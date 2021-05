Belotti-Roma, la trattativa prosegue: si può chiudere sotto i 20 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Belotti e la Roma, la trattativa va avanti. Stando a quanto scrive oggi Il Tempo (E. Zotti), il centravanti granata resta un obiettivo primario per i giallorossi, nonostante Edin Dzeko sia destinato a restare ancora un anno a Trigoria.

Il classe ’93 è un nome che piace a Mourinho e il suo profilo si sposa con la politica del club: percepirebbe uno stipendio che non andrebbe ad appesantire troppo il monte ingaggi. Ecco perché la trattativa per portare il “Gallo” nella Capitale si può chiudere per meno di venti milioni.

In attacco resterebbe anche Mkhitaryan, sempre più vicino al rinnovo. Il turco Cengiz Under farà ritorno a Trigoria, dato che il Leicester ha comunicato di non volerlo riscattare: il Milan ha chiesto informazioni, ma il giocatore sarà valutato da Mourinho.

Chi invece potrebbe tornare a Roma solo di passaggio è Florenzi: l’Inter è in pressing per sostituire Hakimi, destinato al PSG.

Fonte: Il Tempo