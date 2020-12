Stadio della Roma, Stefàno sconfessa la Raggi: “E’ evidente che l’iter è inceppato e non arriverà in aula entro Natale”

AS ROMA NEWS – “È evidente che l’iter è inceppato e non arriverà in aula a Natale“. Con queste poche ma chiarissime parole rilasciate stamattina a Centro Suono Sport, il presidente della commissione Mobilità di Roma Capitale, Enrico Stefàno, sconfessa le dichiarazioni della sindaca Virgina Raggi di qualche settimana fa a proposito dello Stadio della Roma.

La prima cittadina infatti aveva promesso ai tifosi che entro Natale sarebbe arrivato “un bel regalo” sotto l’albero per quanto riguardava il via libera, atteso ormai da anni, al progetto Stadio della Roma. Promessa che, a quanto pare, non sarà mantenuta.

Le parole di oggi di Enrico Stefàno gelano infatti le speranze di chi aveva creduto alle rassicurazioni della Raggi. L’iter dello Stadio a Tor di Valle resta impantanato, e il via libera chissà quando e se arriverà mai. I Friedkin ora aspettano di capire cosa succederà dopo le elezioni del sindaco per decidere come muoversi.

Redazione Giallorossi.net