Un altro mese per la cessione a Vitek

ULTIME NOTIZIE STADIO ROMA – E’ una sorta di limbo quello sullo Stadio della Roma: difficile che la situazione si sblocchi prima di un mese. Se va bene, per metà marzo si riparte.

La velocità lumaca è dovuta al passaggio di proprietà del triangolo Parnasi-Unicredit-Vitek. Gli avvocati stanno lavorando intensamente e attualmente hanno già completato oltre 600 pagine di contratti, ancora però non sufficienti.

Lo scorso 14 gennaio il Consiglio di Amministrazione di Unicredit ha dato il via libera all’operazione: Vitek compra dalla banca due società che erano di Parnasi, non interessate al progetto stadio, per mezzo miliardo di euro, in più trattando direttamente con Parnasi rileva anche progetto e terreni di Tor di Valle per una cinquantina di milioni.

Prima di definire questi acquisti però è necessaria la ricognizione giurata di tutti i debiti e crediti di Parnasi. Solo dopo la palla passerà al Campidoglio, che ora ha problemi politici maggiori di cui occuparsi.

(Il Tempo, F. Magliaro)