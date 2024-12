ULTIME DA TRIGORIA – Squadra in campo a due giorni dal Como. Ranieri: “Senza spingere, ma fate vedere che ci siete” (VIDEO)

AS ROMA NOTIZIE – Dopo la convincente vittoria ottenuta ieri contro il Braga in Europa League, la Roma è tornata in campo questa mattina a Trigoria per l’allenamento a due giorni dal match contro il Como.

Lavoro di scarico per chi ha giocato titolare contro il Braga, seduta regolare per gli altri. Claudio Ranieri ha spronato i suoi: “Passo breve, senza spingere ma fate vedere che ci siete“. A seguire la seduta al centro sportivo “Fulvio Bernardini”, anche Florent Ghisolfi che ha già iniziato ad impostare il calciomercato di gennaio.

Domani l’allenamento di rifinitura, niente conferenza stampa del tecnico prima della partita di campionato in terra lombarda. Questo il video che ha pubblicato la Roma sui propri canali social con alcune immagini della seduta odierna.

