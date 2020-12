ULTIME DA TRIGORIA – Veretout e Pellegrini in gruppo: ok per il Bologna. Out Mancini. Mirante in dubbio, si prepara Pau Lopez

AS ROMA NEWS – Buone notizie dall’allenamento odierno che si è svolto questa mattina a Trigoria: sia Jordan Veretout che Lorenzo Pellegrini hanno svolto la seduta in gruppo e dunque sono da considerarsi a disposizione per la partita di domenica contro il Bologna.

Incerta invece la presenza di Antonio Mirante: il portiere oggi ha svolto solo una parte dell’allenamento in gruppo e non è al meglio per una contusione alla mano. Tra i pali si prepara dunque Pau Lopez, favorito per una maglia da titolare contro gli emiliani.

Sicuramente out invece Gianluca Mancini: il difensore oggi ha svolto tutta la seduta a parte e non è recuperabile per Bologna. Toccherà quindi a Smalling giocare con Ibanez e Kumbulla, apparso ormai completamente recuperato.

Giallorossi.net – G. Pinoli