AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di venerdì 11 dicembre 2020:

Ore 13:30 – La Roma ha fissato il prezzo per Diawara: vuole 18 milioni. Al momento nessuno sembra disposto a spendere tale cifra per il giocatore, e quindi è probabile che il guineano abbia altre chance in giallorosso. Lo riferisce il portale Gazzetta.it.

Ore 13:00 – Ultime da Trigoria: Veretout e Pellegrini in gruppo, ok per Bologna-Roma. In dubbio Mirante, mentre è di sicuro out Mancini.

Ore 9:30 – Tiago Pinto vuole portare Julian Wiegl del Benfica alla Roma. Il centrocampista tedesco ex Borussia Dortmund verrebbe per sostituire Diawara, sempre più vicino all'addio.

Ore 9:00 – Lunedì 14 dicembre alle ore 13 si svolgerà a Nyon il sorteggio di Europa League. La Roma spera di evitare Lille e Benfica.

Ore 8:00 – Fonseca recupera Veretout e Pellegrini, oltre Smalling, per Bologna-Roma. In dubbio Mirante: il portiere soffre per un trauma contusivo alla mano. Pronto Pau Lopez.

