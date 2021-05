Roma, un nuovo socio o un top player dietro il volo del titolo in Borsa

AS ROMA NEWS – Se l’andamento del titolo in Borsa fa sorridere la Roma, i numeri del bilancio meno, con l’indebitamento netto del club pari a 291,7 milioni di euro, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (R. Caponetti / G. Cardone). Lo ha comunicato la società ieri, rendendo nota la relazione finanziaria dopo l’approvazione da parte del Cda della situazione patrimoniale al 31 marzo 2021.

Se si considerano i primi nove mesi dell’esercizio commerciale 2020-‘21, risulta un negativo per 108,3 milioni e un patrimonio netto negativo per 42,1 milioni: servirà quindi il già previsto aumento di capitale.

Nel frattempo crescono anche le azioni in Borsa: a quasi un mese dell’annuncio di Mourinho, anche ieri il titolo giallorosso ha fatto segnare un +4,84%, che diventa un +72% da inizio maggio. Un’ascesa impressionante, spiegabile solo in parte con l’imminente annuncio dello Special One.

Spontanea la domanda: sotto questo trend c’è l’ingresso di un nuovo socio? Un nuovo sponsor? O un colpo di mercato in arrivo? Certo è che la società lavora con Mourinho per costruire la squadra del futuro, cercando di rispettare i parametri economici.

Il tecnico portoghese vuole il centrocampista Xhaka, 28 anni, in scadenza nel 2023 con l’Arsenal. È anche il capitano della Svizzera e il 16 giugno affronterà l’Italia a Euro 2020. In quell’Olimpico che potrebbe essere la sua prossima casa. L’interesse della Roma è concreto, ma le parti sono distanti a livello economico: da Trigoria non hanno offerto più di 10 milioni di euro, mentre da Londra ne chiedono almeno 18.

Capitolo centravanti. L’obiettivo numero uno è Belotti: non rinnoverà con il Torino (scadenza 2022) e la Roma è in forte pressing. A proposito di attaccanti, emerge un retroscena dello scorso mercato estivo. Nelle ore in cui stava sfumando l’affare Milik–Dzeko, i Friedkin avevano lavorato per portare nella Capitale Luis Suarez.

Aveva lasciato il Barcellona a parametro zero e aveva trovato l’intesa con i Friedkin per un biennale a 5 milioni di euro a stagione. La sorprendente trattativa – con diverse riunioni rimaste segrete – è saltata perché la Roma ha perso tempo, così l’Atletico Madrid lo ha soffiato ai giallorossi. Non ci sarebbe stato neanche il problema dell’esame di italiano per Suarez, fresco vincitore della Liga con Simeone, perché nella rosa di Fonseca c’era spazio per un posto da extracomunitario.

