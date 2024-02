Roma, la mannaia di Lina Souloukou: gli unici tagli sono ai dipendenti senza tutele. E i procuratori chiedono gli arretrati

NOTIZIE AS ROMA – Alla Roma da qualche mese è in atto un’operazione di riduzione dei costi e negli uffici del personale regna il terrore: da un giorno all’altro si rischia il taglio, senza lo straccio di una motivazione, scrive Repubblica.it.

Da quando Lina Souloukou, la manager greca ingaggiata in primavera, ha preso il comando, ha messo in atto un costante taglio dei costi per i dipendenti. Le ultime vittime sono tre figure che certo non gravavano in modo considerevole sui conti della società.

Si tratta del responsabile della comunicazione Luca Pietrafesa e di due contabili: uno del reparto amministrazione, uno della tesoreria. Entrambi sospesi per “giusta causa”: ma le giuste cause sono almeno discutibili. In un caso si tratterebbe della mancata applicazione del decreto Crescita al contratto di un giovane, situazione rimediabile e che sposta in ogni caso poche decine di migliaia di euro. In un altro caso, di una discussione con il nuovo braccio destro di Souloukou: Arianna Sorrentino. È lei a completare la nuova triade romanista a sostegno della ceo, insieme all’avvocato Lorenzo Vitali e alla direttrice finanziaria Anna Rabuano.

[…] A due giorni dalla festa di Natale, il club ha interrotto il contratto con il service che forniva cameramen e tecnici per i contenuti audiovisivi. Personale che però fino a qualche tempo fa era dipendente del club. La Roma lo ha prima esternalizzato a una società di servizi, trasformando quei costi in spese deducibili. Poi, ha cancellato quell’accordo, lasciando quelle persone in mezzo alla strada: prima esternalizzati, poi silurati. […]

Nei mesi è già stata azzerata RomaCares, la divisione che si occupava di iniziative benefiche, ed è allo studio un taglio dei costi dell’archivio storico. C’è poi un capitolo a parte: quello dei procuratori. Da tempo Souloukou ha concordato con loro un piano di rientro di vecchie o vecchissime pendenze (c’è chi deve avere compensi maturati nel 2017). Questo piano è stato rispettato dal club fino a qualche settimana fa. Poi, improvvisamente e senza preavviso, ha smesso di onorare le rate. Gli agenti sono pronti all’ingiunzione di pagamento per ottenere quanto dovuto.

