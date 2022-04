Un arbitro milanese per Inter-Roma: è polemica. La sorpresa di Trigoria e cosa dice il regolamento

AS ROMA NEWS – Un arbitro nato a Milano per Inter-Roma. La scelta di affidare a Simone Sozza, 34 anni, la partita di cartello della prossima giornata di campionato fa discutere.

I tifosi della Roma, che quest’anno si sono spesso lamentati dei torti subiti, non hanno preso bene la scelta di Rocchi. Ma anche dentro Trigoria, scrive oggi Il Messaggero, c’è stata una certa sorpresa una volta appresa la notizia. Il club giallorosso però non ha voluto commentare.

Il regolamento non vieta questa eventualità: per l’Associazione Italiana Arbitri infatti quello che conta è la sezione di appartenenza di un arbitro, non dove è nato. Ergo, non c’è nessuna preclusione alla possibilità di un utilizzo di Sozza in una sfida in cui gioca l’Inter. E infatti il fischietto ha già diretto Milan-Lazio di Coppa Italia.

Il problema semmai è di opportunità. La Roma, ad esempio, in campionato non è mai stata diretta da altrettanti fischietti validi come ad esempio Mariani della sezione di Aprilia.

Inoltre Mourinho si è più volte lamentato delle gaffe arbitrali, l’ultima volta proprio domenica scorsa nel pareggio di Napoli. La scelta di Sozza, direttore di gara dal rigore facile (48 assegnati su 124 gare arbitrate tra A, B, C e Coppa Italia) rischia di scatenare un putiferio di polemiche qualora la direzione fosse insoddisfacente.