Un centrocampo all’italiana per Mou

AS ROMA NEWS – Renato Sanches recupera, ma non giocherà dall’inizio. Molto probabilmente il portoghese sarà convocato per l’Udinese, ma può sperare al massimo a uno scampolo di partita. Il mediano infatti non si è allenato per tutta la settimana, tornando a disposizione del tecnico solo ieri, e dunque difficilmente sarà preso in considerazione da Mourinho.

Lo Special One ha comunque problemi di abbondanza in mediana, e per questo opererà scelte differenti. Il recupero di capitan Pellegrini permette alla squadra di riavere quell’intermedio di qualità che è mancato in queste settimane. Il sette giallorosso si è allenato forte in queste due settimane, e viene segnalato in buone condizioni. La speranza è che stia tornando ad essere il giocatore ammirato nell’anno uno di Mou alla guida della Roma.

In cabina di regia è ballottaggio tra Cristante e Paredes, anche se alla fine è proprio Bove il giocatore che insidia la maglia al regista argentino. Mourinho infatti sta pensando di confermare l’ex Primavera dal primo minuto per fronteggiare al meglio il dinamismo della mediana friulana. In quel caso in regia il prescelto sarebbe Cristante, un intoccabile per Mou.

La mediana dunque sarebbe tutta azzurra, una prima volta in questo campionato. Non sembra essere in ballottaggio invece l’algerino Aouar, che pare aver perso diverse posizioni nelle gerarchie del tecnico, specie quando la Roma affronta avversarie che tengono alto il livello dell’agonismo e della fisicità.

