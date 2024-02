Divieto di sosta

AS ROMA NEWS – L’Atalanta non si ferma più. La squadra di Gasperini ha ritrovato la formula magica di tanti successi di questi ultimi anni e sta macinando gol e punti, diventando la grande favorita al quarto posto alle spalle di Inter, Juve e Milan, ormai staccate.

Il tre a zero di ieri contro il Sassuolo fa volare la Dea a 45 punti, a più 7 sulla Roma, che oggi deve assolutamente rispondere con una vittoria sul campo del Frosinone. Un passo falso dei giallorossi renderebbe quasi impossibile la rincorsa all’Atalanta (che deve perfino recuperare una partita) e a quel piazzamento in classifica che le darebbe la certezza di giocare la prossima Champions League.

Daniele De Rossi pensa a qualche cambio, necessario in vista del match di ritorno di Europa League contro il Feyenoord, specie sulle corsie laterali sia di difesa che d’attacco. Kristensen e Angelino prenderanno il posto di Karsdorp e Spinazzola, Baldanzi dovrebbe far rifiatare Dybala, mentre El Shaarawy tornerà a giocare titolare al fianco di Lukaku.

Il Frosinone non è una squadra da sottovalutare, specie in casa e quando indovina la giornata giusta. I ciociari, ben allenati da Di Francesco e con qualche giovane molto interessante (gli juventini Barrenechea e Soulè su tutti), giocano un buon calcio palla a terra, spigliato e propositivo, ma concedono parecchio in difesa.

La Roma dovrà far valere la propria superiorità tecnica, ma dovrà essere meno sprecona e più incisiva sotto porta. De Rossi dovrà poi insistere su alcuni concetti nell’occupazione degli spazi in difesa, con la squadra che quando viene attaccata, specie sulle fasce, va troppo facilmente in sofferenza.

Attenzione dunque ad avere la testa sulla gara di giovedì contro il Feyenoord. I tre punti di oggi sono indispensabili alla luce del passo che le principali pretendenti al quarto posto (oggi interessante Lazio-Bologna all’ora di pranzo) stanno tenendo. Con la Roma chiamata a cambiare decisamente passo in trasferta.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini