ULTIME DA TRIGORIA – Squadra in campo per la rifinitura. Assente Zalewski per influenza, Spinazzola torna in gruppo (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Roma in campo per la seduta di rifinitura a Trigoria a poche ore dalla partenza per Praga, dove domani pomeriggio (fischio d’inizio ore 18:45) i giallorossi affronteranno lo Slavia nel quarto match del girone G di Europa League.

Alcune novità nell’allenamento odierno, aperto alla stampa per i primi minuti: Spinazzola è regolarmente in gruppo così come Paulo Dybala e Renato Sanches, che dunque saranno convocati

Assenti invece sia Zalewski, influenzato ma dovrebbe partire per Praga, che Lorenzo Pellegrini, destinato a restare Roma per tentare un recupero in extremis e andare almeno in panchina domenica contro la Lazio: missione difficile ma non ancora impossibile.

Nel primo pomeriggio la squadra partirà per la Repubblica Ceca, poi alle 19 è prevista la conferenza stampa di Josè Mourinho a 24 ore circa dalla partita contro lo Slavia Praga. Insieme a lui ci sarà Pagano.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini