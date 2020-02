ULTIME DA TRIGORIA – Squadra in campo per la rifinitura, in gruppo Diawara. Alle 18:45 conferenza di Fonseca e Kluivert

AS ROMA NEWS ULTIME – La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per la rifinitura in vista della partenza per il Belgio, dove domani sera si giocherà la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League contro il Gent.

Lavoro individuale per Mirante, Zaniolo, Pastore e Pellegrini. E’ invece regolamentante in gruppo il centrocampista guineano Diawara che dunque vede avvicinarsi il momento di rientrare tra i convocati del tecnico portoghese.

Oggi pomeriggio alle ore 18:45 conferenza stampa di mister Paulo Fonseca che si terrà a Gand, insieme a lui parlerà anche l’attaccante olandese Justin Kluivert.

Redazione Giallorossi.net