile Totti: super doppietta all’esordio nel Calcio a 8, sommerso dagli abbracci dei compagni (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Intramontabile Francesco Totti, che con una doppietta delle sue fa vincere la sua squadra nel primo match di campionato della Lega Calcio a 8.

L’ex capitano giallorosso è andato a segno con due destri esplosivi di collo esterno, un grande classico del suo repertorio.

E così la Totti Soccer WeeseC8 ha sconfitto i Canarini Roma per 3 a 2. Il dieci ha segnato la rete dell’1-0 e poi, all’ultima azione della partita, quella che ha definitivamente fissato il risultato.

In gol per la Totti Soccer WeeseC8 anche Davide Moscardelli, ex attaccante di Chievo e Bologna e grande tifoso giallorosso.

