Mangiante (Sky Sport): “Lukaku giocherà, Belotti ideale per questa partita. Sanches? Col freddo di Praga sarebbe a rischio…”

AS ROMA NEWS – Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, parla a Tele Radio Stereo dell’impegno che attende domani sera la Roma sul campo dello Slavia Praga, partita che potrebbe decidere le sorti del girone G dell’Europa League.

Sulla capitale ceca che ospiterà la partita: “Praga è ancora più bella di prima, con le nuove elezioni si è avvicinata di più all’Europa e meno alla Russia. Il clima tutto sommato è piacevole, non fa freddissimo, ora sono sette gradi, domani dovrebbero esserci tre gradi durante il match, ma sarebbe stato peggio giocarci in inverno“.

Sulle scelte per le corsie laterali: “Zalewski era influenzato, non credo possa giocare dall’inizio, peccato, aveva trovato gamba e fiducia, serviva in una partita come questa. Io penso che Mourinho sceglierà Celik, che è più difensivo, ed El Shaarawy, che è più offensivo, per controbilanciarsi sulle fasce”.

Su Renato Sanches: “Non me lo aspetto titolare, né domani né nel derby. L’ho visto molto male, è molto indietro e farlo giocare soprattutto nel freddo di Praga mi sembra metterlo a rischio, se si fa male starebbe fermo un altro mese. Penso che possa ritagliarsi uno spezzone domani e domenica, ma titolare non credo, anche perchè gli altri centrocampisti stanno andando bene”.

Sul possibile impiego di Pagano, che oggi parlerà in conferenza stampa: “Non penso che possa giocare titolare, io penso che giocheranno Bove e Aouar, che all’andata hanno giocato molto bene, a me quel centrocampo era piaciuto tantissimo. Cristante nel ruolo di regista ha qualcosa in più, la squadra lo riconosce meglio di Paredes. Attacco? Dybala no, ma Lukaku me lo aspetto in campo con Belotti, che è un combattente, lo vedo tagliato per questa partita”.

Fonte: Tele Radio Stereo