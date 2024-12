Ranking UEFA: l’Italia si conferma al secondo posto dopo i successi europei di ieri

NOTIZIE AS ROMA – La giornata europea di ieri è stata a dir poco perfetta per le italiane, capaci di centrare tre vittorie su tre utili a confermare il secondo posto nel Ranking Uefa. Importante in tal senso la vittoria della Roma contro il Braga, data la terza posizione del Portogallo che si stava avvicinando minacciosamente.

Mantenendo questo rendimento complessivo aumentano quindi le possibilità di confermare il quinto posto utile per qualificarsi alla Champions League anche il prossimo anno. Di seguito il ranking aggiornato.

1. Inghilterra 13.642

2. Italia 12.109

3. Portogallo 11.775

4. Spagna 11.428

5. Belgio 11.150

6. Germania 10.421

7. Francia 9.928

8. Repubblica Ceca 8.700

9. Svezia 8.156