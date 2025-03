ULTIME DA TRIGORIA – Squadra in campo, contro il Cagliari nuove rotazioni. Ranieri sceglie di parlare: domani la conferenza stampa

AS ROMA NEWS – Dimenticare in fretta la batosta del San Mamès e concentrarsi al massimo sul campionato, a cominciare dalla partita di domenica pomeriggio (fischio d’inizio ore 16) contro il Cagliari: è questo il diktat della Roma, che oggi è tornata ad allenarsi a Trigoria a soli due giorni dalla sfida contro gli isolani.

Seduta di scarico per chi ha giocato ieri contro il Bilbao, tutti gli altri invece hanno svolto regolare allenamento in campo. Out Zeki Celik, che non sarà convocato e tornerà a disposizione dopo la sosta di metà marzo. Per la partita di dopodomani sono previste nuove rotazioni: in difesa si prepara Nelsson, a centrocampo riecco Saelemaekers e Konè, in attacco spera capitan Pellegrini.

La sorpresa della giornata è arrivata da mister Ranieri, che ha deciso di parlare alla stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari, cosa che non è mai avvenuta di rientro a Roma dopo una trasferta di coppa. Il tecnico ha scelto di incontrare i giornalisti per rispondere alle loro domande: appuntamento fissato per le 13 di domani. [Giallorossi.net – Andrea Fiorini]