Xhaka-Veretout, Mourinho ridisegna il centrocampo Roma

AS ROMA NEWS – La cerniera di centrocampo per la sua Roma ce l’ha in mente così: forte, muscolare, fisicamente e atleticamente ben strutturata, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese). Con giocatori capaci di dare equilibrio, ma anche di saper fare bene la fase di transizione, lanciando ripartenze improvvise.

Mourinho se la immagina così la sua Roma, con Xhaka più mediano e Veretout più cursore, per un centrocampo molto muscolare. Il primo sarà quello preposto a giocare maggiormente davanti alla difesa, mentre il secondo avrà maggiormente il compito di accompagnare la manovra e provare ad inserirsi.

Lo svizzero nella testa di Mou dovrà essere quello capace di dare equilibrio, ed è proprio la ricerca di fisicità che degli altri centrocampisti a disposizione della Roma, solo Cristante sembra davvero sicuro di restare: qualche dubbio su Villar (il club vorrebbe tenerlo), mentre Diawara è sulla lista dei partenti.

La Roma per convincere l’Arsenal potrebbe proporre uno scambio per abbassare la richiesta iniziale di 25 milioni di euro. Finora i giallorossi hanno offerto 13 milioni cash più bonus, ma non è detto che non possano decidere di riformulare l’offerta mettendo dentro proprio Diawara e abbassando la parte relativa al cash. Nel frattempo Xhaka si prepara agli Europei, ma è in costante contatto telefonico con Mourinho, che sta seguendo la trattativa in prima persona.

Fonte: Gazzetta dello Sport