ULTIME DA TRIGORIA – Tutti in gruppo nella rifinitura tranne Azmoun. Per il derby unici dubbi in difesa

AS ROMA NEWS – Tutti in gruppo tranne Sardar Azmoun. La rifinitura di oggi in casa Roma non ha riservato brutte sorprese a Trigoria, che ha riabbracciato da ieri anche Kristensen.

Ok anche Tammy Abraham, che potrebbe essere convocato. Sarà sicuramente titolare Paulo Dybala, che ha sfruttato la settimana per ritrovare una condizione accettabile.

Scontata anche la composizione del centrocampo, con Pellegrini che tornerà titolare insieme a Paredes e Cristante. Gli unici dubbi sono in difesa, a partire da chi giocherà al fianco di Mancini: Llorente pare in vantaggio su Smalling e Huijsen.

Da sciogliere anche i ballottaggi a sulle fasce: Spinazzola parte in vantaggio su Angelino, mentre Celik a destra è leggermente favorito su Karsdorp. Domani alle 15:30 si apriranno i cancelli dell’Olimpico, fischio d’inizio del match per le 18.

