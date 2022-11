ULTIME DA TRIGORIA – Zaniolo in gruppo nella rifinitura, ok per il Ludogorets

NOTIZIE AS ROMA – Nicolò Zaniolo è regolarmente in gruppo nell’allenamento di rifinitura che si sta svolgendo in questi minuti a Tigoria.

Il 22 dunque sarà a disposizione di Mourinho per la partita di domani contro il Ludogorets e dovrebbe giocare dall’inizio con Pellegrini e Abraham.

Certa la presenza dal primo minuto di El Shaarawy che farà riposare Zalewski, spera anche Matic, in ballottaggio con Cristante.

Giallorossi.net – G. Pinoli