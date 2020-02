Friedkin interdetto dalle parole di Petrachi. E ora pensa a Paratici e Faggiano

ULTIME NEWS AS ROMA – In un colpo solo è riuscito a far arrabbiare tutti: dirigenti attuali, futura proprietà, media e allenatore. Lo sfogo di Petrachi, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), è stato giudicato “non condivisibile” dall’attuale proprietà sia per i modi sia per i tempi.

Lo stesso Dan Friedkin, vicinissimo a diventare il nuovo proprietario del club capitolino, è rimasto interdetto da alcune dichiarazioni del ds, specialmente quando Petrachi ha pubblicamente affermato: “Non vi aspettate che arrivi Paperon de’ Paperoni”.

E così a già a maggio, ma addirittura forse anche prima, il direttore sportivo salentino potrebbe già concludere la sua avventura romanista condita da lapsus, brutte figure e insuccessi di mercato.

La futura proprietà vorrebbe portare Paratici dalla Juve alla Roma anche se l’impresa non sembra semplice nonostante i buoni rapporti di Fienga col dirigente bianconero. Altri due nomi che piacciono sono quelli di Faggiano del Parma e Carli del Cagliari.

Fonte: Leggo