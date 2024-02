Una donna al comando della Roma in attesa dell’annuncio del nuovo ds (già al lavoro)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Era dai tempi di Rosella Sensi che non si vedeva una figura femminile così forte al comando della Roma. Lina Souloukou sta diventando sempre più centrale nei progetti presenti e futuri del club, con i Friedkin che le hanno dato carta bianca in questa fase di transizione vissuta dalla Roma.

L’esonero di Josè Mourinho, allenatore, manager e comunicatore, e l‘addio di Tiago Pinto, gm dell’intera area sportiva del club, hanno lasciato un vuoto importante all’interno del club, che ora sta avviando un processo di ristrutturazione profondo all’interno degli uffici di Trigoria e di Viale Tolstoj.

A Lina Souloukou il compito di orchestrare questa rivoluzione, e di supervisionare il tutto. Da tempo dal ceo giallorossa puntava a diventare sempre più centrale non solo nelle vicende istituzionali e legate all’affare stadio, ma anche in quelle sportive. Non è un caso che la dirigente greca stia spingendo forte sul nome di Francois Modesto per il ruolo di prossimo ds.

L’ultima parola però spetterà a Dan e Ryan Friedkin, che nonostante le deleghe vogliono apporre sempre il sigillo decisivo sulle scelte principali del club, dal nome dell’allenatore fino a quella del prossimo direttore sportivo. A Roma si attende ancora che quest’ultima figura venga ufficializzata: arrivati a metà febbraio, con Pinto che ha salutato già da diversi giorni, viene logico pensare che il nome sia stato già individuato, ma che per motivi di contratto non possa essere ancora annunciato.

Ma c’è chi giura che il nuovo direttore sportivo è già all’opera dentro la Roma, che non può aspettare la fine del campionato per cominciare a programmare la costruzione della squadra del futuro. Per la scelta della guida tecnica invece tutto è rimandato ai prossimi mesi, quando il lavoro di Daniele De Rossi potrà essere giudicato con maggior profondità di risultati alla mano.

