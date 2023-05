ULTIME DA TRIGORIA – Sorpresa nella rifinitura, Smalling in gruppo. Ok anche Dybala, El Shaarawy e Celik

AS ROMA NEWS – Notizie incoraggianti dall’allenamento di rifinitura che si sta svolgendo in questi minuti a Trigoria, ed aperto parzialmente alla stampa.

Spicca la presenza di Chris Smalling, che al momento è in campo insieme ai suoi compagni di squadra. In gruppo anche Paulo Dybala, Zeki Celik e Stephan El Shaarawy: tutti e quattro saranno convocati per la trasferta in terra tedesca.

L’argentino dovrebbe partire dalla panchina contro il Bayer, così come gli altri compagni non al meglio della condizione, ma non sono da escludere sorprese dell’ultimo minuto. Out invece Karsdorp e Llorente, oltre a Kumbulla.

La squadra partirà per la Germania nel primo pomeriggio, poi questa sera verso le 18:20 Josè Mourinho e Nemanja Matic saranno protagonisti della conferenza stampa pre-partita.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini